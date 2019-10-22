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 Общество
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Все про:Кернес (1157) переименования (543) Харьков (4458)

 Мэрия Харькова подала апелляцию на решение суда, которым отменялось переименование проспекта Григоренко в Жукова

Мэрия Харькова подала апелляцию на решение суда, который отменил переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 октября в Фейсбуке сообщила начальник северо-восточного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти (УИНП) Мария Тахтаулова.

"Харьковский городской совет направил апелляционную жалобу на решение Харьковского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения о возврате имени Жукова проспекту Григоренко. Апелляционный суд открыл производство", – написала она.

Тахтаулова подчеркнула, что позиция УИНП "остается неизменной: ни один топоним ни в Харькове, ни в других населенных пунктах Украины не может быть переименован в честь Георгия Жукова".

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Ранее в Харькове суд признал незаконным переименование проспекта Григоренко на Жукова.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

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Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3155099
 
   
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Слушайте историю: горит как-то дом Евгений Кошевой вместе с его детьми и женой))
А мы хоровод водим и песенку поем...
И тут включилось радио ********* - Шансон:
У нашего товарисча,Жеки, дом горит. Хотим его поддержать и заказать ему пестню
Враги сожгли родную хату! Мэрия Харькова подала апелляцию на решение суда, которым отменялось переименование проспекта Григоренко в Жукова - Цензор.НЕТ 6648
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Всегда виноват кто-то, но не простой украинский нарид
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Скоро так і буде. Горітимуть їх хатки. Бумеранг ніхто не відміняв
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Достали с этим Жуковым. Дедушка это чей-то?
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Для ваты это символ, вот и вцепились зубами
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Страною правит дурачок.
Гончарук сказав на прес конференції, що в нас демократія і можем сміятися з чого завгодно. Ну давай сміятися з роз'їбашених, снарядами, будинків на Донбасі, та їх мешканців, з поранених, та вбитих воїнів і т.д. Хоча про що це я?З голодомору і майдану сміялись. Це їх ниций силь


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