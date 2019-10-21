 Мы должны продолжать давить на Путина, пока он не отдаст всех, – Сенцов при получении премии Ukrainian ID Awards. ФОТО

Торжественная церемония вручения прошла 21 октября в Украинском доме в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Сенцов, получив награду, призвал не забывать о других украинских политузниках.
"100 человек в России, большинство из которых – крымские татары, и 227 человек в тюрьмах Донбасса. И это как минимум, может больше. Путин освободил самых медийних, самых известных, чтобы на него это перестало давить. Я хочу, чтобы мы продолжили все вместе давить, пока он не отдаст всех. Спасибо", – сказал он.
Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Awards, которая была основана в 2018 году по инициативе гражданского общества под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.
В Японіі йому і Штамнайєр і ***** розкажуть як треба...
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А мы ж давим?
"Особисто для мене історія Олега Сенцова скінчилася щойно він зійшов з трапа літака на українську землю. Бранець був звільнений, а перетворення його на громадянина є суто педагогічним питанням. До цього питання я не був дотичним за юнацтва Олега, та й зараз не прагну лаврів Песталоцци. Отже, маю повне право вмити руки і перегорнути цю сторінку україно-російської війни.
Свобода совісті, що закріплена у Конституції України, дозволяє кожному власникові українського паспорта не лише вільно сповідувати будь-яку релігію чи ідеологію, а й самостійно визначатися із власним морально-етичним кодексом. Для когось невдячність є майже смертним гріхом, а хтось вважає за нормальне говорити у вічі своїм нещодавнім покровителям: "Я зробив себе сам!" Сенцов має повне право почувати себе вищим за нічим не знаменитих українців з їхнім кумедним #FreeSentsov і зверхньо називати їх "простими людьми, а не тільки на високому рівні". Так само, як завдячувати за премію Сахарова лише власній звитязі і особистому внеску у справу захисту свобод чи розвиток демократії.
Немає також законодавчих обмежень щодо призначення себе експертом з геополітики або стратегії та просторікувати про якусь "повноцінну сіру зону".
І, нарешті, не можна прийняти закон про пряму заборону створювати собі кумирів і вважати когось моральним авторитетом нації лише за впізнаваність і кількість брязкалець на грудях. А жаль." Олег Сенцов, український режисер, колишній в'язень Кремля Виходити на вулиці підстав поки немає