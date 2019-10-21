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 "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева прокомментировала ситуацию, связанную с номером "95-го квартала" с привлечением Национального хора имени Г.Веревки, где упоминалось ее имя в шутке, за которую перед ней уже извинился министр культуры.

Как передает Цензор.НЕТ, текст  Валерии Гонтраевой размещен на сайте thepage.com.ua

Экс-глава НБУ написала: "Бизнес-климат, инвесторы, ВВП и курс гривни — это единое целое. Эти вещи не разделяются на части. Тем временем страна превращается в балаган.

То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота.

Очень рада, что и министр культуры, и директор хора принесли извинения. Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату.

Эта стилистика издевательств продолжилась заявлением Игоря Коломойского о том, что не последнее мое имущество сгорело. Получается, мне стоит ожидать дальнейших преследований, потому что звучит это как угроза. Они же вообще заявляют, что я сама сожгла дом.

Возвращаясь к экономике, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды.

Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать.

Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему (Коломойскому — прим. ред.) что-то должен. Если ты взял ответственность за страну — надо ее нести.

С одной стороны, Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.

Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.

В видео "95 квартала" я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями".

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также читайте: "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/n3155074
 
   
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Зелена чума продовжує паплюжити все українське, одночасно грабуючи Україну та руйнуючи її державність.
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Тільки дізнався з нормальних джерел в 1+1. Оцю всю муйню з Вірьовкою Слуги Урода замутили щоб забити інфополе та відвернути увагу від незадекларованної вілли Ткаченко в заповідній зоні Труханового острову.
Але вони прорахувались.
Ми не випустили весь матеріал, головне попереду)
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То,что сделала Гонтарева,то в рамках....
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О дожились ,воровка на которой пробы ставить негде свистит за цивилизованное общество. "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 3766
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Якщо коротко назвати ****** "95 сортир" одним словом це - параша.
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А вместе с подельником всю страну до костей ободрать - это нормально?
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10.80 в 13-14-ом
28. ... в 17-8-9-ом
Вы даже не представляете сколько они на этом заработали...
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примечательно, что до украинских костей... альфа-банк нормально... не кашляет)
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У зебилов уже земоча и кости разьела, НО им пофиг...)))
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Алексей Арестович
8 ч. ·

Написано 2 июля сего года:
«- Между прочим, впервые в Украине царит внутренняя гармония.
Никаких ходульных и искусственных конструкций.

Впервые Украина равна самой себе.
Впервые у власти - полные копии своего наріда.
Т.е. махровые рагульные долбоебы.
Никто больше не тянет за уши в прогресс.
Впервые Украина стала тем, что она есть - дурноватая полуватная Диканька, запутавшаяся в пахучем кумовском адъюлтере. «Сваты».
Кто автор этой гармонии?..
Все (тоже - гармония).
Долбоебы-журналисты, вообразившие, что «стандарты» - выше гражданства, и которые радостно кудахтая, разваливали то немногое, что было сложено.
Долбоебы - «интеллектуалы», которые запутались в постромках «либерализма» и «рынка» и при этом, одновременно, восхищаются Китаем.
Долбоебы-бизнесмены, которым «...экономика важнее, чем война».
И долбоебы все вместе, решившие, что «политики - слуги народа» и «предоставляют народу услуги».
Вы не только Зеленского жрете, мудаки.
Себя.
Вы наплевали на могилы тех, кто лёг, чтобы не дать вас снова загнать в хлев.
Каждый день плюете.
Кушайте, кушайте. Кушайте.
Вам надо наесться себя до рвоты, а потом некоторое время пожить ещё в блевотине.
А то нескольких столетий не хватило».
Звучит хор.
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тут не вистачає такого РS (юзера uyt Nik не стосується):
73/43%зебілів, ви зробили це і заслужили разом
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Майбутній концерт хору Верьовки саме до Дня Гідності тепер виглядатиме як виступ повій на шкільній лінійці.

Хор ім. Верьовки:
Генеральний директор тел. +38 (050) 900-71-82 Зеновій Корінець
Директор-розпорядник тел. +38 (050) 331-36-81 Ігор Курилів
Головний адміністратор тел. +38 (067) 249-66-76 Леся Ходкевич
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не понятно кто больше кайфует от ситуации.. Лерка или Лысый.....
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Это Гонтарева вывела 5 ярдов 20 млн.укранских вкладчиков,а не Беня? ))
Зебилы,у вас точно Оруэлл в голове прописался.
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Ана нє віноватая, ОН сам прішол!
І єй прішлось повіноваться єму "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 2267
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Я плАчу, а трусливое скрывательство за границей разворовавшей казну председателя НАЦИОНАЛЬНОГО банка Украины это для цивилизованного общества? А замалчивание за театральной шуткой распил бывшим Президентом 500 миллионов долларов себе в карман, 300 генпрокуррору и 20 в СНБО это цивилизиванно для страны и её прессы? Насмешило ворьё.
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Побажання, не читай россмі і не дивись соловйова
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Начал в сериале «Слуга Народа» - а попал в фильм «Маска»
Маска оставленная Порошенко в кабинете. Может прирости к лицу.
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Тварина яка обікрала мільони українців має сидіти в одній в"язниці з Мародером Барижним біля параші і перестукуватися через стіну
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Где Гонтерева увидела цивилизованное общество?
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Битомому не иметься. Пусть возьмет лондонский хор оперы и споет частушки про беню. "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 8623
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Все правильно они сделали,если потроховских воров зелька не может поймать и посадить,то насмехаться над их пиар акциями по самоподжёгу их домов нам никто не запретит.
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По барыжным понятиям опустить з\п украинцев в 3 раза и поднять доходность ахметки и пети во столько же-это цивилизовано!Выдоить одну страну и сбежать жить в другую тоже цивилизованно! А нести ответственность за свои действия не цевилизованно!
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Как назвать то, что ты сотворла с вкладчиками, лупоглазая чмошница?
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С какими вкладчиками?
Которым мы заплатили из бюджета?
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А что она, лупоглазый, сделала с вкладчиками? Все нормально.
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обрушить гривну в три раза для тебя нормально!!!
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Еще за долго до выборов я не мог понять как люди смотрят 95 квартал. Это жлобский юмор для богатых и бедных умны и не очень, так называемых состоявшихся людей и маргиналов, но всех поклонников этого балагана объединяет одно КОД ЖЛОБА, не эстетически а антиэстетический, брутальный, антигуманный тупой, базарный, завистливый, склочный, жадный, трусливый Жлоб любит 95 квартал. Не важно какой он статус занимает в нашем обществе, сколько у него денег и даже какое научное звание. Любишь 95-й квартла значти ты ЖЛОБ и не тешь себя иллюзиями. Потому что если хоть немножечко у человек есть вкус, чувства внутренней гармонии он не выдержит это кал больше пол-пердачи. Недостаток вкуса - это бич всего постсовка, и Украины в том числе, это то что является пропастью на нашем пути в Европу.
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К кварталу вопросов нет: свиньи они и есть свиньи. А к свиньям, как известно, претензий не бывает. Даже в том, что она невкусная, виновата не свинья, а хозяин, ее взрастивший. Но есть вопрос к хору в частности и к обществу зеленоголовых в целом: вы ..анулись? Или это уже не вопрос, а констатация факта? Как правильно?
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Дістали! Чи не новина! Генпридурок в Лондоні, Бєня в Лондоні, тупа кобила яка виводила гроші януковоча з України, теж там! Нехай там зустрінуться та перегризуть собі горлянки!
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https://www.facebook.com/zelenskiy95

Александр Миронов
Как там было? "Конец эпохи бедности"(с) и "новые литса"? Ну-ну... ИДИ ТЫ ***** С ТАКИМ ГУБЕРНАТОРОМ

Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск, Бериславский район, Херсонская область.
Выпускник Педагогического университета имени Григория Сковороды и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Женат, воспитывает двух дочерей.
После выпуска из ВУЗа Алексей Кучер работал в суде и прокуратуре.
Преподаватель в Высшей школе адвокатуры.
В 2017 году Алексей Владимирович был адвокатом одного из участников по делу "рюкзаки Авакова". Он представлял интересы компании, которая выиграла тендер на закупку рюкзаков.
В 2019 году Кучер Алексей стал кандидатом в Народные депутаты Украины по одномандатному округу №179, (г. Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы) от партии «Слуга народа».
В декларации Алексея Кучера за 2018 год указано, что ему принадлежит:
квартира в городе Харьков на 63 квадратных метра;
квартира на 68 квадратных метров в Харькове;
квартира в городе Харьков, площадью 62 кв.м.;
земельный участок в Новорайске, Херсонская обл. на 62 500 кв.м..
Его жена Виктория Александровна также указала владение 2-мя участками в Люботине под Харьковом на 103 и 1 000 квадратных метров, а также дом в Люботине на 62 кв.м.. Стоит отметить, что супруги имеют часы Rolex, каждый по 1 экземпляру.
На Алексея Кучера зарегистрировано 3 автомобиля:
Lexus NX 200T 2017 года выпуска;
Volkswagen Passat 2011 года выпуска;
грузовик UFP-CFP 3507 1987 года выпуска.
Жена Виктория имеет Mitsubishi Outlander 2003 года выпуска и Audi Q5 2011 года выпуска.В своей декларации Кучер не указал никаких доходов за 2018 год, но рассказал о накоплениях. У него есть 77 биткоинов стоимостью почти 659 тыс. долларов и 87 тысяч долларов наличными. Супруга депутата держит наличными наличными 205 тысяч долларов"(с).
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Что он сделал? Обвалил гривну в 3 раза? Распродал имущество ликвидированных банков за бесценок своим? Убежал в Лондон от правосудия? Инсценировал поджог собственного дома?
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Война в падении гривны не виновата? Разрушение промышленности? Экономическая и политическая неопределенность? Или это идет на пользу экономике и гривна на этом фоне должна была расти?
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В цивилизованном обществе такая воровка, как ты сидит ОООООчень долго в тюрьме ... "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 314
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эта воровка проходимка решила. что оно часть цивилизованного мира.. просто смешно
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Крыса, приезжай в Украину, в суде отстаивай свою *правоту*.
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А Зебуины все в свою волынку дуют... "Гонтарева такая, сякая". Гонтарева может оказаться кем угодно. Постанова суда есть? И если на квартал можно плюнуть, типа что с дураков взять, то подстава с "веревками" это уже серьёзно. Они представляют государство. Это уже удар по имиджу страны. Значит, это официальная позиция? Так за бугром поймут... И там отмазка "такая-сякая" нарвется на жесткий вопрос- решение суда есть? С этим строго. И вывод- варварская страна, где царит беззаконие. А Зебуины все в свою волынку дуют... "Гонтарева такая, сякая"- классное оправдание, чего там...
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Во кацапы палятся)))) что она сотворила с вкладчиками, чмошники? Только внятно :
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Печерский суд разрешил силой привести Гонтареву на допрос...
Вон там хотят и про бизнес климат, и про ВВП, и о инвесторах с курсом гривны от бабы Леры историю услышать , а она тут о приемлемости политической сатиры в цивилизованном обществе рассказывает...
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что сделал, что сделал.. что хозяин Коломойский приказал, то и сделал
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Крашеная жаба думает, что она соответствует понятиям цивилизованного общества
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Лера, давай в Украину, лапку тебе подлечат, жилье на Лукьяновке предоставят бесплатно, расскажешь как с Педро страну спасали 5 лет.
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