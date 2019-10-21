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 Общество
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Все про:правозащитники (554) Сенцов (1064)

 Сенцов объявил о решении создать правозащитную общественную организацию

Украинский режиссер Олег Сенцов намерен создать правозащитную общественную организацию.

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной. Возможно, будет создан отдельный фонд для финансирования организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал Сенцов после церемонии вручения ему премии Ukrainian ID Awards в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, названия организации еще нет.

Сенцов также отметил, что нужно продолжать давление на президента Российской Федерации Владимира Путина, пока тот не освободит всех украинцев, незаконно заключённых в РФ и на неконтролируемой Украиной территории Донбасса.

"Пожалуйста, не забывайте о тех, кто остался ещё в тюрьме - минимум сто человек в России, большинство из которых - крымские татары, и 227 в тюрьмах Донбасса, тоже как минимум, может, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили на него давить, пока он не отдаст всех", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что не собирается заниматься политикой. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере ... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал режиссёр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3155090
 
   
 Топ комментарии
 
Активист нынче прибыльная профессия.
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А с тебя уже требуют взносы, что ты тут репетуешь?
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Молодец, Сенцов. Он активист и работает на украинцев, а долбает Путина, а если и тебя задолбал,значит ты кацап.
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Активист нынче прибыльная профессия.
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Сенцова обсирают обычно фашистские кацапы. Ты откуда будешь, кацап?
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как написала *****? вот и в спам, только за это, тут не принято материться.
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А если ты номерной, значит ты тролль, бот! Сенцов объявил о решении создать правозащитную общественную организацию - Цензор.НЕТ 6619
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Что- то много на Цензоре кацапских ольгинцев стало. Набежали сюда как тараканы травленные. Валите отсюда, фашисты, и нечего хороших людей обсирать. Вам на украинском ресурсе делать нечего, вы тут непрошенные татары, вам в другую сторону. Валите.Тьфу, нечисти!
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Сними второй фильм. Гамер-2. Кто первый посмотрел, тот понял, что ты из дурки не должен выходить.
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Возможно, будет создан отдельный фонд.
..
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Обязательно, кто будет вносить взносы пока не зная, но кто их будет получать уже точно известно.
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А с тебя уже требуют взносы, что ты тут репетуешь?
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Я кацапа вижу за 100 км и без бинокля. Понятно?
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Конечно и естественно. Украинец бы никогда не выступал против Сенцова, при чем без всякого на то повода. И не поддерживал предыдущего кацапа. Ты кацап в квадрате.
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ну смотри,прозорливая..я воюю за свою Украину с начала войны.с добробата Карпатська Сич, потом 93 бригада, сейчас 54 бригада.. это боевые бригады, а не тыловое дерьмо..ах, да, я уточну я еще и в мотопехотном батальйоне -гребем по полной все прелести этой НЕВОЙНЫ..и я кацап?, а может ты берега попутала, тетя?
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Не нарывайся. Какого ты тут пи-дишь? Тебя кто заставлял за кацапа горло драть? Пишет всякую херь, а кого-то виноватым делает. Иди гуляй.
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государство будет вносить. во всяком случае, он на это рассчитывает.
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Интересно, кому будет помогать этот фонд. Если умственные инвалиды сидят в Верховнос суде....
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при всём уважение - разве его фото напоминает 8х голодавшего? много совпадении, очень много, и к украинским медикам - которых допустили до гадьки. Как раздували - вот вот погибнет и много других совпадении.
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раздували журналисты, а профессия в постсовке не та же Журналистика что в свободном мире, хотя, увы, но продажные есть везде. плюс ещё и фактор "стада", если все говорят и это покупает то и мы не можем отставать, да и пошла гонка раздувания.
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а Надька разве просила фонд? Надька хотела Раду подорвать.
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Сенцов, брось бездельничать, устройся на работу, и займись общественно-полезным трудом. Правозащитников полным-полно и без тебя. Не отбивай у них хлеб насущный.
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А общественная организация превратиться в политическую партию, просто есть примеры в мире, потому и есть такой вопрос?
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Логично, как режиссер он не очень, а зарабатывать надо.
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Лично у меня феномен сенцова давно вызывает непонимание. Чел в тюрьме пишет сценарии на фоне жесткой голодовки. Освободившись пытается организовать фонд. Опять деньги?
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Бастиан,а ты присядь лет на 6 в паРаше..на Соловках..может и ты что то путное напишешь..
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Во всем мире правят деньги и жрать хочется всегда
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И очень немалые деньги.
Я когда узнал какая зарплата у верхушки разных "не коммерческих" фондов, больше ни разу не делал пожертвования.
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Молодец, и правильно. Спасибо за активную позицию. Вату и ботву не слушай.
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А ты себя к вате или к ботве относишь?
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Сенцов объявил. Как-то сразу подумал голодовку...
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тільки савченко на гарматний постріл не підпускати!
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Сенцов завербован русскими! Вот как китайские коммунисты обрабатывали американских военнопленных во время корейской войны: «Пленных часто просили делать антиамериканские и прокоммунистические заявления в настолько мягкой форме, что эти заявления казались не имеющими значения («Соединённые Штаты не совершенны», «В социалистических странах нет безработицы»). Однако, подчиняясь этим минимальным требованиям, пленные американские солдаты подталкивали самих себя к выполнению более существенных требований. Человека, который только что согласился с тем, что Соединённые Штаты не совершенны, можно спросить, почему, по его мнению, это так. После этого можно попросить составит список «проблем американского общества» и подписаться под ним. Затем его можно попросить ознакомить с этим списком других пленных. Позднее этому человеку можно предложить написать статью на данную тему». Далее: «Пленные слушали лекции о победе против империализма (так в тексте - М. К.) в корейской войне. Но любая проблема решалась не с помощью силы, а путём дискуссии... Часть дня посвящалась личной критике их поведения, привычек, что напоминает вариант психотерапии. В результате человек, покидавший лагерь, нёс в себе набор новых для него ощущений.... Этот реальный человек западного мира отмечал: «Когда я покидал Китай, у меня было странное чувство: теперь я еду в империалистический мир. Никто не будет заботиться обо мне. Я буду безработным и потерянным - все будут смотреть на меня как на преступника. В то же время я считал, в моей стране есть коммунистическая партия. Я приеду из коммунистического мира; они будут знать, что меня подвергли перевоспитанию. Возможно, они захотят оказать мне поддержку».[47] Анализируя процесс «промывания мозгов», американский психолог Р. Чалдини замечает, что конкурсы очерков делались за условную награду, чтобы человек не стал думать, что его действия вызваны материальными стимулами. Минимизация уступок вначале носит явно выигрышный характер: если человек не захотел написать прокоммунистический ответ на заданный вопрос, его просили переписать ответ из тетрадки товарища. Чтобы письмо дошло до родных, пленные сами насыщали его нужными сведениями (хорошая жизнь в лагере, сочувствие к коммунизму). Но, как отмечает Чалдини, тем самым китайцы заставили людей записать на «внутреннюю магнитофонную ленту» то, что им было нужно.
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