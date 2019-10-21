 "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева

Как передает Цензор.НЕТ, текст Валерии Гонтраевой размещен на сайте thepage.com.ua

Экс-глава НБУ написала: "Бизнес-климат, инвесторы, ВВП и курс гривни — это единое целое. Эти вещи не разделяются на части. Тем временем страна превращается в балаган.

То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота.

Очень рада, что и министр культуры, и директор хора принесли извинения. Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату.

Эта стилистика издевательств продолжилась заявлением Игоря Коломойского о том, что не последнее мое имущество сгорело. Получается, мне стоит ожидать дальнейших преследований, потому что звучит это как угроза. Они же вообще заявляют, что я сама сожгла дом.

Возвращаясь к экономике, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды.

Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать.

Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему (Коломойскому — прим. ред.) что-то должен. Если ты взял ответственность за страну — надо ее нести.

С одной стороны, Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.

Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.

В видео "95 квартала" я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями".

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

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Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.