 Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.

Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?

Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.

Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову".

Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана

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