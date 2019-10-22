 Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ с запросом о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр

Об этом стало известно из копии запроса, который размещен на официальном портале Верховной Рады Украины. На сегодня это единственный запрос, поданный Викторией Кинзбурской, сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает Цензор.НЕТ.

В своем запросе Кинзбурская утверждает, что к ней обратились ряд руководителей фирм, которые заявили, что их деятельность была безосновательно приостановлена, ведь в результате ходатайства прокурора ГПУ Стороженко суд наложил арест на их имущество.

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Речь идет о фирмах ООО "Рикон +", ООО "Сигней", ООО "Торговый дом" Ирпис", ООО" Техно-2017", ООО "Бенедикт Бизнес", ООО "Омега-2008", ООО "Рентес", ООО "Оптима Прайс", ООО "Поларис-100", ООО "Нут-Экспорт", ООО "Инвол А".

Все эти фирмы фигурируют в уголовном производстве по "легализации денежных средств", полученных преступных путем.

Интересно, что директором и учредителем ООО "Техно-2017" и ООО "ТД"Ирпис" является Павел Пугач. Он также является директором и соучредителем ООО "Лалсат Интернациональ Украина", которое также фигурирует в уголовном производстве.

Другим соучредителем "Лалсата" является Виктория Скоробагач - жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

Также интересно, что ООО "Техно-2017", ООО "Инвол А" принадлежал экран, который транслировал на площади Свободы (г. Харьков) имиджевые сюжеты о Скоробагаче. Пока этот экран не демонтировал горсовет.

ООО "Инвол А" принадлежит Аркадию Балюку и Тамаре Садиковой. Ранее основательницей была Алла Редько, которая сейчас работает в облсовете.

Редько также получала средства от ООО "Поларис-100", которая фигурирует и в запросе, и в уголовном производстве и ООО "Интеропт-Премиум" (ранее принадлежала Виталию Хомутыннику - бизнес-партенру Скоробагача).

Основательницей ООО "Поларис-100" является Ирина Хасьянова. Она же основательница ООО "Харьковский мясоперерабатывающий завод" вместе с женой Скоробагача.

ООО "Сигней" основал Юрий Скоробагач. Эта фирма занималась оформлением документов по экспорту орехов.

Бенефициаром ООО "Омега-2008" указан Андрей Голубченко - партнер Виктории Скоробагач по ООО "Сигма-ЛК".

ООО "Рентес" принадлежит Виктории Скоробагач.

ООО "Оптима-Прайс" принадлежит Яне Лауринайчуте. Последняя покупала недвижимость в Скоробагача.

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"Поэтому интересно, что свой единственный депутатский запрос Кинзбурскяа направила в интересах фирм связанных с окружением Владимира Скоробагача. Относитльно законности наложения ареста и деятельности этих фирм ответ должны дать правоохранители", - резюмировали в Харьковском антикоррупционном центре.





