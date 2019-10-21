 Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.
Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?
Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.
Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову".
Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана
Поэтому понятно ...
И как там расследование продвигается которое вас интересует?
Все петя с югой палки в колеса ставят?
Асоциативний ряд: клавіши, рояль, верьовка ...
Чи клавішами не грають, їм по губам водять?
ГПУ не нашла доказательств вины Порошенко
Про верховенство права.
Крупный чиновник, сбивший двух человек на пешеходном переходе, спрашивает судью:
- Какие теперь последствия будут?
- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, лет пять - за попытку террористического акта против должностного лица, а тому, кто в кусты отлетел, можно и все восемь: еще и попытка скрыться с места преступления
Это запевала всех зебилов.
Он запевает а они подвывают.
А теперь опять приехал заработать в Украине? ДА В ЕС ТАКИЕ ГАДЕНЫШИ ЗАРАБОТАТЬ НЕ МОГУТ - все лезут в украинский бюджет
Хоча він приховується під анархіста. Ще й під фронтовика...
И почему Рябошапка не реагирует как прокурор?
Или это такая хитрая схема - я враг, мочу генпрокурора, значит - генпрокурор порядочный?
Какие-то фигли-мигли...
Но кварталовцу портнову этого не понять
Так этим зеребятам уже не привыкать
І ліс копати не будуть?
А на митниці, митники будуть давати хабарі туристам, а не навпаки?
По тєлєку вже не кажуть.. отже не копають..
Так ЗЕбіле Андрей Бондаренко 8c357f28?
Щодня перегружені лісовози везуть вирубаний ліс в Тячівському районі.
Бурштин перестали мити, а ліс рубати?
ЗЕбіл Андрей Бондаренко 8c357f28 а ви що, не чули?!
Клоун звільнив головного винного у всіх бідах... лісника.
Тепер все у порядку.
Беньгі вирішують все!
но портнову не стоит что то плохое говорить про Майдан, на котором народ Украины погибал за Украину..
поросенко - это шестерка янукодлы, которая была радистом у беркутни..
поэтому. пусть портнов будет осторожнее с выражениями по поводу народного Майдана 2013-2014 гг, не нада путать Евромайдан со сценой Майдана..
Это народ был полезен портнову для реванша.
Теперь когда реванш олигархов состоялся на мнение народа им наплевать.
Поэтому вам остается только посапывать в две дырочки.
Там писать некому - одни сепары. И похоже чистят комменты
Но всех, кто ему ответил, я на месте СБУ взяла бы на карандаш
...Только, где ж сейчас наше СБУ?((((((((((((((
1. Эти кровопийцы типа Портнова ни в каких странах никому не нужны.
- языков В СОВЕРШЕНСТВЕ не знают
- в среде не росли
- не работали по специальности в ЕС
2. И ГДЕ ИМ ЗАРАБАТЫВАТЬ МИЛЬОНЫ? на виллы, на яхты , на шопинг?
3. И ВОТ ОНИ НАУЧИЛИСЬ ВЕШАТЬ ЛАПШУ УКРАИНЦАМ
4. А украинцы , в большей части своей, из заграницы видели только дешевый Египет. Оценить ситуацию не способны .
А зебобики вообще в рот заглядывают с предыханием.
5. УКРАИНЦЫ - гнать надо всю шушеру, сидящую на шее и пьющую кровь