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 Политика Украины
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Все про:таможня (1499) ГФС (3446) Нефьодов (116)

 ГФС закупила вместо 7 только 4 сканера для таможни. Не работает сейчас ни один. Ситуация требует реакции правоохранителей, - Нефьодов

Государственная фискальная служба (ГФС) закупила четыре из ожидаемых семи сканнеров, из которых ни один так и не был введен в эксплуатацию, сообщил глава Государственной таможенной службы (ГТС) Максим Нефьодов.

"Ожидалось, что будет закуплено семь комплексов. Закупили и установили четыре, не работает сейчас ни один. Два из них мы можем запустить в работу достаточно быстро, и мы над этим работаем. Это вопрос разрешения на работу с высоким излучением, там даже люди уже прошли тренинг, но эта ситуация требует реакции правоохранительных органов", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в понедельник вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нефьодов выразил надежду, что в начале 2020 года первые два сканера будут запущены в эксплуатацию.

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"В некоторых случаях это, как минимум, злостный саботаж, в других, как нам кажется, речь идет о двойной оплате за проведенные работы", - отметил он.

В пунктах пропуска Шегени и Ужгород сканеры были установлены с нарушениями и требуют переустановки.

"В Шегени нужно перестраивать саму схему пункта пропуска. Потому, что каким-то образом выезд из этого сканнера построен так, что он попадает прямо на полосу, где ездят легковые авто. То есть фура выезжает прямо туда, где стоят туристы. Кто это придумал, мне сказать сложно", - пояснил глава ГТС.

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Помимо этого, по его словам, на складах ГФС числятся 11 неустановленных весовых комплексов, которые были предназначены для региональных таможен.

Источник: https://censor.net.ua/n3155106
 
 
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ну установят они это все, а как дальше они столоваться будут...
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установят а потом поламают и скажут что нет денег на ремонт! уже такое было под одессой, сканер больше месяца не проработал!
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Митникі і самі здатні адекватно оцінити суму хабара за пропуск тієї чи іншої партії конробанди.
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Это тот нефьйодов которого поймали на контрабанде? это он теперь расказывает как он негодует что нет сканеров! так их потому и нет что кто то занимается контрабасом! ЭЙ НЕФЬЙОДОВ НЕ ЗНАЕШЬ КТО КОНТРАБАС ВОЗИТ?!!
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"Кто это придумал, мне сказать сложно Источник: https://censor.net.ua/n3155106"
ну да, ты тупой, проекты читать не умеешь ))))
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Заявление написал? Или сопельки по щечкам и жаловаться?КТО КРОМЕ ВАС САМИХ ДОЛЖЕН РАЗМАЗАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ КОРРУПЦИОНО- ВОРОВСКОЙ КЛАН ПО СТЕНКЕ! Все возможности есть-давайте результат
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Нефедов классный чувак. Благодаря ему украинцы получили возможнойсть курить дешевые росийские сигареты и пить настоящий дешевый росийский спирт.
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