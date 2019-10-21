 За 2018 год хор имени Веревки получил из бюджета почти 48 млн грн, а продался за 30 тысяч, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун отметила: "Среди контента, который сегодня распространяется в СМИ, социальных сетях или лидерами мнений, существует серьезная опасность встретить продукт, созданный с целью информационно кого-то уничтожить. В последние дни мы стали свидетелями показательного кейса именно с такой целью.

Когда бренды работают на то, чтобы профессионально разрушать репутацию людей, распространять фейки и манипуляции и отвлекать внимание от фактов - это серьезная угроза нашей информационной среде.

Именно такой деятельностью годами занимался и продолжает успешно заниматься "Вечерний квартал". Контент, который они генерируют, далек от юмора, сарказма или остроумия. Очень часто их номера похожи на низкосортные пародии заказного характера, которые не имеют ничего общего со свободой слова и "здоровым" чувством юмора.

Валерия Гонтарева начала системные изменения, которые были неудобными для ряда влиятельных людей, которые годами наживались на украинцах. Во время ее руководства Национальный банк Украины провел ряд значительных реформ, самой известной среди которых стала чистка банковского рынка. Среди громких изменений также была и национализация ПриватБанка, которая стала очень медийной историей, которая отвлекла внимание от тех важных изменений, которые внедрялись и давали положительные результаты.

Реформы при руководстве НБУ Гонтарева сохранили в бюджете страны огромные суммы средств, которые до этого оседали в карманах олигархов и выводились за границу с неизвестной целью. Если бы не национализация Приватбанка, по оценкам экспертов, только владельцы депозитов от 200 000 гривен и юридические лица потеряли бы 80 млрд гривен, которые находились на тот момент в банке.

Теперь же коллективы, как Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, которые содержатся за средства налогоплательщиков и по сути финансируются из этих денег, участвуют в мероприятиях в интересах олигархов, которые грабили страну десятилетиями.

Только за 2018 год хор получил финансирование от государства на сумму 47 млн ​​779 гривен в коллектив, который насчитывает 155 человек. Всего за 30 000 гривен, которые хор получил за участие в этом номере, он окончательно потерял репутацию и достоинство.

Реакции и "Квартала" и представителей хора на возмущение со стороны граждан тоже очень показательны. "Квартал" заявляет, что будет шутить о чем захочет, потому что это их оружие. Но они забыли упомянуть, что это оружие может быть направлена ​​только против украинцев. Поскольку в случае, когда оно касалсь чеченца Кадырова, извинения нашлись очень быстро.

Гендиректора хора же оказалось очень легко убедить, что воспевать поджог дома человека является "нормальным", и это обычный "стеб", который соответствует стилю программы. Удивительно, что люди, которые управляют национальным хором страны, который транслирует собственную культуру в Украине и за ее пределами, не могут отличить искусство от откровенного издевательства.

Через месяц предстоит концерт хора ко Дню достоинства. Лучшим решением в сложившейся ситуации должна стать отмена концерта. Ведь похоже на то, что с достоинством хор и его руководство не очень связаны.

Сегодня в Украине достаточно альтернативного качественного контента в сфере развлечений, особенно в музыке. Лучшим проявлением осуждения подобного поведения будет поддержка своими кошельками художников, которые способны оставаться людьми и не терять достоинство".

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

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Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.