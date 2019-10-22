 В случае необходимости США готовы применить войска против Турции, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава американской дипломатии сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Вы говорите об экономическом влиянии, которое мы применяли, - мы обязательно это применим, так же как и наши дипломатические полномочия. Это наши преимущества. Мы предпочитаем мир войне", - отметил Помпео, комментируя обострение ситуации вследствие наступления турецких войск.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой возможность задействовать силовые рычаги.

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"В случае, если будут необходимы военные действия, все должны знать, что президент Трамп полностью готов к этому", - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, после вывода американского контингента из северной Сирии турецкие войска начали масштабное наступление в этом регионе. Операция направлена против сирийских курдов, которые до недавнего времени были союзниками США в глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.