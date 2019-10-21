 В Киеве налоговая милиция изъяла у организаторов "ювелирной" схемы уклонения от уплаты налогов 62 кг золота. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа лиц, которые в течение 2015-2019 гг. осуществляли покупку лома золота и реализацию ювелирных изделий (в т.ч. через сеть интернет). При этом с целью минимизации налоговых обязательств указанные операции осуществлялись от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты налогов в крупных размерах.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом) общей стоимостью более 40,3 млн грн, неучтенные денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 3 млн грн, черновую документацию, компьютеры, электронные носители информации.
Досудебное следствие продолжается.
Пиня золото несет... (с)
А тепер увага. Катери зустрічає Порошенко, а не припіздєнт ЗЕлена Шмаркля, чи прем"єр, чи міністр оборони.
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27 вересня 2018 року в місті Балтимор, США Петро Порошенко прийняв два катери Island для Військово-морських сил України.
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В Одессу прибыл сухогруз с катерами США для украинских ВМС (фото)10:45 - 21 октября 2019879
Понятно что не хочется платить кучу налогов, имея постоянный риск и отвратительные условия жизни(Антиколорадос сравнивал Киев и Францию после "теракта на мосту" - по удобству жизни то, обосраться можно было от "любви" к Киеву). Лучше они тут заработают, а потратят потом там где риск что тебя "рейдернут", или прокуроры ограбят, или подставу сделают - минимальный.
Мелочевка.