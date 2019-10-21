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Все про:права человека (816) Путин (25118) Россия (74095) Вышинский (155)

 Путин включил пропагандиста Вышинского в состав Совета по правам человека при президенте РФ

Президент РФ Владимир Путин включил в Совет по правам человека при президенте России пропагандиста Кирилла Вышинского, обвиняемого в Украине в государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СПЧ.

"Согласно Указу Президента, в состав Совета включены .. исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский... ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вышинский стал исполнительным директором "России сегодня"

СПЧ - консультативный орган при президенте России "по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развитию институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета".

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского было открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

Также на Цензор.НЕТ: Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

7 сентября в рамках обмена он был доставлен в Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3155072
 
 
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Шоумен Сивохо став радником секретаря РНБО

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Ну і вишенька на тортик. Лохторат Януковича, слухає полум'яні промови Сивохи, і тут же, прямо на мітингу розпиває алкогольні напої:

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СРОЧНО! Почему не выполняются предвыборные обещания Команды Зе!!!! Причина! ШОК / обложка журнала экономист 2019 там есть фото символ Зеленского. Скорее всего он противостоит им, так как начал догадываться о своей участи. P.S.: Вспомните Ролик Зеленский и Стадион Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на самый Смотрите цифру 73 на 0:28 секунде 73%. Вот кто и перезапустил Матрицу по Украине.
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лучше бы героя рашки, в комплект, за крым
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Почему пропагандиста ? Он же вроде шпион.
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Это он Пристайко решил порадовать, который любит мордой в дерьмо нырять. П.С. А ООН включило в комитет по правам человека Венесуэлу,большинством голосов. А до этого Иран.
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