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Все про:Facebook (288) выборы (23042) Иран (505) Китай (1013) Россия (74095) США (15636) Цукерберг (37)

 РФ, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в американские выборы, - Цукерберг

Россия, Иран и Китай предпринимают попытки оказания влияния на выборы 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявил в понедельник главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

"В настоящее время мы видим, как Россия, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в выборы", - сказал Цукерберг в интервью телеканалу NBC News, говоря о президентских выборах 2020 года.

Между тем, он заверяет, что Facebook удастся обеспечить необходимую защиту от вмешательства, поскольку с 2016 года компания сыграла важную роль в предотвращении попыток оказать влияние на выборы в разных странах мира, в том числе во Франции, Германии, а также в Индии и Бразилии.

"Мы способны оперативно обнаруживать их (попытки вмешательства. - Ред.) и предпринимать необходимые действия", - отметил глава Facebook. Он подчеркнул, что "наши системы сейчас намного более усовершенствованные, чем в прошлом".

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Ранее в понедельник компания объявила о том, что удалила четыре сети аккаунтов и групп в Facebook и Instagram, которые были вовлечены в "скоординированное неавторизованное поведение". Группа аккаунтов была удалена в рамках компании по борьбе с дезинформацией и влиянием на избирательные процессы.

В Facebook сообщили, что три из четырех сетей имели иранское происхождение, еще одна - российское.

"Они были нацелены на (пользователей. - Ред.) США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия между друг другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для наших действий", - отмечается в сообщении Facebook.

Источник: https://censor.net.ua/n3155101
 
 
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Цукерберг, закрой Facebook в Штатах и тогда никаких проблем с выборами президента США у тебя не будет! РФ, Иран и Китай все активнее и, используя все более изощренные тактики, пытаются вмешаться в американские выборы, - Цукерберг - Цензор.НЕТ 4963
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******** світ - ******* технології - ******* війна.
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Наступ тоталітарних держав на демоератичні свободи.
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Фейсбук та інші соцмережі інструмент впливу на разум та рішення людей.
Саме тому ці три країни постійно обмежують інформаційну доступність доя своїх громадян.
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Интересно, а какой президент США выгоден Ирану и Китаю. Похоже, кацапы открыли свои филиалы фабрик тролей в этих странах для ещё большей массовости, чтобы топить за трампа.
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А чего вмешиваться - мудилло уже рулит )))
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