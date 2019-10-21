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 ГПУ уволит 218 прокуроров, отказавшихся от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации

218 прокуроров Генпрокуратуры не подали заявления о намерении пройти аттестацию и работать в новых органах прокуратуры.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГПУ, таким образом они самостоятельно отказались от аттестации для перевода в Офис генерального прокурора.

"В их число входят также прокуроры, которые, вопреки Закону и Порядку прохождения прокурорами аттестации, подали заявления, которые не соответствуют установленной форме. Они подлежат увольнению в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

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В то же время, 11277 прокуроров (из них 1082 - в ГПУ), то есть более 96%, подали такие заявления установленного образца.

Напомним, 19 сентября украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек.

23 сентября закон подписал президент Зеленский.

Ранее ГПУ сообщила, что заявления на проведение переаттестации написали почти 50 процентов прокуроров.

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Также журналистка Ирина Ромалийская сообщила, что чтобы пройти переаттестацию, прокуроры должны написать заявление, противоречащее духу закона. Около 200 сотрудников ГПУ из 1300 отказались это делать и будут уволены.

Источник: https://censor.net.ua/n3155077
 
 
 Топ комментарии
 
Сльозы мешают мне говорить....
Надо было садить Богдана и Портнова а не в договорняки играться
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Це виходить, що у нас 11000 хороших прокурорів і 200 поганих? Хтось повірити? 😏
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Сльозы мешают мне говорить....
Надо было садить Богдана и Портнова а не в договорняки играться
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В воюющей стране на третий год на Мальдивы или в первую неделю в Турцию, а потом дважды в Одессу за бюджетные, что же нормальней? 😀 Запчасти для техники в 14-15гг которые мы не могли заменить, вот же преступление, в рукопашную надежней. Все верно, Зебилоид? 😀
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Це виходить, що у нас 11000 хороших прокурорів і 200 поганих? Хтось повірити? 😏
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Наконец то кулика уволят или не уволят ?
Да скорее не уволят - очень ценный кадр в нынешней прокуратуре
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Я что-то не понял , реформа предполагает , что15000 прокуроров сократят до 10000 .
Так какого нам вешают лапшу , если после реформы четырнадцатого года их не 15, а 11 тысяч .
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