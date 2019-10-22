 ВАКС сегодня рассмотрит дело экс-главы "Укркосмоса" и его внештатного советника, обвиняемых в нанесении ущерба госпредприятию в 8 млн долларов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Экс-директора ГП "Укркосмос" обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Бывшего внештатного советника гендиректора Национального космического агентства Украины обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 УК Украины (организация преступления), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч. 5 ст. 19 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что согласно обвинительному акту, этими уголовными преступлениями причинен имущественный ущерб в размере более 8 млн долларов США.

Подготовительное судебное заседание состоится в 10.00 по адресу: проспект Победы, 41.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, 5 декабря 2018 года детективы НАБУ объявили подозрение двум лицам, которые, вероятно, причастны к нанесению ущерба ГП "Укркосмос" на сумму 8 млн 245 тыс. долларов.

26 октября 2019 года дело было передано прокурами САП в Антикоррупционный суд.