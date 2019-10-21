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 Политика Украины
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 Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

Бывшему украинскому узнику Кремля Олегу Сенцову вручили международную награду Ukrainian ID Awards, "за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы".

Торжественная церемония вручения прошла 21 октября в Украинском доме в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards 01

Сенцов, получив награду, призвал не забывать о других украинских политузниках.

"100 человек в России, большинство из которых – крымские татары, и 227 человек в тюрьмах Донбасса. И это как минимум, может больше. Путин освободил самых медийних, самых известных, чтобы на него это перестало давить. Я хочу, чтобы мы продолжили все вместе давить, пока он не отдаст всех. Спасибо", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму

Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards 02

Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155083
 
   
 Топ комментарии
 
Да, да, а за всех мы отдадим все. Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 6316
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Одних віддасть - інших захопить ... він може це робити безкінечно .
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Так ми надавили, чи щось взамін віддали? Наприклад, цемаха. А що ж нам тепер віддати, щоб надавити?
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в смысле забыть или забить , что ты предлагаешь ?
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В смысле менять как Пеце, а не как сейчас. Ни в коем случае не менять пленных на воду в Крым или территории. Как-то так. Но так не будет. Увы.
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Так званий "президент" поїхав в Японію за новими методичками - бо не виходить у нього за старим сценарієм, народ не дає. здати країну..
В Японіі йому і Штамнайєр і ***** розкажуть як треба...
Чекаємо на нову риторику кріворізької мразі по прильоту з відрядження...
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Одних віддасть - інших захопить ... він може це робити безкінечно .
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Как раз сейчас подрывника химика взяли, поспрашивают его электрошокером о кураторах руських и на обмен
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Ну, Украина так и поняла, что самое лучшее давление на Вову из кремля это построить Северный поток 2, чтобы у него, не дай Бог деньги не закончились...
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Московія завжди буде захоплювати наших громадян і вимагати якісь поступки.
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Так обращайся к своему Ордынскому бурятскому братскому народу Сенцов
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Савченко тоже вручали награду Героя после плена.
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що найцікавіше - вся соєва пропаганда і ботоферми , декілька років , поливала Савченко лайном ..навіть більше того - СБУ проти неї справу сфабрикувало , але звання Героя України , в неї , так і не насмілились забрати ! Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 7150
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Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, - Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards.

А мы ж давим? Ми маємо і далі тиснути на Путіна, поки він не віддасть усіх, - Сенцов під час отримання премії Ukrainian ID Awards - Цензор.НЕТ 7867
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Я зауважал Сенцова, когда он рассказал немецкому журналисту, что когда его пытали, ему сказали так: или сдавай своих подельников или мы тебя грубо говоря опустим. Но он не сдал своих боевых товарищей.
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сенцов ты уже скучный после подруги савченко, пхоже олежку обработали по одной программе с надюхой. жми руку путину ,кацапы наши братушки ,это фсё путин . Для зелёных он херой для Украины геморой
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Нє.Наді Савченко з цього персонажа не вийде.
"Особисто для мене історія Олега Сенцова скінчилася щойно він зійшов з трапа літака на українську землю. Бранець був звільнений, а перетворення його на громадянина є суто педагогічним питанням. До цього питання я не був дотичним за юнацтва Олега, та й зараз не прагну лаврів Песталоцци. Отже, маю повне право вмити руки і перегорнути цю сторінку україно-російської війни.
Свобода совісті, що закріплена у Конституції України, дозволяє кожному власникові українського паспорта не лише вільно сповідувати будь-яку релігію чи ідеологію, а й самостійно визначатися із власним морально-етичним кодексом. Для когось невдячність є майже смертним гріхом, а хтось вважає за нормальне говорити у вічі своїм нещодавнім покровителям: "Я зробив себе сам!" Сенцов має повне право почувати себе вищим за нічим не знаменитих українців з їхнім кумедним #FreeSentsov і зверхньо називати їх "простими людьми, а не тільки на високому рівні". Так само, як завдячувати за премію Сахарова лише власній звитязі і особистому внеску у справу захисту свобод чи розвиток демократії.
Немає також законодавчих обмежень щодо призначення себе експертом з геополітики або стратегії та просторікувати про якусь "повноцінну сіру зону".
І, нарешті, не можна прийняти закон про пряму заборону створювати собі кумирів і вважати когось моральним авторитетом нації лише за впізнаваність і кількість брязкалець на грудях. А жаль." Олег Сенцов, український режисер, колишній в'язень Кремля Виходити на вулиці підстав поки немає
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Так ми надавили, чи щось взамін віддали? Наприклад, цемаха. А що ж нам тепер віддати, щоб надавити?
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Не - сопляк по сравнению с Гадей Савченко...


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Давити на ХЛА найбільш ефективно, це ловити його пропагандистів і прихвостнів в Україні. Вони сцикливі, як і їх вождик, і коли побачили, що декілька рашистів заґратували і не дають втікти як Гужві, то почали розбігатись, або саботувати. А ще ефективніше найбільш затятих рашистських інформдиверсантів провокувати на опір при затриманні і знешкоджувати на місці. А тих московитських диверсантів і агентів впливу в Україні, поле неоране.
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Важко буде тиснути на брата, чи ні, Олеже?
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