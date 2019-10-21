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Все про:ГПУ (9409) майдан (3941) Портнов (460)

 Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана"

Бывший заместитель главы АП Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что после создание департамента по расследованию "дел Майдан а" в ГПУ Генпрокуоро Руслан Рябошапка должен покинуть свою должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

На сайте Генеральной прокуратуры появилось сообщение, что у них создан департамент по преступлениям, связанным с революцией достоинства.

Извините, а вы не окуели там у себя в прокуратуре? Это кто такой термин придумал? Кто решил, что это должно иметь именно такое название? Или Вы уже определились, чью сторону будете в этих расследованиях занимать? Или может вы считаете произошедшее в 2014-м году революцией как-то связанной с достоинством?

Генеральный прокурор, Вы не подходите на эту должность, Вам пора потихоньку на дембель.

Революцию он будет расследовать. Назначили на свою голову".

Далее в комментариях Портнов написал: "Воровская революция. Обреченная страна". 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана

Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию дел Майдана 01

Также читайте: У Портнова нет реального влияния на работу ГПУ, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3155093
 
 
 Топ комментарии
 
Мнение Портнова очень ценно для зебилов.
Поэтому понятно ...
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Кто-то уберет уже этого фсбэшника?
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Здрасте.
Это запевала всех зебилов.
Он запевает а они подвывают.
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Мнение Портнова очень ценно для зебилов.
Поэтому понятно ...
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Пока Портнову разрешено так себя вести в Украине правосудия не будет.
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А кто тронет правую руку истинного хозяина Украины? Не смешите Бенины пейсы
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Не знаю, скорее папа Беня куклу Зелю турнет, чем Портнова торкнут. Баканов в СБУ не просто так закрыл уголовное дело о государственной измене, открытое при Порохе. Дана команда хозяином.
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за що? за те. що має думку, яка грунтується на верховенстві права та логічна?
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Хотя-бы за гос измену. По словам самих ближайших людей *****, Портнов помог им написанием переходных положений в конституцию Крыма для аннексирования его Рашей. Если этого мало - твои проблемы.
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для прохобота лично .... нам зебилам не важно мнение портнова нам важно что делает прокурор . расследование преступлений во время революции нас интересует гораздо больше чем то что ты тут несешь.
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Да ты что.
И как там расследование продвигается которое вас интересует?
Все петя с югой палки в колеса ставят?
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Так тепер прихильників ЗЕбіла називають "клавішами" ? (клавішами роялю)

Асоциативний ряд: клавіши, рояль, верьовка ...

Чи клавішами не грають, їм по губам водять?
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Портнов висококваліфікований талановитий юрист та мислить категоріями верховенства права!
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Как раз анекдот в тему.
Про верховенство права.

Крупный чиновник, сбивший двух человек на пешеходном переходе, спрашивает судью:

- Какие теперь последствия будут?

- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, лет пять - за попытку террористического акта против должностного лица, а тому, кто в кусты отлетел, можно и все восемь: еще и попытка скрыться с места преступления
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Чому тоді преЗЕдент не він, а маленький бубочка, який теж має корочки юРРиста? Останній якими категоріями "мислить"? Рояльними? Чи хріновими?
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Здрасте.
Это запевала всех зебилов.
Он запевает а они подвывают.
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Кто же его уберёт?Богдан его дружок,с Коломойским у него прекрасные отношения,Зеленский малорос...
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Просидел 5 лет в Вене . Вот на какие деньги ? У Тимошенко заработал, когда с метаерчуком готовили переворот в верховной Раде при юще? Или у Янека заработал, когда с мертветчуком сидели в СНБО и наблюдали по телеку растрел Майдана, ?
А теперь опять приехал заработать в Украине? ДА В ЕС ТАКИЕ ГАДЕНЫШИ ЗАРАБОТАТЬ НЕ МОГУТ - все лезут в украинский бюджет
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нда. терпеть не могу шоколадного , но это вообще
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да, чотко ти підмітоив цього провокатора з параші - БМП
Хоча він приховується під анархіста. Ще й під фронтовика...
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А ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ НА ЦЕЗОРЕ ИДЕТ ПЕРЕПОСТ ПОСТОВ ТЕЛА КОТОРОЕ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ И НИКАКИХ ДОЛЖНОСТЕЙ НЕ ЗАНИМАЕТ? ДАВАЙТЕ МОЙ ФБ ТОЖЕ ПОСТИТЬ?
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Ну когда Труба будет слушать твои команды - пиши.
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Пристрелите уже кто нибудь этого российского шакала.
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В нормальной стране тебя уже посадили бы за такой пост....
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ну и так понятно, что Портнов на Януковича работает
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Зебилы ваш кумир возмущен что против участников Майдана не возбуждены дела. Беспредел?
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Кумир всех ЗЕбилов. Он же на Петю в суд подал ЗЕбилятня обожает Портнова. Ну и вообще ЗЕсепарня ЗЕбильная малоросская нашла своего хозяина..
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Почему, ну ПОЧЕМУ это что-то вообще открывает рот?!
И почему Рябошапка не реагирует как прокурор?
Или это такая хитрая схема - я враг, мочу генпрокурора, значит - генпрокурор порядочный?
Какие-то фигли-мигли...
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Был бы юрист - понимал бы, что не чью-то сторону занимать должны, а сторону закона.
Но кварталовцу портнову этого не понять
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заерзал козлик "дела Майдана" его напрямую касаются
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Какая задача портнова? Есть подозрение - он хорошо справляется со своей задачей, ведь взгляды прикованы к громким заявлениям а не государственным проблемам.
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Це дуже смішно. Янтарна мафія при ЗЕленої Шмарклі тепер бореться ... з КОРРУПУЦІЕЙ Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 672

Воровская революция. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов о создании в ГПУ департамента по расследованию "дел Майдана" - Цензор.НЕТ 9430
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Сперва человек боролся с глистами, теперь и глисты начали бороться с человеком.
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Очередное пробитое дно?
Так этим зеребятам уже не привыкать
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люда расскажите кто и как в сбу в 2016 году боролся с бруштыновой мафией. очень интересно.
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І тепер не будуть вирубати бурштин?

І ліс копати не будуть?

А на митниці, митники будуть давати хабарі туристам, а не навпаки?

По тєлєку вже не кажуть.. отже не копають..
Так ЗЕбіле Андрей Бондаренко 8c357f28?

Щодня перегружені лісовози везуть вирубаний ліс в Тячівському районі.
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интересно а что в 2016 боролись с бруштыновой мафией?а кто боролся член бпп розенблат?
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Давно нічого не чути про бурштин і карпатський ліс.
Бурштин перестали мити, а ліс рубати?

ЗЕбіл Андрей Бондаренко 8c357f28 а ви що, не чули?!
Клоун звільнив головного винного у всіх бідах... лісника.
Тепер все у порядку.
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Сделайте стране приятно а? пристрелите уже эту псину уже наконец то! Почему цензор вообще, публикует этого *****?
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Тому що Портнов це права рука Кала

Беньгі вирішують все!

Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 5244
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Мы все прекрасно знаем, какая участь постигает таких людей, Овощ был примером для всех и напоминанием, но увы и ценным уроком для ему подобных. Тем не менее, когда какой то объем достигает максимума, где то по любому треснет.
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Зе пора прощаться с пособниками бени
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это ты решил так? ну, пищи петицию - зе обязательно рассмотрит
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Объясните этому "умному" юристу, защищающему свои права в европейский судах, что революции бывают в странах, где народ не видит справедливости, в том числе и судебной системе, ему ли требовать увольнения, как спецу по организации беспредела в судах при Януковиче?
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Бобіки заполонили всю Україну. Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 8896 Ми зробили їх разом Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 765
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сейчас портнов полезен народу Украины, как грамотный юрист, способный грамотно посадить мародера поросенко..
но портнову не стоит что то плохое говорить про Майдан, на котором народ Украины погибал за Украину..
поросенко - это шестерка янукодлы, которая была радистом у беркутни..
поэтому. пусть портнов будет осторожнее с выражениями по поводу народного Майдана 2013-2014 гг, не нада путать Евромайдан со сценой Майдана..
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Ты все попутал.
Это народ был полезен портнову для реванша.
Теперь когда реванш олигархов состоялся на мнение народа им наплевать.
Поэтому вам остается только посапывать в две дырочки.
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Он нездоров, поэтому в две дырочки не получится... хотя у товариСча явно насморк головного мозга
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А чем твой Евромайдан отличается от сцены майдана? Ну не могут шакалы возглавлять волчью стаю. Это по Кипплингу....
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Не, не ЗЕбилятник ты попутался, это ты шлак биомасса была полезной до выборов. Теперь тебя на помойку, а Портновы и Бабломойские будут тебя трахать во все дыры, и это правильно. Ведь у тебя только Петя враг, а Портнов у тебя свой парень,а Украина тебе вобще пофиг тебе главное шоб Петю посадили и шоб твой хозяин на троне сидел...Бабломойский вообще твой рабовладелец...Как вы уже надоели ЗЕбилы хохлы малороссы
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Теперь смотрите..в этой теме не будет ни одного ЗЕбила возмущённого словами Портянки. Смотрите как ЗЕбилятня будет молчать в тряпочку. Им темку про Гонтареву или Петю..вот ЗЕбилятня там визжала бы разрывалась, а Портянка у ЗЕбилов свой парень.
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Заглянула, почитала...офигела
Там писать некому - одни сепары. И похоже чистят комменты
Но всех, кто ему ответил, я на месте СБУ взяла бы на карандаш
...Только, где ж сейчас наше СБУ?((((((((((((((
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Пристрелите кто-нибудь уже бешеную собаку. Бузина заждался
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Вот ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1. Эти кровопийцы типа Портнова ни в каких странах никому не нужны.
- языков В СОВЕРШЕНСТВЕ не знают
- в среде не росли
- не работали по специальности в ЕС
2. И ГДЕ ИМ ЗАРАБАТЫВАТЬ МИЛЬОНЫ? на виллы, на яхты , на шопинг?
3. И ВОТ ОНИ НАУЧИЛИСЬ ВЕШАТЬ ЛАПШУ УКРАИНЦАМ
4. А украинцы , в большей части своей, из заграницы видели только дешевый Египет. Оценить ситуацию не способны .
А зебобики вообще в рот заглядывают с предыханием.
5. УКРАИНЦЫ - гнать надо всю шушеру, сидящую на шее и пьющую кровь
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языков В СОВЕРШЕНСТВЕ не знают - какое уж тут совершенство, если "с предыханием" Злодійська революція. Генпрокурору пора на дембель, - Портнов про створення в ГПУ департаменту з розслідування "справ Майдану" - Цензор.НЕТ 8605
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від слова майдан портнова колотить
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Ну не тол ко Портнова.... А достаточно многих. Одна реформа безумнее другой....
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А что Портнов или какой то другой рыг от Майдана пострадал? Чего им его бояться? Максимум на Мальдивах или Швейцарии пересидят пока рабы угомонятся и выберут очередного мафиози из ихнего же клана.
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Вы зебилы думали что выбрали человека на велосипеде, нет-вы выбрали коломомойского, портнова, ахметова, а скоро выберете пушилина в ВР
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А при Порохе это рыгобыдло сидело за бугром и боялось даже пасть раскрыть . А теперь пихает генпрокурору -по самые гланды .. И самое интересное что все молчат . ВСЯ зе-команда - ни звука . . !!! Ахренеть .. !
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значить зауваження Портнова правильні! треба виправляти помилки - з ким їх не буває.
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Угу-угу!!! А при Порохе все рыги сидели и ниочем не переживали, ждали когда Свинарчуки нажрутся и отойдут от корыта.
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я знову ж, в 3032-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти партнови, мертветчуки, бойки, мураєви, труханови, новінські...........!
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В чем то он прав. Судя по тому что творится в Украине последние 6 лет революцией достоинства ето назвать язык не поворачивается. Даже революцией ето назвать нельзя. Смена режимов и не более.
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где этот ублюдок портнов прячется?
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Интересно было бы узнать мнение Тимошенко по поводу Портнова. Все же дважды народный депутат от БЮТ, заместитель главы фракции. Ей не стыдно? Хоть что-нибудь бы сказала. Впрочем о чем это я. Своих не осуждают.
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Так ни для кого не секрет что именно с БЮТа вышло самый рекордный максимум ублюдков, грабителей , мрази и грязи. БЮТ тут абсолютный лидер...Баба Жюля всегда водилась с самой мерзкой грязной швалью.
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а если сказать так - портнов, ты задолбал топтать эту Землю, пора на дембель.
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История современной Украины мне напоминает бочку с говном в которой сидит голожопый народ, а вокруг бочки водят хоровод рабовладельцы с песней *каравай, каравай, кого хочешь выбирай....* главное из бочки никому не вылезать, а просто радоваться что выбрали кого то.
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