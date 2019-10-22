 Нужно разорвать неформальные альянсы на местах с участием прокуратуры, полиции и судей, - Рябошапка

Об этом Рябошапка заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы знаем, что в районах существуют неформальные альянсы между руководителями полиции, прокуратуры и судьями. И их чрезвычайно трудно разорвать - только если часть этого альянса выпадает. Когда прокуратура - центральный элемент этой "криминальной юстиции" - не будет составляющей этой организации, то, я думаю, мы сможем разорвать эти вещи", - сказал Рябошапка.
Он также подчеркнул, что в общении с прокурорами областей нацеливает их нивелировать влияние местных феодалов.
"Я встречаюсь с прокурорами областей и всегда говорю, что у вас есть те, кого называют местными феодалами. Найдите их и сделайте так, чтобы люди их больше не боялись", - рассказал генпрокурор.
Он добавил, что реформа прокуратуры "должно обеспечить изменения всей правоохранительной системы и сделать так, чтобы таких феодалов-князьков в районах или областях не было".
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так может это просто ротация кадров, что бы прокуроры и прокуреныши дольше года в одной прокуратуре одной из областей не сидели на должности?
и конец всем "неформальным альянсам" - а точнее мафиозной спайке прокурор - судья и остальные ...