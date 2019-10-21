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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:золото (157) Киев (18055) налоговая милиция (1759) ГФС (3444)

 В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов при приобретении лома золота и реализации ювелирных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые в течение 2015-2019 гг. осуществляли покупку лома золота и реализацию ювелирных изделий (в т.ч. через сеть интернет). При этом с целью минимизации налоговых обязательств указанные операции осуществлялись от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 02
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 03

Читайте: На Киевщине организатор контрабанды золотых изделий возместил бюджету 13,6 млн грн нанесенного ущерба


В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 04
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 05

В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налогов в крупных размерах.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 06
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 07
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 08
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 09
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 10

Смотрите: Налоговики изъяли на Киевщине партию контрабандных ювелирных изделий стоимостью 27 млн грн. ФОТО

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 11
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 12

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом) общей стоимостью более 40,3 млн грн, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 3 млн грн, черновую документацию, компьютеры, электронные носители информации.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 13

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 14

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 15
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов ювелирной схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота 16

Досудебное следствие продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Подпольный цех по переработке контрабандных ювелирных изделий ликвидирован налоговиками на Киевщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3155078
 
 
 Топ комментарии
 
Американські катери island надійшли до українського флоту

А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 2475
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Ну а кому и как их встречать? Так, что-ли...
В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 7346
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Розходимося. ЗЕлена Шмаркля звільнився з Кварталу заднім числом і за сценарій не відповідає.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 5965
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Пиня золото несет... (с)
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Американські катери island надійшли до українського флоту

А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 2475
 показать весь комментарий
 
 
Ну а кому и как их встречать? Так, что-ли...

 показать весь комментарий
 
 
Розходимося. ЗЕлена Шмаркля звільнився з Кварталу заднім числом і за сценарій не відповідає.

В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 5965
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Ты дату видел, соя долбонутая.
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27 вересня 2018 року в місті Балтимор, США Петро Порошенко прийняв два катери Island для Військово-морських сил України.
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Вашей головой,зебилы, хорошо рыбу глушить.Без обид прими.
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Бульбаш, что ты еще свой нос сюда вставляешь, или от кортошки уже мозги заплыли.
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Зебил,не капризничай.Это подтверждение про голову твою.
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В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)10:45 - 21 октября 2019879
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Ты тупой или прикидываешся, где Порошенко встречает эти катера.
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хто цього баригу туди взагалі допустив? після "зустрічі" кишені потрібно перевірити!
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Если они тут живут, то можно и слегка понять их. В самом деле - они заплатят 10 млн., а Вася - ноль(пролетарий он, бутылки сдает), причем Вася ходит по тем же "дорогам" и нюхает тот же воздух(Ахметке - привет), кто и они. И всех "защищают" те же менты.

Понятно что не хочется платить кучу налогов, имея постоянный риск и отвратительные условия жизни(Антиколорадос сравнивал Киев и Францию после "теракта на мосту" - по удобству жизни то, обосраться можно было от "любви" к Киеву). Лучше они тут заработают, а потратят потом там где риск что тебя "рейдернут", или прокуроры ограбят, или подставу сделают - минимальный.
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Та, у нас и президенты от уплаты налогов "ухиляються".
Мелочевка.
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Ага, "репрессии, 37 год" , а так хорошо жили по-новому при соевом...
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Хватит мелочь по карманам тырить. Когда уже реальной работай займётесь? То некоторые в стране 1000-ми тонн гоняют через границу и уклоняются от налогов а эти мелких подпольщиков ловят по подвалам. Проституток что-то давно не ловили в новостях, надобно им тоже кассовые аппараты раздать.То ведь бюджет не наполним...
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100% злочинець ...раз має станки і щось виробляє це однозначно злочинець ...
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Суда не было,приговора не было,а золотишко предпринимателей уже в карманах воришек в погонах,ничего не поменялось,как обворовывали бизнес при потрохе,так продолжают обворовывать при зеленой лягушке.
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Эти теперь украшения в сети ювелирых магазинах "Золотой век" можно скоро найти. В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота - Цензор.НЕТ 3416
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Скоро ищите это все ломбардах бабки Йули...😀
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Это как тот знаменитый обыск в ювелирном магазине? Бедные предприниматели
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