 Зеленский требует детектор лжи для депутатов "Слуги народа" по подозрению во взятках по 30 тысяч долларов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Общался с руководством партии СН, и выяснил, что Офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи.

Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось (!) голосование челнов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность т.н. "площадок Яценко" + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ / АРМА.

Причём, именно в части системы Prozorro, которую некоторые депутаты СН считают неприкосновенной. И готовы ради этого обвинить коллег в получении взяток за голосование.

Я, со своей стороны, готов пройти исследование на детекторе о том, получал ли я деньги за голосование по площадкам оценщиков и прозорро (+ по каким-либо любым другим голосованиями в Раде, внесении проектов и поправок).

Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту!

Однако, раз уж кто-то берет на себя смелость выдвигать такие обвинения, считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента (!) и депутаты - которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва (вызывавшие в зале подозрения в возможной коррупции).

Перечислю их, вместе с авторами - которые, не исключаю, могли выступать лишь подписантами проектов, которые им спускали из Офиса президента, BRDO, Минфина и откуда-то ещё (заодно выясним, откуда). Либо преследовали благие цели.".

Также он привел список законопроектов, к которым могли быть причастны чиновники из ОП.

1) Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

№1053-1 від 06.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Леонов Олексій Олександрович (IX скликання)

Володіна Дар'я Артемівна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66721

2) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг

№1073 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66303

3) Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес

№1080 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань правоохоронної діяльності

Автор: Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання)

Стернійчук Валерій Олександрович (IX скликання)

Струневич Вадим Олегович (IX скликання)

Гайду Олександр Васильович (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66310

4) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління безпекою автомобільних доріг

№1061 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань транспорту та інфраструктури

Автор: Кубраков Олександр Миколайович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66284

5) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень

№1065 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань економічного розвитку

Автор: Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66294

6) Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів

№1062 від 29.08.2019

Головний Комітет: Комітет з питань економічного розвитку

Автор: Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

Безгін Віталій Юрійович (IX скликання)

Костюк Дмитро Сергійович (IX скликання)

Струневич Вадим Олегович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66297

7) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості

№2047 від 04.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Фролов Павло Валерійович (IX скликання)

Підласа Роксолана Андріївна (IX скликання)

Красносільська Анастасія Олегівна (IX скликання)

Устінова Олександра Юріївна (IX скликання)

Верещук Ірина Андріївна (IX скликання)

Герус Андрій Михайлович (IX скликання)

Медяник В'ячеслав Анатолійович (IX скликання)

Янченко Галина Ігорівна (IX скликання)

Мезенцева Марія Сергіївна (IX скликання)

Железняк Ярослав Іванович (IX скликання)

Вінтоняк Олена Василівна (IX скликання)

Шуляк Олена Олексіївна (IX скликання)

Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання)

Фріс Ігор Павлович (IX скликання)

Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)

Бондар Ганна Вячеславівна (IX скликання)

Бардіна Марина Олегівна (IX скликання)

Гурін Дмитро Олександрович (IX скликання)

Гетманцев Данило Олександрович (IX скликання)

Брагар Євгеній Вадимович (IX скликання)

Мовчан Олексій Васильович (IX скликання)

Кабанов Олександр Євгенійович (IX скликання)

Подгорна Вікторія Валентинівна (IX скликання)

Володіна Дар'я Артемівна (IX скликання)

Монастирський Денис Анатолійович (IX скликання)

Шинкаренко Іван Анатолійович (IX скликання)

Мошенець Олена Володимирівна (IX скликання)

Радуцький Михайло Борисович (IX скликання)

Юраш Святослав Андрійович (IX скликання)

Клочко Андрій Андрійович (IX скликання)

Безугла Мар'яна Володимирівна (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66665

8 ) Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості

№ 2047-1 від 13.09.2019

Головний Комітет: Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

Автор: Качура Олександр Анатолійович (IX скликання)

Зуєв Максим Сергійович (IX скликання)

Кицак Богдан Вікторович (IX скликання)

Загоруйко Аліна Леонідівна (IX скликання)

Пивоваров Євген Павлович (IX скликання)

Куницький Олександр Олегович (IX скликання)

Остапенко Анатолій Дмитрович (IX скликання)

Бабій Роман Вячеславович (IX скликання)

Корявченков Юрій Валерійович (IX скликання)

Ковальов Олексій Іванович (IX скликання)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66851

"Какая интрига!! Офис Президента выдвинул подозрение 11 народным депутатам Украины от партии Слуга народа! ️! ️! ️! ️Их обвиняют в получении 30 000 долларов (каждому) за голосование против одного антикоррупционного законопроекта на заседании Комитета Верховной Рады... Офис требует от депутатов-слуг пройти детектор лжи (полиграф)... Депутаты от СН предлагают пройти детектор руководству Офиса президента! Интересно, поступило ли уже заявление на действия депутатов от СН в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) от Офиса президента?? Законопроект на комитете таки "завалили"... "30" какая-то просто любимая сумма для слуг народа", - заявил экс-вице-премьер-министр Павел Розенко.

По словам источников УП, руководитель фракции СН Давид Арахамия писал во внутренней чат фракции, что с требованием о прохождении полиграфа нардепами от СН к нему звонил президент. Сами же депутаты из комитета воспринимают такие требования в штыки, критикуют своих коллег Андрея Мотоловца, Роксолану Пидласу и председателя комитета Даниила Гетьманцева за то, что они донесли "ложную информацию в ОПУ".