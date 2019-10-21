 Сенцов объявил о решении создать правозащитную общественную организацию

"Сегодня я принял решение о создании общественной организации. Буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной. Возможно, будет создан отдельный фонд для финансирования организации. Может, я даже назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", - сказал Сенцов после церемонии вручения ему премии Ukrainian ID Awards в понедельник в Киеве, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, названия организации еще нет.

Сенцов также отметил, что нужно продолжать давление на президента Российской Федерации Владимира Путина, пока тот не освободит всех украинцев, незаконно заключённых в РФ и на неконтролируемой Украиной территории Донбасса.

"Пожалуйста, не забывайте о тех, кто остался ещё в тюрьме - минимум сто человек в России, большинство из которых - крымские татары, и 227 в тюрьмах Донбасса, тоже как минимум, может, больше. Путин освободил самых медийных, самых известных, чтобы на него перестали давить. Я хочу, чтобы мы продолжили на него давить, пока он не отдаст всех", - сказал он.

Сенцов подчеркнул, что не собирается заниматься политикой. "Я уже не раз заявлял, что о политической карьере ... вопрос не решен. С общественной деятельностью решен", - сказал режиссёр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО