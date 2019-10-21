 МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев, - член петиционного комитета Бундестага Фаатц

Об этом член петиционной комитета Бундестага Арнольд Фаатц заявил в комментарии Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
"МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие "геноцид" не было определено до 1951 года. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинского, этот искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку. Две каденции Бундестага назад уже была похожая петиция, тогда МИД уже реагировал на нее подобными аргументами и делает это теперь снова", - сказал Фаатц.
По его словам, петиционной комитет Бундестага провел открытое заседание и должен будет теперь принимать решение, но когда его примут - неизвестно.
"Скорее всего, решение будет: отклонить петицию, обосновывая это тем, что это, мол, все было ужасно, но понятие геноцида здесь использовать нельзя. Другая альтернатива - передать петицию в МИД с просьбой учесть ее", - отметил депутат.
Напомним, 30 апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом.
В мае соответствующая петиция набрала нужное количество голосов.
Комитет по петициям Бундестага 21 октября начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
В деле мало документов с резолюциями его и его подручных что ли ?
есть только один народ, который в упор не видит геноцида украинцев в ходе Голодомора.
Потому что жалко денег, которые придётся выплачивать потомкам жертв.
учи историю.
Если не было понятия "ядерная атака", то не было и Хиросимы ?
Это что за логика ?
Германский МИД - это тот кагал, который возглавляет формулист Штанмайер.
в штанах, купленных на деньги кремля ?
Просто есть неслучайно упоротые, для которых деньги не пахнут.
Всё как у нас, и как в кремле - хуцпа избранных с немецкими фамилиями.
"Свои" помогают "своим", "свои" в других странах поддакивают и подгавкивают.
Надо понимать, что этот мудрый представитель Бундестага отрицает геноцид евреев, который произошел до 1951 года?
Genocidas
Šiame Statute genocidas - kuri nors iš toliau išvardytų veikų, padarytų siekiant sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių kokiai nors nacionalinei, etninei, rasinei ar religinei grupei, tai yra:
a) tokios grupės narių žudymas;
b) tokios grupės narių sunkūs kūno sužalojimai ar psichinės traumos;
c) tyčinis tokių gyvenimo sąlygų tai grupei sudarymas, dėl kurių visi jos nariai ar dalis jų žūtų;
d) priemonių, ribojančių tai grupei priklausančių žmonių gimstamumą, taikymas;
e) prievartinis vienos grupės vaikų perdavimas kitai grupei.
Sto takoje genocid ukazyvajet Mezdunorodni sud Romi,kotory podpisalo Germanija,rosija i amerikancy net.No tut govorim pro Germaniju,tak kak by oni dolzny derzatsia 6 punktom .gde piset
Для целей настоящего Устава геноцид означает любое из следующих действий, совершенных с целью уничтожения всего или части лица, принадлежащего к национальной, этнической, расовой или религиозной группе:
(c) умышленное создание условий жизни для группы, что приведет к гибели всех или части ее членов;
Ukraine byl genocid 100%.