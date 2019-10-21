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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:геноцид (243) Германия (3431) Голодомор (884) МИД (5167)

 МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц

При рассмотрении петиции о признании Голодомора геноцидом немецкое министерство иностранных дел возражало.

Об этом член петиционной комитета Бундестага Арнольд Фаатц заявил в комментарии Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие "геноцид" не было определено до 1951 года. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку. Две каденции Бундестага назад уже была похожая петиция, тогда МИД уже реагировал на нее подобными аргументами и делает это теперь снова", - сказал Фаатц.

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По его словам, петиционной комитет Бундестага провел открытое заседание и должен будет теперь принимать решение, но когда его примут - неизвестно.

"Скорее всего, решение будет: отклонить петицию, обосновывая это тем, что это, мол, все было ужасно, но понятие геноцида здесь использовать нельзя. Другая альтернатива - передать петицию в МИД с просьбой учесть ее", - отметил депутат.

Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом.

В мае соответствующая петиция набрала нужное количество голосов.

Комитет по петициям Бундестага 21 октября начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа, - Зеленский. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3155088
 
 
 Топ комментарии
 
Подкацапники, лишь бы копеечку у кацов заработать и не посраться с теми неофашистами.
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"МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом" Аргументи такі ж як у військових злочинців із московії.
Нічого дивного - НКВС та RSHA єдинокровні близнюки. "Своіх нє сдаєм".
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нація, що вбила мільони людей, не визнає злочини такої ж нації, що заморила голодом та закатувала мільони українців...
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Ещё разз: 97% погибших - украинцы. Сколько должно быть % чтобы признать геноцидом ? 98% ? 99,9% ?
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Если автобус попал в аварию и 97% погибших украинцы, это ещё не значит автоматически, что водитель убил их по причине расовой ненависти. Согласны?
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Авария - это ДТП. Несчастный случай. А вот если арабский террорист взрывается в израильском автобусе - это именно по причине религиозной (национальной) ненависти.
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Верно. Арабский террорист не скрывает, что хочет уничтожить именно евреев и любой суд признает это. А вот намерения водителя автобуса ещё нужно доказать - может тоже хотел убить именно украинцев, а может просто стечение обстоятельств.
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Сталин - "водитель автобуса" ???
В деле мало документов с резолюциями его и его подручных что ли ?
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Много, но нет ни одного, где написано, что морить голодом нужно именно украинцев.
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здрасьте! Вам мало документов??? МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом українців, - член петиційного комітету Бундестагу Фаатц - Цензор.НЕТ 7566их не меньше, чем по еврейскому вопросу. Просто никто их видеть не хочет, вот в чем беда.
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Ну хоть один приведите, где написано, что нужно морить голодом украинцев.
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Все было ужасно, но понятие геноцида здесь использовать нельзя. Народы Калмыкии, Башкирии, Кавказа, Российского Поволжья, надо тоже включить в список геноцида. Здесь надо использовать другие термины. Потому, что геноцид это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу.
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Перечисленные вами регионы не являются частью Украины. Украина не вмешивается в дела иностранных государств. Пусть сами разбираются с косяками своего режима.
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Отчасти. Главной задачей большевиков было - уничтожить национальное сопротивление народов РИ, в частности, украинского села интернациональной (имперской, по-сути) идеологии. Удар был направлен, прежде всего, против селян (веры, традиций, мовы), а села были окружены заградотрядами. Жители остальных, перечисленных вами территорий, в разное время, также были головной болью РИ (как минимум, со времени восстания Пугачева),поэтому их то же уничтожали. Просто Украина большая и это в истории оказалось слишком заметным. А остальные территории, хотя и были населены однородным этносом, их "замочили" втихую, без лишнего шума. В любом случае, это было уничтожение людей по этническому признаку.
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Голодомор в 20-е годы в Поволжье устроили евреи и дивизии краснопузых латышских стрелков. Которые отбирали хлеб и подавляли крестьянские восстания против коммуняк. Краснопузые латыши подавили более 200 восстаний. Первый руководитель чк в Украине - латыш Петерс, первый руководитель Гулага - латыш Лацис. Большинство руководителей чк - евреи.
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Это был именно геноцид. Причем заранее продуманный. Цель была установить полный контроль над окраинами империи и побороть националистические движения в республиках ССР. Чтобы усыпить и ослабить националистов они сначала вели политику "украинизации". А уж потом зачистили массовым убийством.
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и тем не менее - он был не только на Украине, голодомор, где там геноцид кто нашел, все время удивляюсь
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Действительно помимо украинцев уничтожали калмыков и народы Поволжья по этническому признаку. Они ну никак не вписывались в интернациональную идеологию новой империи. Просто Украина оказалась слишком заметной, а ее национальная идея - слишком сильной, чтобы замять тему, как это сделали с калмыками или башкирами. Если эти народы обратили в рабство и полностью ассимилировали, превратив в безликих расцеян, то, естественно, там и некому заявлять о геноциде
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Какие калмыки и башкиры в Повольжье? Центр голода - Саратовская область. Там основная масса - русские, немцы.
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Devs,

есть только один народ, который в упор не видит геноцида украинцев в ходе Голодомора.
Потому что жалко денег, которые придётся выплачивать потомкам жертв.
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Господа,в конце IXX века,в Ирландии,умерло треть населения.Британцы постарались)Разумеется,Ирландия тут же забыла английский язык..
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Выражение "гнилой Запад" с такими же прогнившими евроценностями на пустом месте не появилось, на это были причины вроде этой.
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Тут такое дело..Другого Запада у меня для вас нет)
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Если Запад - "гнилой", то ********* - вообще вонючая и смертельно опасная для Украины со своими заразными метастазами типа рузькимира
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Если не было понятия - то не было и геноцида - очень удобная ккуйня.
Если не было понятия "ядерная атака", то не было и Хиросимы ?
Это что за логика ?
Германский МИД - это тот кагал, который возглавляет формулист Штанмайер.
в штанах, купленных на деньги кремля ?
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Это просто означает,что Украина должна сама разбираться со своими проблемами.Никто не поможет.
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Уже куча стран признала, и куча амерканских штатов - с этим проблем нет.
Просто есть неслучайно упоротые, для которых деньги не пахнут.
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Беларусь поставляла Украине авиационное топливо в 2014-15 гг,когда никто не поставлял,армейские грузовики МАЗ,дизель без предоплаты.За что сейчас имеем проблемы с РФ)
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Современные немцы лижут жопу сралину, это прдательство предков которые отдали всё что у них было чтобы сралин перестал убивать людей
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Посмотри на физиономии нынешних немецких лидеров - где там этнические немцы ?
Всё как у нас, и как в кремле - хуцпа избранных с немецкими фамилиями.
"Свои" помогают "своим", "свои" в других странах поддакивают и подгавкивают.
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понятие "геноцид" не было определено до 1951

Надо понимать, что этот мудрый представитель Бундестага отрицает геноцид евреев, который произошел до 1951 года?
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Они придумали спецтермин "холокост" для єтого.
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Genocidas
Šiame Statute genocidas - kuri nors iš toliau išvardytų veikų, padarytų siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei, tai yra:

a) tokios grupės narių žudymas;
b) tokios grupės narių sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
c) tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
d) priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
e) prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.

Sto takoje genocid ukazyvajet Mezdunorodni sud Romi,kotory podpisalo Germanija,rosija i amerikancy net.No tut govorim pro Germaniju,tak kak by oni dolzny derzatsia 6 punktom .gde piset

Для целей настоящего Устава геноцид означает любое из следующих действий, совершенных с целью уничтожения всего или части лица, принадлежащего к национальной, этнической, расовой или религиозной группе:

(c) умышленное создание условий жизни для группы, что приведет к гибели всех или части ее членов;
Ukraine byl genocid 100%.
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Германия знает толк в геноциде..Шо вы хотите..
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