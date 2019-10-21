EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  1592  25
Все про:аммиак (22) Борисполь (600)

 Аэропорт "Борисполь" приостанавливал свою работу из-за обработки близлежащих полей аммиакосодержащими веществами

21 октября работа аэропорта "Борисполь" была приостановлена из-за того, что близлежащие поля были обработаны аммиакосодержимыми веществами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе аэропорта.

В сообщении отмечается: "По заключению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в аэропорту, качество воздуха соответствует приемлемым стандартам. Эксплуатация аэропорта восстановлена. Аэропорт Борисполь работает в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержимыми веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ. В аэропорту "Борисполь" работала комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживания в терминалах аэропорта было приостановлено".

Также смотрите: В ДТП под Киевом попал грузовик с аммиаком - цистерна цела. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3155087
 
 
 Топ комментарии
 
А знаєте, чому так гидко?
Тому,що нівелюється все,що важливо,-крок за кроком-мова,перемога, культура.. як щурі біжать співаки,політики,спортсмени..
А тепер зазіхнули і на сакральне українське.
Внутрішня Малоросія руками бидлобраних руйнує моральні стовпи-орієнтири державності.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К сожалению в Зеленском я ошибся.
Его купили, судя по его поступкам, месяца 3-4 назад.
Признаю, я верил, но ошибся.
Эта мразь ещё хуже, чем липецкая гнида.
PS. Думал, что хуже, чем липецкий Госизменник = быть не может.
Но зеленский = это новый эпичный ублюдок в истории нашей страны.
 показать весь комментарий
 
Мразь, имея 73% поддержки умудрилась за 6 месяцев не то что улучшить, а ухудшить жизнь простых граждан, обеспечить раскол страны, назначить самых мерзких ублюдков своими приспешниками, снюхаться с ******, развалить сотрудничество с Европой, понапринимать законов, работающих против украинцев и готового сдать страну, если только народ даст слабинку.
******.
Эта мразь = худшее, что было в новейшеей истории Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, сколько миллиардов ему занесли, что бы оно продало душу?!
Ведь невозможно было, даже несмотря на то, что ты актер, так врать до предвыборной компании.
Оно и не врало.
Но потом = предало всё человеческое, что в нём было.
PS. Зарекался же за евреев не голосовать.
******.
Ну я и поц.
Жыду поверил.
 показать весь комментарий
 
 
Ширится и крепнет Украина, растут города, строятся заводы и фабрики, в гаванях появляются доки различного назначения, народ богатеет и множится. Заслуга это нашего великого национального лидера или стечение обстоятельств решать будут потомки, а мы пока будет с придыханием смотреть на становление державы. А между там, где-то за поребриком, шепчется Враг и слова его слышны ясно: "Гигант расправляет плечи"
 показать весь комментарий
 
А знаєте, чому так гидко?
Тому,що нівелюється все,що важливо,-крок за кроком-мова,перемога, культура.. як щурі біжать співаки,політики,спортсмени..
А тепер зазіхнули і на сакральне українське.
Внутрішня Малоросія руками бидлобраних руйнує моральні стовпи-орієнтири державності.
 показать весь комментарий
 
 
Людей которые видели это все до выборов зебилы обычно называют порохоботами. Не обязательно кушать кал, чтобы быть уверенным, что это именно он.
 показать весь комментарий
 
не надо так нервничать - может вы и не ошиблись! Президент Зеленский делает первые шаги и всё наладится! - давайте верить в лучшее! я тоже переживаю, но верю, что всё будет добре!!!
 показать весь комментарий
 
 
- Шейк,Вы - идиот!
- Так точно!Осмелюсь доложиться - клинический идиот)))
 показать весь комментарий
 
давайте верить в чудо! это же так просто!
 показать весь комментарий
 
Ну во-первых он никому не продавался, делает ровно по сценарию спланированному изначально, продались вы - лохи голобородьковские, клюнув на дешёвые понты фигляра, надо было следить за руками внимательнее, Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами - Цензор.НЕТ 1682
п.с. ты и правда поц, не потому что "жыду" поверил, а потому что скудоумие твоё не даёт возможности думать, я и сам как ты выразился "жыд" (еврей), но клована и бабушку органически не переваривал и до (Господи прости) преЗЕденства
 показать весь комментарий
 
Владимир Александрович мне нравится тем, что очень быстро реагирует на любые проблемы в стране и держит руку на пульсе, как говорится. Не может не радовать то, как президент заботится о своих гражданах. При Порохе зарплаты стабильно не платились, при Зеленском они стабильно растут, мне кажется это показатель высокого уровня управленческой эффективности и в целом производительности труда гос.аппарата.
 показать весь комментарий
 
 
Ейгон, яка мета твого випорожнення? Ну став Зеленський президентом на противагу злодійкуватому гетьману, ну набрав більшість у Раді завдяки тупості підсвинків сивочолого. Невже всі нинішні старання свідків томосоносного Петра для того, щоб і у місцевих радах була ЗЕ більшість?
 показать весь комментарий
 
А слово сарказм Вам видимо не знакомо? Аеропорт "Бориспіль" призупиняв свою роботу через обробку прилеглих полів аміаковмісними речовинами - Цензор.НЕТ 5398
 показать весь комментарий
 
Зебилоид признайся честно Шария смотришь!!!
Если Порошенко госизменник (че это нах вообще за статус???) - то ты амеоба зеленая!
Только за то что Порошенко запретил кампартию в Украине которая ВАС ПЕТУХОВ грабила 100лет, он может взять сколько унесет!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какие там в жопу поля? Каждый клаптык земли застроен под будки
 показать весь комментарий
 
Я живу тут неподалёку. Поля кругом. Вони нет. Аммиаком никто не обрабатывает поля, добавляют селитру аммиачную, она запаха не имеет. Какой чёрт эту новость закинул? Над Борисполем туман лаптями висит, причём очень плотный, по этому задержки с рейсами.
 показать весь комментарий
 
 
Коли вже порохотяги повиздихають від злості? Навіть в темі про аміак, ці чокнуті мекають про Зеленського.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх