 "То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества", - Гонтарева

Как передает Цензор.НЕТ, текст Валерии Гонтраевой размещен на сайте thepage.com.ua
Экс-глава НБУ написала: "Бизнес-климат, инвесторы, ВВП и курс гривни — это единое целое. Эти вещи не разделяются на части. Тем временем страна превращается в балаган.
То, что сделал "95 квартал", не соответствует понятию цивилизованного общества. Сам факт цинизма и низкопробного юмора "квартала" — это вопрос ко вкусу потребителя, и это одно. Но тот факт, что они привлекли к номеру Национальный заслуженный академический народный хор Украины им. Веревки, который поет на украинских официальных мероприятиях — это позор. Они ведь куражились не только надо мной. Еще и выяснилось, что гонорар составил 30 тыс. грн. Это показательно, как 30 серебрянников для Иуды Искариота.
Очень рада, что и министр культуры, и директор хора принесли извинения. Я надеюсь, это будет для них уроком, чтобы не позорить память Григория Веревки. Знаково, что сегодня исполнилось 55 лет со дня смерти знаменитого дирижера, и мне вчера исполнилось 55 лет. Они же не просто так это сделали, они подгадали еще и дату.
Эта стилистика издевательств продолжилась заявлением Игоря Коломойского о том, что не последнее мое имущество сгорело. Получается, мне стоит ожидать дальнейших преследований, потому что звучит это как угроза. Они же вообще заявляют, что я сама сожгла дом.
Возвращаясь к экономике, ни одна экономика в Украине еще не строилась на таком политическом балагане и позоре. Сейчас они или одумаются, или будут пожинать плоды.
Инвесторы все видят. Ключевой, конечно, является история с Приватбанком. Очень хорошо, что МВФ снова едет в Украину. Еще есть время у президента выйти и выступить, объяснив судам, что признание национализации недействительной может привести только к повторной национализации, иначе банк не сможет существовать.
Суды должны понять, что мы не можем поставить всю страну в зависимость от любви к одному олигарху, даже если президент считает, что он ему (Коломойскому — прим. ред.) что-то должен. Если ты взял ответственность за страну — надо ее нести.
С одной стороны, Кабмин реформаторов мог бы работать, но с продажными судами, олигархами на заднем дворе и ситуацией с Приватбанком последствия не заставят себя ждать. Для международного сообщества это — красная линия. Зе-команда получила страну на волне макростабильности и на этом они могут какое-то время продержаться. Но при таких политических встрясках все быстро полетит вниз.
Тут надо учесть, что это произойдет не мгновенно — корреляция между политическим беспределом и реакцией экономики составляет 3-6 месяцев.
В видео "95 квартала" я видела в зале людей, которые хлопали в ладоши и смеялись. Люди сами не захотели видеть реформаторов и выбрали ту команду, которую мы видим сейчас. Им же придется столкнуться с последствиями".
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".
Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.
Але вони прорахувались.
Ми не випустили весь матеріал, головне попереду)
28. ... в 17-8-9-ом
Вы даже не представляете сколько они на этом заработали...
8 ч. ·
Написано 2 июля сего года:
«- Между прочим, впервые в Украине царит внутренняя гармония.
Никаких ходульных и искусственных конструкций.
Впервые Украина равна самой себе.
Впервые у власти - полные копии своего наріда.
Т.е. махровые рагульные долбоебы.
Никто больше не тянет за уши в прогресс.
Впервые Украина стала тем, что она есть - дурноватая полуватная Диканька, запутавшаяся в пахучем кумовском адъюлтере. «Сваты».
Кто автор этой гармонии?..
Все (тоже - гармония).
Долбоебы-журналисты, вообразившие, что «стандарты» - выше гражданства, и которые радостно кудахтая, разваливали то немногое, что было сложено.
Долбоебы - «интеллектуалы», которые запутались в постромках «либерализма» и «рынка» и при этом, одновременно, восхищаются Китаем.
Долбоебы-бизнесмены, которым «...экономика важнее, чем война».
И долбоебы все вместе, решившие, что «политики - слуги народа» и «предоставляют народу услуги».
Вы не только Зеленского жрете, мудаки.
Себя.
Вы наплевали на могилы тех, кто лёг, чтобы не дать вас снова загнать в хлев.
Каждый день плюете.
Кушайте, кушайте. Кушайте.
Вам надо наесться себя до рвоты, а потом некоторое время пожить ещё в блевотине.
А то нескольких столетий не хватило».
Звучит хор.
73/43%зебілів, ви зробили це і заслужили разом
Хор ім. Верьовки:
Генеральний директор тел. +38 (050) 900-71-82 Зеновій Корінець
Директор-розпорядник тел. +38 (050) 331-36-81 Ігор Курилів
Головний адміністратор тел. +38 (067) 249-66-76 Леся Ходкевич
Зебилы,у вас точно Оруэлл в голове прописался.
І єй прішлось повіноваться єму
Маска оставленная Порошенко в кабинете. Может прирости к лицу.
Которым мы заплатили из бюджета?
Александр Миронов
Как там было? "Конец эпохи бедности"(с) и "новые литса"? Ну-ну... ИДИ ТЫ ***** С ТАКИМ ГУБЕРНАТОРОМ
Кучер родился 23 марта 1985 года в селе Новорайск, Бериславский район, Херсонская область.
Выпускник Педагогического университета имени Григория Сковороды и Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Женат, воспитывает двух дочерей.
После выпуска из ВУЗа Алексей Кучер работал в суде и прокуратуре.
Преподаватель в Высшей школе адвокатуры.
В 2017 году Алексей Владимирович был адвокатом одного из участников по делу "рюкзаки Авакова". Он представлял интересы компании, которая выиграла тендер на закупку рюкзаков.
В 2019 году Кучер Алексей стал кандидатом в Народные депутаты Украины по одномандатному округу №179, (г. Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы) от партии «Слуга народа».
В декларации Алексея Кучера за 2018 год указано, что ему принадлежит:
квартира в городе Харьков на 63 квадратных метра;
квартира на 68 квадратных метров в Харькове;
квартира в городе Харьков, площадью 62 кв.м.;
земельный участок в Новорайске, Херсонская обл. на 62 500 кв.м..
Его жена Виктория Александровна также указала владение 2-мя участками в Люботине под Харьковом на 103 и 1 000 квадратных метров, а также дом в Люботине на 62 кв.м.. Стоит отметить, что супруги имеют часы Rolex, каждый по 1 экземпляру.
На Алексея Кучера зарегистрировано 3 автомобиля:
Lexus NX 200T 2017 года выпуска;
Volkswagen Passat 2011 года выпуска;
грузовик UFP-CFP 3507 1987 года выпуска.
Жена Виктория имеет Mitsubishi Outlander 2003 года выпуска и Audi Q5 2011 года выпуска.В своей декларации Кучер не указал никаких доходов за 2018 год, но рассказал о накоплениях. У него есть 77 биткоинов стоимостью почти 659 тыс. долларов и 87 тысяч долларов наличными. Супруга депутата держит наличными наличными 205 тысяч долларов"(с).
Вон там хотят и про бизнес климат, и про ВВП, и о инвесторах с курсом гривны от бабы Леры историю услышать , а она тут о приемлемости политической сатиры в цивилизованном обществе рассказывает...