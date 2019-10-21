 В настоящее время на исполнении Украиной находится 566 решений ЕСПЧ, - руководитель департамента СЕ Пушкарь

Об этом в интервью Укринформу рассказал руководитель отдела в департаменте Совета Европы по вопросам исполнения решений ЕСПЧ Павел Пушкарь, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы понять контекст в отношении Украины, в настоящее время на исполнении государством находится 566 решений Европейского суда по правам человека. В общей сложности, в отношении Украины было принято 1 516 решений ЕСПЧ, с момента признания юрисдикции Суда", - сказал юрист-международник.

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Говоря об основных, главных проблемах, касающихся этих решений и находящихся на контроле Комитета министров СЕ, Пушкарь отметил, что речь идет о системно-структурных проблемах несоответствия функционирования правовой системы Украины требованиям Европейской конвенции по правам человека.

"Таких решений, по количеству, в процедуре усиленного надзора в отношении Украины больше, и такие решения генерируют подобные повторяющиеся нарушения прав человека. В числе этих повторяющихся нерешенных проблем самые большие касаются деятельности судебной системы, невыполнения судебных решений против страны, чрезмерной длительности судебных и следственных производств, проблем независимости судебной власти (системы дисциплинарной ответственности и карьер судей), а также проблем резонансного характера, таких как отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения", - отметил сотрудник секретариата Совета Европы.

Кроме этого, по его словам, остаются проблемными и вопросы расследования пыток, а также проблемы законности и продолжительности досудебного содержания под стражей.

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Напомним. 17 октября ЕСПЧ принял решение в пользу пяти люстрированных прокуроров. Суд пришел к выводу, что увольнение государственных служащих на основании Закона Украины "Об очистке власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.