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 За 2018 год хор имени Веревки получил из бюджета почти 48 млн грн, а продался за 30 тысяч, - Супрун

Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию с выступлении национального хора имени Г.Веревки в номере "95 квартала".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке. 

Супрун отметила: "Среди контента, который сегодня распространяется в СМИ, социальных сетях или лидерами мнений, существует серьезная опасность встретить продукт, созданный с целью информационно кого-то уничтожить. В последние дни мы стали свидетелями показательного кейса именно с такой целью.

Когда бренды работают на то, чтобы профессионально разрушать репутацию людей, распространять фейки и манипуляции и отвлекать внимание от фактов - это серьезная угроза нашей информационной среде.

Именно такой деятельностью годами занимался и продолжает успешно заниматься "Вечерний квартал". Контент, который они генерируют, далек от юмора, сарказма или остроумия. Очень часто их номера похожи на низкосортные пародии заказного характера, которые не имеют ничего общего со свободой слова и "здоровым" чувством юмора.

Валерия Гонтарева начала системные изменения, которые были неудобными для ряда влиятельных людей, которые годами наживались на украинцах. Во время ее руководства Национальный банк Украины провел ряд значительных реформ, самой известной среди которых стала чистка банковского рынка. Среди громких изменений также была и национализация ПриватБанка, которая стала очень медийной историей, которая отвлекла внимание от тех важных изменений, которые внедрялись и давали положительные результаты.

Реформы при руководстве НБУ Гонтарева сохранили в бюджете страны огромные суммы средств, которые до этого оседали в карманах олигархов и выводились за границу с неизвестной целью. Если бы не национализация Приватбанка, по оценкам экспертов, только владельцы депозитов от 200 000 гривен и юридические лица потеряли бы 80 млрд гривен, которые находились на тот момент в банке. 

Теперь же коллективы, как Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, которые содержатся за средства налогоплательщиков и по сути финансируются из этих денег, участвуют в мероприятиях в интересах олигархов, которые грабили страну десятилетиями.

Только за 2018 год хор получил финансирование от государства на сумму 47 млн ​​779 гривен в коллектив, который насчитывает 155 человек. Всего за 30 000 гривен, которые хор получил за участие в этом номере, он окончательно потерял репутацию и достоинство.

Реакции и "Квартала" и представителей хора на возмущение со стороны граждан тоже очень показательны. "Квартал" заявляет, что будет шутить о чем захочет, потому что это их оружие. Но они забыли упомянуть, что это оружие может быть направлена ​​только против украинцев. Поскольку в случае, когда оно касалсь чеченца Кадырова, извинения нашлись очень быстро.

Гендиректора хора же оказалось очень легко убедить, что воспевать поджог дома человека является "нормальным", и это обычный "стеб", который соответствует стилю программы. Удивительно, что люди, которые управляют национальным хором страны, который транслирует собственную культуру в Украине и за ее пределами, не могут отличить искусство от откровенного издевательства.

Через месяц предстоит концерт хора ко Дню достоинства. Лучшим решением в сложившейся ситуации должна стать отмена концерта. Ведь похоже на то, что с достоинством хор и его руководство не очень связаны.

Сегодня в Украине достаточно альтернативного качественного контента в сфере развлечений, особенно в музыке. Лучшим проявлением осуждения подобного поведения будет поддержка своими кошельками художников, которые способны оставаться людьми и не терять достоинство".

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также читайте: "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/n3155084
 
   
 Топ комментарии
 
Позбавити хор ім. Верьовки державного фінансування.
Я особисто проти, щоби і ці бляді годувалися за рахунок моїх податків.
До Ігор Валєріча на подсос, чи на ескорт, чи на подпєвки - саме там їхнє місце.
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Иуды всегда продаются по мелочам!
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Ха! А кто по вашему слуги? Правильно, проститутки обычные. У единственной Супрун с головой все отлично, остальные все, хронические клептоманы.
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зато "свои" той хор-в багнюку...на весь свит...ДНО...
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А ей что у тебя спросить надо? Кацапло квартальское тебя смотрю меньше смущает. Гражданка штатов смотрю тебя кацапчик больше напрягает чем свинособаки Казанин и Тамбовский Волк.
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Статуса национального хор лишить,финансирование из бюджета прекратить,имя Веревки отобрать,а оставить как сегодня,надеюсь не случайно,имя Мотузки
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mace‏ @onethirtywon 8 ч.8 часов назад

За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 5291

На підтримку фіктивного курсу Арбузов з Януковичем витратили 24млрд USD за 3 роки, на неіснуючий "курс по 8", а коли витрачати вже не було чого, прийшли на колінах до ***** і встигли взяти 3млрд. Подальша історія всім відома.
Який буде курс?відповідь тут
https://www.youtube.com/watch?v=_ScWe3TRyDE&feature=youtu.be
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ищё одна дура ССУпрун вылезла из под гнилой колоды
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Залезь туда откуда вылезло, и не тяфкай ,раз ничего по умного по делу сказать не можешь.
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Улянка Супрун не розуміється на високому мистецтві та тонкому гуморі, а туди ж - дає свої оцінки хоровому співу.
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А ты че, коломоя наслушался? Ты мля цинизм с со здравым чувством юмора не путай, если у него бабки есть, это не значит что он умный и порядочный. Когда твоя хата будет пылать, будем посмотреть кто будет смеяться и как.
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Тонкий юмор это "Моника - батько Украинской нации". Тут тебя даже Петросяну с 95-м кварталом не переплюнуть За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 9065
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отримав не хор, а чиновники над хором і взагалі супрун нехай вчить людей як дивитися на дугову сварку...
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Привыкли что они небожители, священные коровы.
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Не диллеру транснациональной фарммафии философствовать о фейках и манипуляции информацией..
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Супрун, тебя только тут не хватало!
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Еще один бот, много же вас,купленых *********.
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Люди, вы не понимаете что именно 30 тысяч это был еще один стеб коломойского? это у нас тут доморощенное воплощение зла завелось, с рук конечно ему это не сойдет...
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Хахахахах пердаки горят у порохоботов, что даже комментарий кидают в спам За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун - Цензор.НЕТ 44
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Да успокойтесь. Не на отрытии же общественного туалета хор Веревки выступил.
Хм... Интересно, а за какую сумму они согласились бы?
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Там не 30тисяч коштувала ця акція. Так думаю. Там ще було по конверту кожній *****
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нет серьезно, я против, что бы им платили из моих налогов!....
пусть Зебил их содержит из своего офшорного кармана!
это его инициатива и все произошло с его одобрения - все "шутки" этих недокомиков, должны получать его личное одобрение!
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Бедный Григорий Гурьевич . Сколько раз он уже сегодня перевернулся в гробу ,, от стыда . !!! За что ему такое наказанье .? Вот же ж , угораздило его последователей ,связаться с кварталопитеками . !
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Доктор Смерть разве еще не на Американщине?
Какое дело этой спаниэлихе до того, что в Украине поют и кому выделяют?
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Как получали так и будут получять,кто из говорунов у хора заберет финансирование,когда рак и ес на горе свистнет
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цензор вот новость гораздо поинтересней. советник главы администрации США Сем Кислинг о краже порошенко и ко денег конфискованных у януковича. 500 миллионов пете 300 миллионов луценко..... чего молчим? что то я не нашел такой новости на цензоре.правда есть вот такое. луценко большинство денег януковича пошло на закупку нового ракетного вооружения . цензор от 2018г.
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