 Председатель сельсовета на Хмельнитчине попался на взятке 20 тыс. грн за решение земельного вопроса, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

Чиновник за взятку в сумме 20 тыс грн обещал повлиять на принятие депутатами сельского совета решения о предоставлении согласия на разработку проекта землеустройства земельного участка.

При получении части взятки в размере 15 тыс грн председатель сельсовета разоблачен "на горячем" и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с ее вымогательством).

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

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