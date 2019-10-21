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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конгресс США (481) терроризм (18134) Азов (233)

 Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

Приравнивая "Азов" к террористам, в Палате представителей США приравняли к террористам все украинские подразделения, защищавшие ее на фронте.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении полка.

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В подразделении отметили, что "Азов" - одно из самых известных и боеспособных украинских подразделений и напомнили об участии в боевых действиях на Донбассе, в частности в районе Светлодарской дуги.

"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - утверждают в полку.

Там также уверены, что причина, ставшая толчком к появлению подобных обращений в США - полная ерунда.

"Никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не было в природе, и является банальной ложью и клеветой", - добавили в подразделении.

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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3155080
 
   
 Топ комментарии
 
Это Трамп спешит последние наставления &уйла хочет исполнить перед своим импичментом
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ВСЮ УКРАИНУ НАДО ПРЕВРАТИТЬ В АЗОВ !!!
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"Приравнивая "Азов" к террористам, в Палате представителей США приравняли к террористам все украинские подразделения, защищавшие ее на фронте",- это цена ядерного разоружения, цена Будапештских Гарантий России, Америки, Великобритании, которую еще стоит испить до дна, разоружения в то время когда Пакистан, Индия и Израиль получили Ядерное Оружие.

Цена слов Винниченка 100 лет назад -"Украине не нужна Армия", Стоила Украине репрессий и Геноцида 1918-1933.
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Это Трамп спешит последние наставления &уйла хочет исполнить перед своим импичментом
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Какое отношение имеет республиканец Трамп к "... 40 конгрессменов-демократов" ?
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А что думают по этому поводу Республиканцы?
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Неубедительно. Конгрессмены США зря не суетятся.
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Новиков да что вы говорите и придурков не выбирают правда, в мире 3 придурка правят странами и два полудурка которые поставят мир в третью мировую.
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А НА *УЙ НЕ ПОСЛАТЬ ЭТИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАЛАТЫ? *ЛЯДИ ПОЗОРНЫЕ !!!
ЭТО ОНИ ЗАЩИЩАЛИ МАРИУПОЛЬ И УКРАИНУ ОТ ВЕРОЛОМНОГО НАПАДЕНИЯ ?
******* ...
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В США демократія, і там є свій "оппоблок". І методи вони не вибирають.
Треба вміти захищатись, але головне - не давати приводу для сумнівів.
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Американцы сбросили на на мирные города ядерные бомбы. Вот это гуманизм и демократияю
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ну там в принципе японцы выпросили.
но некоторые высерают что они и на Берлин бы сбросили.... то есть, в штатах около половины белых - потомки немецких колонистов, и вот так бы сделали?
неудивительно шо совку дали 1500 заводов для войны, в 33-м начали поставку, зная шо Сралин морит миллионы тут, чтобы кое как заплатить за заводы. цинизм? ну, наверное да. не имеют права они орать о демократии и правах человека после этого. фактически война - на их совести. жаль Сралин не поставил им парочку ракет(своим ходом) дабы знали что они вырастили, какого монстра.
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Борис Козлов 6516a265 Так,вони би точно кинули.Психологічно би залякали і сказали.що в них таких бомб сотні.Саме це,вони з Японією зробили.Дрезден наприклад, звичайною зброєю збомбили і нічого.Та й Берлін був розгромлений.Тих 20 кілотон,не така вже страшна сила,як її раніше малювали.
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Пусть те конгрессмены хоть в дупло сношаются .
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Ну, ну, Моника, интересно что ты скажешь....
Или надеешься на Ростов? Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка - Цензор.НЕТ 8120
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если это была бы заява одного - двух, то ладно. но тут 40 человек подписались.стоило б задуматься и сделать выводы
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а поцчему они таки, эти 40 не могут иметь в этом интерес?
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Не-е-е.... На террористов они не тянут. Вот на мародеров - таки да.
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а Зеля щас возьмет, и в одностороннем порядке выдаст фюрера Билецкого нароТному трибуналу ЛДНР.. ну чтоб сепары поверили в нашу готовность пойти на "мир любой ценой" и "хуже не будет"..
а "моральный дебилы из 95 квартала", споют песенку, как Билецком в застенках ЛДНР не дают кофе с круасанами на завтрак..
... у меня ощущение, что мы все живем в каком-то кривозеркалье..
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Ну за Білецького добре відкликалися московські націоналісти.А вони нам ворги.
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Безусловно это атака и на Украину тоже, но только ключевой вопрос почему именно сейчас?, ведь о том что в составе Азова есть откровеннные нацики широко известно как минимум с 2015 года, при желании и на Цензоре можно отыскать эту инфу.. КТо помог этим сенаторам организовать атаку, зачем кем и для чего это делается? вот что интересно
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Уважаемый, а расскажите о нациках в Украине. Это кто ??
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Это как раз очевидно, кацапы гадят, у них в отличии от нас последовательная политика, которая не предусматривает самостоятельной Украины.
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Конечно атака! Но вам с русскими нациками тоже обниматся надо как-то осторожней...
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"Приравнивая "Азов" к террористам, в Палате представителей США приравняли к террористам все украинские подразделения, защищавшие ее на фронте",- это цена ядерного разоружения, цена Будапештских Гарантий России, Америки, Великобритании, которую еще стоит испить до дна, разоружения в то время когда Пакистан, Индия и Израиль получили Ядерное Оружие.

Цена слов Винниченка 100 лет назад -"Украине не нужна Армия", Стоила Украине репрессий и Геноцида 1918-1933.
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В епоху глобальних комунікацій вийти на тих 40 конгресменів і змусити їх дати пояснення - в принципі не важко і цілком реально ... От і нехай Азов цим і займеться - цивілізовано доведе американцям їх не правоту !
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нет, жрите - ви це зробили разом.
это политика вашего клована - и это будущее!...
скоты вы.........
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Лучше уж просто быть фуфелем-одиночкой, чем гражданином отдельно взятой фуфляндии.
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Звернулись лише конгресмени-демократи. Тобто однопартійці Байдена, проти якого Зе пообіцяв копати...
Зе дипломат від бога.
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Враховуючи, що слугувало підставою для звернення сенаторів...
Це означає лише одне, америка і росія нас вже давно поділили... І зеленському довели, що потрібно робити...
Тільки от Українці не згодні...
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