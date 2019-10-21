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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Великобритания (2233) Киев (18055) посольство Украины (222) СМИ (3244)

 The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании

Британское издание The Telegraph в своих публикациях будет писать название украинской столицы как Kyiv, а не Kiev.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании.

"Это официально! The Telegraph только что сообщил нам, что решил изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне он будет использовать Киев, а не "Киев", - говорится в сообщении.

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The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании 01

Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155086
 
 
 Топ комментарии
 
Раньше голодомор, потом Томос, сейчас Киев, в Украине что, нет более серъезых проблем.
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Ну раньше каждый день писали, даже карту вывесили скоьько парафий перешло в ПЦУ. Потом затихли. Теперь каждый день читаешь то те так написали, то эти. А то, что три четверти граждан ЕС не знает где находится Украина никого кск то и не волнует...
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Навіть дітки розуміють "какая разніца на каком язикє гаваріть".

Мала, 5 років - лікарня і больница нє одно і тоже.
Больніца - гдє болєют, лікарня - де лікують ))
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термос, термос, синьор-Голодомор, зачем нам ента мова! - зебобики, заводи шарманку! The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании - Цензор.НЕТ 4930
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А носители русского языка как произносят : Кыйев или Киев?
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Навіть дітки розуміють "какая разніца на каком язикє гаваріть".

Мала, 5 років - лікарня і больница нє одно і тоже.
Больніца - гдє болєют, лікарня - де лікують ))
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...а русскіі удівляюцца... - как ета можна в бальніце лікавать???
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отныне он будет использовать Киев, а не "Киев" Источник: https://censor.net.ua/n3155086
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???
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😱😱😱😱
Редакторов и модеров из молодых процветающих республик понабирали.
Тут и модерация странная.
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дєла житєйскіє. на уліце кой кого. лохопєд для внучкі
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Раньше голодомор, потом Томос, сейчас Киев, в Украине что, нет более серъезых проблем.
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Единственная хорошая новость за день.
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Ну раньше каждый день писали, даже карту вывесили скоьько парафий перешло в ПЦУ. Потом затихли. Теперь каждый день читаешь то те так написали, то эти. А то, что три четверти граждан ЕС не знает где находится Украина никого кск то и не волнует...
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Сегодня в 10 утра сосед со 2 этажа заскочил ко мне и суёт свежий за сегодня номер лондонского *Телеграфа*---жинка за хлебом с утра смоталась и рядом в киоске купила. Газета эта сама по себе здоровая на много страниц---*Что читать?*----спрашиваю. Ну показал, ну выпили---пустячок---а приятно. Английский нам давно по плечу---ещё со школы. Даже песни пели не наши *Айн-цвай-драй, айн-цвай-драй----ты в средину не кончай*!
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