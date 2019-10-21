 Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте заявлении полка, передает Цензор.НЕТ.

"Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность", - говорится в заявлении полка.

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В подразделении отметили, что "Азов" - одно из самых известных и боеспособных украинских подразделений и напомнили об участии в боевых действиях на Донбассе, в частности в районе Светлодарской дуги.

"Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте", - утверждают в полку.

Там также уверены, что причина, ставшая толчком к появлению подобных обращений в США - полная ерунда.

"Никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не было в природе, и является банальной ложью и клеветой", - добавили в подразделении.

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Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.