 В случае необходимости США готовы применить войска против Турции, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава американской дипломатии сказал в интервью телеканалу CNBC.
"Вы говорите об экономическом влиянии, которое мы применяли, - мы обязательно это применим, так же как и наши дипломатические полномочия. Это наши преимущества. Мы предпочитаем мир войне", - отметил Помпео, комментируя обострение ситуации вследствие наступления турецких войск.
В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой возможность задействовать силовые рычаги.
"В случае, если будут необходимы военные действия, все должны знать, что президент Трамп полностью готов к этому", - подчеркнул госсекретарь США.
Как сообщалось, после вывода американского контингента из северной Сирии турецкие войска начали масштабное наступление в этом регионе. Операция направлена против сирийских курдов, которые до недавнего времени были союзниками США в глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.
Эти "словесные войска" где мы уже только не видели.
А вот другое сообщение- интересно- правда или нет? Помните разгром ударного ядра ИГИЛ- Вагнера- под Дейр Эз Зором? Тогда ********* пытались навести там понтонный мост на восточный берег Евфрата- который сирийцы всё время сковыривали опять. Потом Вагнер пошёл в атаку без моста- и был уничтожен.
А вчера ********* опять построили там мост- и говорят- крепкий! Я не знаю пропустит ли он 8000 танков в сутки- да и нет там у ********* столько танков. По-моему- они от усердия не только построили мост- но ещё и приписали к нему 2 нуля.
Российские военные специалисты дорожной службы установили мост через Евфрат, в нескольких км от Дейр эз Зора. Он будет использоваться для размещения военной техники и войск на восточном берегу реки.
Автодорожный мост был построен менее чем за 2 дня под непрерывным
обстрелом, сообщил журналистам глава дорожной службы Минобороны России Владимир Буровцев.
«Использовались БПЛА. Взрывчатые вещества и гранаты падали на нас из воздуха во время монтажных работ. Однако у нас нет потерь. Нет раненых или пострадавших. Все было возведено в установленные сроки» - уточнил он.
Мост длиной 210 м. Он может пропускать 8000 автомобилей в день. По словам Буровцева, мост выдерживает тяжелые бронированные машины, такие как танки, боевые машины пехоты и РСЗО. Мост также будет использоваться для сопровождения конвоев в освобожденные общины и для медицинской эвакуации.
Почему Трамп или его предшественник Обама не применили военную силу?
Рапорт составлен по материалам более 60 интервью с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью. В документе 153 страницы.
В тексте доклада отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.
Рапорт составлен на двух языках - на польском и английском.
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