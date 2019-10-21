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 Председатель сельсовета на Хмельнитчине попался на взятке 20 тыс. грн за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

На Хмельнитчине правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения взятки председателем одного из сельских советов области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Председатель сельсовета на Хмельнитчине попался на взятке 20 тыс. грн за решение земельного вопроса, - прокуратура 01

Чиновник за взятку в сумме 20 тыс грн обещал повлиять на принятие депутатами сельского совета решения о предоставлении согласия на разработку проекта землеустройства земельного участка.

При получении части взятки в размере 15 тыс грн председатель сельсовета разоблачен "на горячем" и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с ее вымогательством).

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155091
 
 
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Бедняга, все берут взятки и ничего, а этот попался. Жизнь жестянка.
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