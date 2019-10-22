EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1369  42
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9409) коррупция (7535) правоохранительные органы (421) Харьков (4458) Хомутынник (121) арест имущества (204) орехи (11) Кинзбурская Виктория (2) Скоробагач (1)

 Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр

Нардеп от фракции "Слуги народа" Виктория Кинзбурская обратилась в ГПУ относительно нескольких фирм, на имущество которых наложен арест решением суда. По мнению депутата, арест наложен безосновательно.

Об этом стало известно из копии запроса, который размещен на официальном портале Верховной Рады Украины. На сегодня это единственный запрос, поданный Викторией Кинзбурской, сообщает Харьковский антикоррупционный центр, передает Цензор.НЕТ.

В своем запросе Кинзбурская утверждает, что к ней обратились ряд руководителей фирм, которые заявили, что их деятельность была безосновательно приостановлена, ведь в результате ходатайства прокурора ГПУ Стороженко суд наложил арест на их имущество.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный суд возобновил арест имущества и счетов "Ривнеазота" Фирташа

Речь идет о фирмах ООО "Рикон +", ООО "Сигней", ООО "Торговый дом" Ирпис", ООО" Техно-2017", ООО "Бенедикт Бизнес", ООО "Омега-2008", ООО "Рентес", ООО "Оптима Прайс", ООО "Поларис-100", ООО "Нут-Экспорт", ООО "Инвол А".

Все эти фирмы фигурируют в уголовном производстве по "легализации денежных средств", полученных преступных путем.

Интересно, что директором и учредителем ООО "Техно-2017" и ООО "ТД"Ирпис" является Павел Пугач. Он также является директором и соучредителем ООО "Лалсат Интернациональ Украина", которое также фигурирует в уголовном производстве.

Другим соучредителем "Лалсата" является Виктория Скоробагач - жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача.

Также интересно, что ООО "Техно-2017", ООО "Инвол А" принадлежал экран, который транслировал на площади Свободы (г. Харьков) имиджевые сюжеты о Скоробагаче. Пока этот экран не демонтировал горсовет.

ООО "Инвол А" принадлежит Аркадию Балюку и Тамаре Садиковой. Ранее основательницей была Алла Редько, которая сейчас работает в облсовете.

Редько также получала средства от ООО "Поларис-100", которая фигурирует и в запросе, и в уголовном производстве и ООО "Интеропт-Премиум" (ранее принадлежала Виталию Хомутыннику - бизнес-партенру Скоробагача).

Основательницей ООО "Поларис-100" является Ирина Хасьянова. Она же основательница ООО "Харьковский мясоперерабатывающий завод" вместе с женой Скоробагача.

ООО "Сигней" основал Юрий Скоробагач. Эта фирма занималась оформлением документов по экспорту орехов.

Бенефициаром ООО "Омега-2008" указан Андрей Голубченко - партнер Виктории Скоробагач по ООО "Сигма-ЛК".

ООО "Рентес" принадлежит Виктории Скоробагач.
ООО "Оптима-Прайс" принадлежит Яне Лауринайчуте. Последняя покупала недвижимость в Скоробагача.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Собирать на таком миллиард гривен в год - это грабеж, - Коломойский о схеме по оценке недвижимости

"Поэтому интересно, что свой единственный депутатский запрос Кинзбурскяа направила в интересах фирм связанных с окружением Владимира Скоробагача. Относитльно законности наложения ареста и деятельности этих фирм ответ должны дать правоохранители", - резюмировали в Харьковском антикоррупционном центре.

Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр 01
Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр 02
Нардеп от СН Кинзбурская обратилась в ГПУ о снятии ареста с фирм, связанных с замглавы Харьковского облсовета Скоробагача, - Харьковский антикоррупционный центр 03

Источник: https://censor.net.ua/n3155111
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот и пошла СЛУГА деньги зарабатывать - лоббировать, обслуживать, проталкивать вопросы денежных людей.
Похоже учителя 4000 уе не дождутся- у депутатов есть свои дети и хотелки
 показать весь комментарий
 
Очередная "слуга" длинного доллара. По ЕЁ мнению!!! Охренеть....И это только первые звоночки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередная "слуга" длинного доллара. По ЕЁ мнению!!! Охренеть....И это только первые звоночки.
 показать весь комментарий
 
 
((((вы это сделали вместе - помни это и получай удовольствие)))))
 показать весь комментарий
 
 
женя - пытаясь оскорбить меня - ты не делаешь себе реально лучше - а только показываешь всем свою еще большую глупость - только сильные люди имеют силу воли признать свои ошибки - но это не про таких как ты
 показать весь комментарий
 
 
Какие ошибки Чнга? И где я тебя оскорбил? Ну тогда уж звыняйте. Ты про Зе? Я всегда был и есть против По! А "команда Зе" это вообще маразм и сборище полезных идиотов и агентов влияния внеших кураторов. теперь узбагойся и больше не стучись.
 показать весь комментарий
 
((( ты ба - молодец - а может таки из тебя и человека можно будет сделать - хотя пока есть сомнения)))
 показать весь комментарий
 
 
КИНЗБУРСКАЯ ??????? пять минут учил,как выговорить эту чисто УКРАИНСКУЮ фамилию !!!!! ЗЕЛЕНЫЕ братаны--я думал,что вы дольше продержитесь,но теперь видно,что вас ПОГОНЯТ достаточно быстро !!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и пошла СЛУГА деньги зарабатывать - лоббировать, обслуживать, проталкивать вопросы денежных людей.
Похоже учителя 4000 уе не дождутся- у депутатов есть свои дети и хотелки
 показать весь комментарий
 
 
а тебе какое дело к нашим учителям, хотелкам , депутатам ? ты кельмой не устала махать на чужбине , "патриотка" ?
 показать весь комментарий
 
Наших учителей оплачиваю я из своих налогов. И тебя , гаденыша безработного и ленивого, оплачиваю. Будешь много выступать- перестану платить тебе за твои высеры на Цензоре- умрешь с голода 😀😀😀впрочем , а зачем тебе жизнь? Ты же сидишь в своем более и квакаешь
 показать весь комментарий
 
 
А какие ты налоги платишь в Украине живя в Словакии?
 показать весь комментарий
 
 
А ты считаешь, что человек уезжая в другую страну и бизнес весь закрывает? Жто только евреи , которые в Германию через фонды поехали и сели на шею немцев.
Украинцы обычно работают зарубежом на свою страну.,18 млрд евро в год завозят заробитчане в Украину
 показать весь комментарий
 
 
Ну это не имеет отношения к налогам. Думаю налог на прибыль твоя фирма обязана платить в Словакии, НДС ты платишь в Словакии
Да, когда приезжаешь в Украину, ты там покупаешь все с украинским НДС, но основные налоги ты обязана платить в ЕС.

Нет, кстати, такого закона, что для евреев были бы отдельные правила, Софачка. Это налоговое законодательство, оно едино.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, тебе ЛАЛА скучно? Бизнес у меня , лично , и в Украине тоже.
 показать весь комментарий
 
Я не думаю что у тебя нет права на мнение
Есть
Ты ж гражданка Украины, где бы ты ни была
И я нормально отношусь к тому что люди едут работать в другие страны - так везде, это наоборот классно. Мы ж не крепостные.

Но налоги платишь в ЕС если живешь в ЕС.
 показать весь комментарий
 
Зай, а как ты считаешь???? Пусть горит ярким пламенем все то что нажито нечестным путем??? Нардепка від СН Кінзбурська звернулася до ГПУ про зняття арешту з фірм, пов'язаних із заступником глави Харківської облради Скоробагача, - Харківський антикорупційний центр - Цензор.НЕТ 9958
 показать весь комментарий
 
а шо тут считать? Есть же закон
В данном случае все сомнительно - и фирмы, и арест ГПУ, и действия этой депутатки
 показать весь комментарий
 
А шо с ней непонятно? Есть опять же закон
ГБР ее вызывало на допросы, она не явилась. После этого ее обязаны объявить в розыск и требовать ее экстрадиции.

И в это время совершенно случайно она якобы ломает ногу, а потом совершенно случайно в доме ее под Киевом вдруг никто из родных не ночевал, хотя обычно там сын, по ее словам, ночует. И случайно же вместо шести охранников, как обычно, остался один.

Это все, безусловно, совпадения, как и обвал гривны, и другие махинации в Нбу.

😁😁
 показать весь комментарий
 
у тебя из своего - только грязь под ногтями … "плательщица" .
 показать весь комментарий
 
Ты, ЗИН , на грубость нарываешься. Причем давно
 показать весь комментарий
 
начала отрабатывать …… кто и за чем был выбран в ВР станет постепенно ясно .
 показать весь комментарий
 
 
Классно что такие статьи появляются
Не помню таких в 2014 и даже позже их почти не было
Совсем уж зашквары публиковали крупные
Об остальном - молчок.

Только депутаты каким-то образом с 2014 по 2019 серьезно обогатиться смогли
 показать весь комментарий
 
 
Не совсем. Как вы относитесь к Зелёному цвету?! Вот так вот куча мажоритарщиков и проползла.
 показать весь комментарий
 
некоторые зебилы тут - только сейчас осознают шо они сделали вместе - а ведь это только начало - а ведь им тут сколько раз говорили - но нет - на то они и зебилы - как то так ))
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенко такого не было! Эх какую страну просрали!
 показать весь комментарий
 
 
Зато порохоботы диагноз навсегда. шоколадник пролез на ожиданиях ЕвроМайдана на справедливость и очищение от олигархов.От Зе особо никто не ждал . Но в любом случае лучше, чем 5 лет застоя и имитации. Да и многие сторонники шоколадного со временем начинают критически осмысливать действия мессии .
 показать весь комментарий
 
 
КИНЗБУРСКАЯ ??????? пять минут учил,как выговорить эту чисто УКРАИНСКУЮ фамилию !!!!! ЗЕЛЕНЫЕ братаны--я думал,что вы дольше продержитесь,но теперь видно,что вас ПОГОНЯТ достаточно быстро !!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Посмотрим как поведёт в этом случае руководство партии зелёных.Потому что про Свинарчуков,Кононенко,Пашинского,,Грановского,Суркисов,Ахметова все СМИ 5 лет кричали,но в тюрьме из этих ублюдочных врагов народа никто не сидит
 показать весь комментарий
 
 
А ви певні, що вони вороги народу?
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?
 показать весь комментарий
 
 
Ее хвамилия у нее на роже написана.
 показать весь комментарий
 
Цікава інформація викладена у Вікіпедії про цю "слугу народу" . І найцікавіше те, що ця "слуга" керувала в Держархбудконтролі Харківській області . Ну , що це за "контора" - всі знають . А тепер думай-ТЕ, що таке "слуги урода" і кому вони служать.
 показать весь комментарий
 
Это не уровень депутата это уровень государства. А потом удивляемся,что у нас не так.
Это лучай надо рассматривать в правовых играх с третьего класса. Но нас целенаправлено
праву не обучают. А воспроизводят бесправный и дезорганизованый электорат.
 показать весь комментарий
 
Эта мразота по моему округу баллотировалась-людям было похер что она чиновник коррупционер-самое главное что слуга народа...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх