 Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.
"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении полка.
В подразделении отметили, что "Азов" - одно из самых известных и боеспособных украинских подразделений и напомнили об участии в боевых действиях на Донбассе, в частности в районе Светлодарской дуги.
"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - утверждают в полку.
Там также уверены, что причина, ставшая толчком к появлению подобных обращений в США - полная ерунда.
"Никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не было в природе, и является банальной ложью и клеветой", - добавили в подразделении.
Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
ЭТО ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МАРИУПОЛЬ И УКРАИНУ ОТ ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ ?
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Треба вміти захищатись, але головне - не давати приводу для сумнівів.
но некоторые высерают что они и на Берлин бы сбросили.... то есть, в штатах около половины белых - потомки немецких колонистов, и вот так бы сделали?
неудивительно шо совку дали 1500 заводов для войны, в 33-м начали поставку, зная шо Сралин морит миллионы тут, чтобы кое как заплатить за заводы. цинизм? ну, наверное да. не имеют права они орать о демократии и правах человека после этого. фактически война - на их совести. жаль Сралин не поставил им парочку ракет(своим ходом) дабы знали что они вырастили, какого монстра.
Или надеешься на Ростов?
а "моральный дебилы из 95 квартала", споют песенку, как Билецком в застенках ЛДНР не дают кофе с круасанами на завтрак..
... у меня ощущение, что мы все живем в каком-то кривозеркалье..
Цена слов Винниченка 100 лет назад -"Украине не нужна Армия", Стоила Украине репрессий и Геноцида 1918-1933.
это политика вашего клована - и это будущее!...
скоты вы.........
Зе дипломат від бога.
Це означає лише одне, америка і росія нас вже давно поділили... І зеленському довели, що потрібно робити...
Тільки от Українці не згодні...