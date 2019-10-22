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 Политика Украины
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 В течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты, - Рябошапка о расследовании убийства Гандзюк

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обещает через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Что касается ответа на тот вопрос, который написан на вашей футболке ("Кто заказал Катю Гандзюк?".- Ред.) Я не могу много говорить из того, что мы сделали в последнее время, но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результаты и сможем ответить на многие из тех вопросов, которые общество давно волнуют", – сказал Рябошапка в программе "Свобода слова" вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос, видит ли он системность в нападениях на общественных активистов в 2018 году, Рябошапка сказал: "Да, мы эту системность видим и мы видим необходимость объединить в руках одного органа досудебного расследования ряд уголовных производств, которые связаны с этой системой".

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По его словам, Служба безопасности Украины "уже рассматривает несколько десятков уголовных производств и мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте того, что это действительно единая система и что эта проблема комплексная".

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3155105
 
 
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Після Югги годилось би поставити кому. Протягом кількох місяців ми зможемо продемонструвати результати, - Рябошапка про розслідування вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 4249
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Давайте результат.Больше жесткости ! Иначе опять все это погрязнет в болото коррупции! Либо вы рвете либо рвут вас!
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Не бриті узеленські багато чого обіцяли.
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От вас как и от пети уже ничего не ждут.Кучме и пинчуку надо взять реванш и скупить землю.Поэтому и команда у зеленского вся пестрая,как лоскутное одеяло,и депутаты неучи.Их скоро уже выкинут за ненадобностью,и зелю тоже сольют в унитаз.
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Рябошапка, где посадки?

Не повторяйте участь попередника Юры. Мир с попередниками и с поперечниками поперечников, которые ограбили страну в разное время и сдали ее часть путену- никого не устраивает
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