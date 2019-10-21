 ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора.
"В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.
В то же время, 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.
Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.
23 сентября закон подписал президент Зеленский.
Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.
Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.
Надо было садить Богдана и Портнова а не в договорняки играться
Да скорее не уволят - очень ценный кадр в нынешней прокуратуре
Так какого нам вешают лапшу , если после реформы четырнадцатого года их не 15, а 11 тысяч .