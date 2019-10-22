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Все про:США (15636) Турция (2171) Помпео (162)

 В случае необходимости США готовы применить войска против Турции, - Помпео

Госсекретарь Майкл Помпео не исключил применения военной силы против Турции, которая развернула наступление на севере Сирии, где проживают союзные Соединенным Штатам курды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом глава американской дипломатии сказал в интервью телеканалу CNBC.

"Вы говорите об экономическом влиянии, которое мы применяли, - мы обязательно это применим, так же как и наши дипломатические полномочия. Это наши преимущества. Мы предпочитаем мир войне", - отметил Помпео, комментируя обострение ситуации вследствие наступления турецких войск.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты оставляют за собой возможность задействовать силовые рычаги.

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"В случае, если будут необходимы военные действия, все должны знать, что президент Трамп полностью готов к этому", - подчеркнул госсекретарь США.

Как сообщалось, после вывода американского контингента из северной Сирии турецкие войска начали масштабное наступление в этом регионе. Операция направлена против сирийских курдов, которые до недавнего времени были союзниками США в глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ.

Источник: https://censor.net.ua/n3155103
 
   
 Топ комментарии
 
Такого СТРАТЄГА як Трамп ще потрібно пошукати. Спочатку віддає наказ спецназу США тікати із власних баз як зайцям. Через тиждень погрожує війною. Рєзкій мужік.
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Это уже,как говорится, "на понт".
Эти "словесные войска" где мы уже только не видели.
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Трампуша ссыкливая тетка в климаксе, отмазавшаяся от службы , хватается за сердце если кто нечаянно рядом пукнул и это ссыкло воевать будет? Не смешите
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Такого СТРАТЄГА як Трамп ще потрібно пошукати. Спочатку віддає наказ спецназу США тікати із власних баз як зайцям. Через тиждень погрожує війною. Рєзкій мужік.
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Трамп все робить правильно, відводить війська, вичікує, аналізує, приймає рішення і наносить ніщивний удар з мінімальними втратами для США! Курди тепер будуть мати власну державу, А Туреччина втратить контроль над курдськими районами і буде постійно воювати наступні 100 років! Ердоган просто ідіот!
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Голубая мечта кремлевских кгбшников может сбыться.Это конец НАТО Трамп действительно либо агент либо полезный идиот.
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Это уже,как говорится, "на понт".
Эти "словесные войска" где мы уже только не видели.
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Там всё ясно уже.

А вот другое сообщение- интересно- правда или нет? Помните разгром ударного ядра ИГИЛ- Вагнера- под Дейр Эз Зором? Тогда ********* пытались навести там понтонный мост на восточный берег Евфрата- который сирийцы всё время сковыривали опять. Потом Вагнер пошёл в атаку без моста- и был уничтожен.

А вчера ********* опять построили там мост- и говорят- крепкий! Я не знаю пропустит ли он 8000 танков в сутки- да и нет там у ********* столько танков. По-моему- они от усердия не только построили мост- но ещё и приписали к нему 2 нуля.

Российские военные специалисты дорожной службы установили мост через Евфрат, в нескольких км от Дейр эз Зора. Он будет использоваться для размещения военной техники и войск на восточном берегу реки.

Автодорожный мост был построен менее чем за 2 дня под непрерывным
обстрелом, сообщил журналистам глава дорожной службы Минобороны России Владимир Буровцев.

«Использовались БПЛА. Взрывчатые вещества и гранаты падали на нас из воздуха во время монтажных работ. Однако у нас нет потерь. Нет раненых или пострадавших. Все было возведено в установленные сроки» - уточнил он.

Мост длиной 210 ​​м. Он может пропускать 8000 автомобилей в день. По словам Буровцева, мост выдерживает тяжелые бронированные машины, такие как танки, боевые машины пехоты и РСЗО. Мост также будет использоваться для сопровождения конвоев в освобожденные общины и для медицинской эвакуации.
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Ну, это если Кремль разрешит. У разі потреби США готові застосувати війська проти Туреччини, - Помпео - Цензор.НЕТ 990
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Трампуша ссыкливая тетка в климаксе, отмазавшаяся от службы , хватается за сердце если кто нечаянно рядом пукнул и это ссыкло воевать будет? Не смешите
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Трамп слабак - патякати він може, але згадаймо всі його погрози Північній Кореї, Ірану і т.п. - нічого він не зробить Турції - поп@зд@ть і далі нс внутрішні інтриги в США всі сили кине.
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Интересно на каких основаниях президент Трамп собирается применять военные действия?
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Возвращая американских военных в США, вы много навоюете . Потом и доллар потихоньку никого не будет интересовать .
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Кацапы вчера вошли на БЫВШИЕ американские базы. Жрут америкосовские консервы, читают надписи на стенах, и ржут.
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После таких угроз Сев. Корее и отступления из сирии вас уже никто не боится , именно поэтому так и происходит
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просто вчерашний видос растрела 18-летних девушек не мог остаться незамеченым
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В Гааге лежит специальный доклад по военным преступлениям раши в Украине.
Почему Трамп или его предшественник Обама не применили военную силу?
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Документ "Российские военные преступления в восточной Украине в 2014 году", созданный при поддержке волонтеров, касается действий российских солдат и пророссийских боевиков на Донбассе. Кроме того, в тексте упоминаются несколько событий, произошедших в Крыму и в России, куда вывозили пленных.

Рапорт составлен по материалам более 60 интервью с пленными. Речь идет о таких преступлениях как лишение свободы, физические и психические пытки, ограбления и убийства. Часть материалов потрясает своей шокирующей жестокостью. В документе 153 страницы.

В тексте доклада отмечается, что на основе входящих в него материалов будет подано уведомление в Международный уголовный суд в Гааге.

Рапорт составлен на двух языках - на польском и английском.
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США в войне с турками, продуют. Вызывает интерес антиядерный процесс. Там на Инжерлике минимум 50 ядреных бiмб
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Якщо одна країна НАТО воюватиме з іншою країною НАТО, навіщо тоді потрібна Росія? У разі потреби США готові застосувати війська проти Туреччини, - Помпео - Цензор.НЕТ 211
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