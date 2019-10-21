 МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц

Об этом член петиционной комитета Бундестага Арнольд Фаатц заявил в комментарии Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие "геноцид" не было определено до 1951 года. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку. Две каденции Бундестага назад уже была похожая петиция, тогда МИД уже реагировал на нее подобными аргументами и делает это теперь снова", - сказал Фаатц.

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По его словам, петиционной комитет Бундестага провел открытое заседание и должен будет теперь принимать решение, но когда его примут - неизвестно.

"Скорее всего, решение будет: отклонить петицию, обосновывая это тем, что это, мол, все было ужасно, но понятие геноцида здесь использовать нельзя. Другая альтернатива - передать петицию в МИД с просьбой учесть ее", - отметил депутат.

Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом.

В мае соответствующая петиция набрала нужное количество голосов.

Комитет по петициям Бундестага 21 октября начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

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