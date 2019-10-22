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Все про:Зеленский (3394) Рябошапка Руслан (159)

 Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отрицает давление президента и его офиса на работу его ведомства.

"Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, мы видим, что органы пытаются работать безотносительно от политической принадлежности фигурантов или субъектов уголовных расследований и я не исключаю, что вскоре мы также сможем увидеть, что к ответственности привлекаются, в том числе и те, кто приближен к правящей политической силе", – сказал Рябошапка в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Генпрокуратура проводит проверку в отношении одного из народных депутатов (из фракции "Слуга народа" Вячеслава Медяника) и в ближайшее время проинформирует о результатах этой проверки.

Как ранее сообщалось, 15 октября в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона депутата от "Слуги народа" Медяника с перепиской, в ходе которой он со своим собеседником, подписанным как "Саша Яровой", обсуждал сотрудничество с прокуратурой.

17 октября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что будет проведено внутреннее расследование в связи с возможно компрометирующей телефонной перепиской Медяника во время пленарного заседания Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3155095
 
 
 Топ комментарии
 
Это не хозяин, это отец родной и благодетель.
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ага...тільки в ганьбамарафоні галабародька особисто казав, що "дав завдання прокуратурі"....тобто зовсім "НЕ" впливає на її роботу, тільки вказівки їй дає...
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Это не хозяин, это отец родной и благодетель.
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Який шок був у ЗЕбілів коли Порох зняв шапку з якоїсь фанатки шарія.
Це була подія міжнародного масштабу.
А зараз Каломойський замовляє клоунам і хору Верьовки пісню на честь спалення будинку Гонтарєвої,називає міністрів дибілами і подонками,а звідусіль тиша і тихе сопіння.
Краса)
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Мало того, сегодня папа Беня обозвал цельных министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может с перепугу и в три.....
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хотелось бы верить, и то что он ляпнул трампу, это просто ляпнул, чтоб льстить и пообещать, мол всё под контролем.
Но вот зараза, не верю, что это был просто ляп и лесть перед трампом.
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Я не 100% его человек, а только на 99,9999% Я независимый.
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ага...тільки в ганьбамарафоні галабародька особисто казав, що "дав завдання прокуратурі"....тобто зовсім "НЕ" впливає на її роботу, тільки вказівки їй дає...
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Там давление Кала и Портнова, Зеля- ноль, зеро.
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Рябой в шапке как то не понял, что Генпрокуратура все таки не вытрезвитель. Это была мысль папередника...
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Тут Рябашапка прав, - зачем давить, прокуроры и так обосрались без давления
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смешно..вообще то Квартал вышел на межгосударственный уровень это достижение-простого еврейского мальчика, играющего на рояле, принимают приличные люди.. Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры - Цензор.НЕТ 2154
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Так Зе говорив про прокурора, як свою людинону🧐 От у це віримо.
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Ігор Валерійовича викликали на допит?
(Його Гонтарева назвала як ЄДИНОГО підозрюваного).
Чо, так і не викликали?
НІ РАЗУ?
А чо так? Рябошапка отрицает давление президента на работу Генпрокуратуры - Цензор.НЕТ 4453
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нехай Бутусов нарисует граф власти, гипотетический вес рёбер и разберёт, кто кому Рабинович. с положительными и отрицательными обратными связями ) а он сможет! и тогда уже наглядней будет влияние туда-сюда. // да, это запрос от юзера на статью )
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Та какое там давление, он ручной песик.
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На питання про те, чи міг би він відкрити провадження проти Зеленського, Богдана чи Коломойського Р.Рябошапка відповів: "Щодо вище зазначених осіб, я вже повідомляв на брифінгу, що немає тих, проти я би не зміг відкрити провадження, окрім тих випадків, коли це стосується конфлікту інтересів,"..
https://espreso.tv/news/2019/10/18/ryaboshapka_nazvav_sebe_quotnezalezhnymquot_genprokurorom

Повіримо?
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Говорить о том, что на нас давит президент или офис президента, мне кажется, что это не совсем правильно - Как бы это довольно расплывчатый ответ... На нас как бы не давят, но я 100% свой прокурор.
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