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Все про:реестр (160) гуманитарная помощь (849) Нефьодов (115)

 Хотим создать реестр получателей гуманитарной помощи, потому что не менее половины этих грузов выезжают как товарный экспорт, - Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хотим сделать полностью электронный реестр, где мы будем видеть, кто, что, от кого получает и насколько часто. От кого - это очень важно. Потому, что можно сделать сверку. Точно знаю по оперативной информации от правоохранительных структур, что не менее половины этих благотворительных грузов выезжают из страны происхождения как товарный экспорт", - сказал Нефьодов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник вечером.

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Он пояснил, что в настоящее время разрешения на такую помощь дает комиссия при Министерстве социальной политики.

"И дает их достаточно виртуально. Понять, что это за помощь и кому она предназначена, сложно", - отметил он.

"Мы хотим интегрировать принятие этих решений в таможню. Мы отвечаем за пересечение товарами границы, у нас больше возможностей это отследить, чем у Минсоцполитики и Минэкономики", - пояснил глава Гостаможслужбы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155089
 
 
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Да.
Это очень важно.
Скоро это будет единственный источник дохода...
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Вы лучше автоматизируйте по стандартам НАТО складской учёт и хоз обеспечение.
Вон на неделе опять поймали крыс продающих армейское...
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Ну Моне Зеле уже начали наличку заносить????Раз до святого добрались, до гуманитарки под видом ко орой у нас и брендовые вещи завозят....
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Правильно. Гуманитарную помощь Европы нужно продавать а не раздавать нуждающимся. Ето же гениально и очень выгодно. Герега выиграла тендер на сотни тонн гуманитарки и продает ее в своих Епицентрах как тряпки для хозяйственных нужд.
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Даешь 300% налог на гуманитарку как и на евробляхи. Ато ишь ты какие хитрожопые нищие не хотят покупать новые брендовые вещи и платить налоги.
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Мм мм как сказать? Так реестр же есть! Гуманитарка ж адресная! Проверьте кто куда её девает! И должна это сделать налоговая как это делается в нормальных странах. Это не вопрос таможни!
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