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 Политика Украины, За рубежом
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 Помпео удовлетворен работой Госдепа по Украине

Майкл Помпео отверг любые обвинения в адрес Дональда Трампа относительно попыток давления на Украину и подчеркнул, что удовлетворен работой Госдепа США на украинском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Я присутствовал во время разговора. Я присутствовал во время многих телефонных разговоров президента США. Я точно знаю, над чем мы работали в Украине – мы пытались уменьшить уровень коррупции. Мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить поставки систем вооружений, необходимые украинскому народу для защиты от вторжения Владимира Путина на Донбасс, юго-восток Украины", - подчеркнул Помпео.

Глава Госдепа также проинформировал, что говорил об этом с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

"Именно на этом мы и в дальнейшем будем сосредотачиваться, и я очень доволен работой, которую мы сделали", - сказал Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В вопросе военной помощи Украине речь шла исключительно о стратегических последствиях, никакого давления не было, - Помпео

Он также отметил, что доволен тем, чего пытается достичь новая власть в Украине.

"И мы надеемся, что вместе мы сможем достичь успеха", - добавил государственный секретарь США.

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что присутствовал при телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал "жалким" призыв Байдена к импичменту

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3155110
 
 
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І це дійсно так.............. Помпео удовлетворен работой Госдепа по Украине - Цензор.НЕТ 8669
Головне що піндоси не протягнули баригу на другий термін.
Тепер в України з'явився шанс припинити безглузду кроваву бійню на Донбасі і почати економічно розвиватись.
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У них многолетний принцип - "Он хоть и мерзавец (ублюдок, негодяй....) , но НАШ мерзавец " никто не собирается менять.
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Прекратить бессмысленную бойню на Донбассе США могут двумя способами применив военную силу против раши или существенное экономическое давление.
Все остальное пустое хрюканье дорвавшихся до корыта свиней.
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напомните какие свиньи сейчас дорвались до корыта? Вот один из них
Помпео задоволений роботою Держдепу щодо України - Цензор.НЕТ 8997

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"Вашингстонский обком" доволен? Расставили полезных идиотов на должности, соросят под присмотром Пинчука. А довольны ли граждане Украины?
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...красные вкупе с синежопыми ватниками все про мир во всем мире как дятлы долбят...сначала годами качали duмb ass и крым, в крыму уже таежный мир процветает, весь в колючке и автоматчиках с собаками, теперь донецких, в подвалы загнанных какой год уже, хочется автономизировать...не ймется сук.м продажным, но всегда так не будет...
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