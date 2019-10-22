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Все про:прокурор (920) Рябошапка Руслан (159)

 Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подчеркивает необходимость разорвать "неформальные альянсы" прокуратуры, полиции и судов, сложившиеся на местах.

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает  Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - центральный элемент этой "криминальной юстиции" - не будет составляющей этой организации, то, я думаю, мы сможем разорвать эти вещи", - сказал Рябошапка.

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Он также подчеркнул, что в общении с прокурорами областей нацеливает их нивелировать влияние местных феодалов.

"Я встречаюсь с прокурорами областей и всегда говорю, что у вас есть те, кого называют местными феодалами. Найдите их и сделайте так, чтобы люди их больше не боялись", - рассказал генпрокурор.

Он добавил, что реформа прокуратуры "должно обеспечить изменения всей правоохранительной системы и сделать так, чтобы таких феодалов-князьков в районах или областях не было".

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Источник: https://censor.net.ua/n3155098
 
 
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Квартал вже пише номер на цю тему чи ще не в курсах?

Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6398
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"Горбатий кабмін"

Розповідь співробітника кабміна
- Я намагася від нього втікти, але його самокат виявився швидшим за мій героскутер Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3107
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Гончарук каже, що у нас демократія і все можна.
Це він про що?
Про пост Мосійчука?

Мосійчук: прем'єр Гончарук примушував підлеглого до інтиму

Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7462
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А ще в нас в країні сатира гостра як бритва Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5429

Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7257
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разорвать "неформальные альянсы" - ух, как глубокомысленно!

так может это просто ротация кадров, что бы прокуроры и прокуреныши дольше года в одной прокуратуре одной из областей не сидели на должности?
и конец всем "неформальным альянсам" - а точнее мафиозной спайке прокурор - судья и остальные ...
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