 The Telegraph начал писать Kyiv, - посольство Украины в Великобритании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании.
"Это официально! The Telegraph только что сообщил нам, что решил изменить стиль написания названия столицы Украины: отныне он будет использовать Киев, а не "Киев", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.
К практике использования корректного написания столицы Украины латиницей присоединились издания Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.
Мала, 5 років - лікарня і больница нє одно і тоже.
Больніца - гдє болєют, лікарня - де лікують ))
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???
Редакторов и модеров из молодых процветающих республик понабирали.
Тут и модерация странная.