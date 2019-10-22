 Украина разочарована работой Германо-украинской исторической комиссии, - посол Мельник

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мельник заявил в комментарии Укринформу после рассмотрения в комитете по петициям германского Бундестага вопроса признания Голодомора геноцидом.

"Я могу об этом откровенно сказать, мы не довольны работой двусторонней Германо-украинской исторической комиссии. Мало того, что мы не удовлетворены, мы разочарованы так называемой работой этой комиссии на протяжении последних четырех лет", - сказал посол.

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Причем, отметил он, это касается даже не столько немецкой части, сколько украинской.

Мельник вспомнил, что был среди тех, кто обращался к руководству МИД ФРГ весной 2015 года и просил выделить финансирование на работу этой комиссии именно с учетом столь важных тем, как Вторая мировая война, Голодомор - "чтобы их действительно основательно могли рассмотреть". Тогда это удалось, финансирование было выделено (со стороны немецкой службы академических обменов DAAD и Фонда Роберта Боша).

Но прошло четыре с половиной года, и украинская часть комиссии, по оценке Мельника, фактически бездействовала.

"Мои письменные обращения, звонки к сопредседателю комиссии, господину Ярославу Грицаку с просьбой выразить мнение если не всей комиссии, то по крайней мере ее украинской части накануне рассмотрения такого вопроса как сейчас (признание Голодомора геноцидом), остались без ответа на протяжении многих недель. Я считаю такую позицию безответственной. И мы сейчас будем пытаться поднять вопрос, чтобы работа комиссии была полностью переформатирована", - заявил посол Украины в ФРГ, заметив, что пока не знает, каким образом это произойдет.

Мельник добавил, что на прошлой неделе провел в Мюнхене специальную встречу по этому поводу с немецким сопредседателем комиссии профессором Мартином Шульце Весселем - "чтобы поднять прямым текстом это недовольство украинской стороны относительно ее работы". Она, по словам посла, ограничивается одной конференцией в год, на которой обсуждают второстепенные вопросы", а проблемы ключевого значения - Голодомор, историческая память в ФРГ о жертвах-украинцах - остаются без внимания.

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"Я считаю, что это недопустимо. И мы будем стараться изменить такой подход. Мы будем вообще ставить под вопрос принцип работы этой комиссии. А называть ее германо-украинской по состоянию на сегодня, исходя из результатов работы, пока что язык не поворачивается. Это - немецкая комиссия, в которой формально участвуют несколько украинских историков", - резюмировал Мельник.

Как сообщал Укринформ, в понедельник, 21 октября комитет по петициям Бундестага провел заседание, на котором депутаты имели возможность поднять вопрос признания Голодомора геноцидом. Инициированная украинскими активистами петиция по этому поводу собрала более 73 тыс. подписей при необходимых 50 тыс. Следующий шаг - решение фракций Бундестага относительно того, стоит ли выносить этот вопрос на всеобщие парламентские дебаты. Его должен утвердить, опять же, петиционный комитет, это может занять ориентировочно от 6 до 12 месяцев.

Правительство ФРГ озвучило свою позицию, которая заключается в том, что не стоит признавать Голодомор именно геноцидом, вместо этого достаточно осудить его политически (что Германия уже сделала). А также способствовать тому, чтобы информация о Голодоморе стала известной как можно более широкой общественности.

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