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 Политика Украины
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 Даты второго обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной непонятны, - Москалькова

У уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой нет информации о сроках второго этапа обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Второй этап обмена, мне кажется, еще не сформировался. Даты мне непонятны. (...) Формированием списка занимаются другие органы", - сказала Москалькова.

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Она добавила, что отслеживает судьбу 36 российских граждан в СИЗО и тюрьмах Украины.

"В моем списке тех, кто обратился ко мне сам или через родственников, сейчас 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания. Обращаюсь к украинскому уполномоченному Людмиле Денисовой, чтобы отслеживала, сообщала о состоянии здоровья", - сказала омбудсмен РФ.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным".

В начале октября глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.

Источник: https://censor.net.ua/n3155073
 
 
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Второй обмен ***** не нужен. ***** всех своих целей достигло первым обменом.
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Опять ***** на*бал лохов. Ну что лошары, много планов настроили? Говорилось же что не нужно было всех козырей отдавать в первую партию.
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Москалькова є генеральшою *****, а не омбудсменшою.
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Естественно, что "непонятны".
Цемаха выменяли? Ну вот и все, а дальше не нужно.
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