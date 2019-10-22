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Все про:Зеленский (3394) Япония (970) Елена Зеленская (31) Нарухито (1)

 Зеленский и его супруга приняли участие в интронизации нового императора Японии Нарухито. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской принял участие в интронизации японского императора Нарухито.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП в Facebook.

"Сегодня это одно из главных мировых событий. В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония". Нарухито взошел на 6,5-метровый трон. Традиционная церемония яркая и хорошо продуманная", - сказано в сообщении.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Владимир Зеленский после окончания интронизации.

Отмечается, что последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским Президентом, приглашенным на церемонию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина благодарна Японии за непризнание оккупации Крыма и сохранение санкций против России, - Зеленский

Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Японии с рабочим визитом.

Программой рабочего визита Президента Украины в Японию предусмотрены его встречи с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Зеленский и его супруга приняли участие в интронизации нового императора Японии Нарухито 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155108
 
   
 Топ комментарии
 
какая маленькая- манипусенькая страна приютившаяся на островах.... и такая сильная. богатая и мощная!уважаемая во всём мире!!! сплоченная. нация трудолюбивая и умная!долбанная пидарашка зажала украденные острова у японцев. суки всё заросло бурьяном и мусором,живут нищие гопники там рассеянци....как говорят в ГОВНЕ НО НА РОДИНЕ! не отдадим острова. умрём скрепными в мусоре,РАССЕЯ ВПЕРДИ... жалко японцев.... ютятся на острове...на холмах и вулканах...((
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Путина не пригласили ,и это о многом говорит.
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В стране ЖОПА а президент по курортам катается!!
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У шута страна разваливается, а он по приемам ездит.
Овощ-2
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туризм за счет граждан Украины - да, таки не зря столько анекдотов про евреев
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