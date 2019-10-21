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Все про:ГПУ (9404) правоохранительные органы (421) Рябошапка Руслан (159) преступления против Майдана (24)

 Рябошапка подписал приказ о создании в ГПУ департамента процессуального руководства расследованиями дел Майдана

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что в состав департамента будут входить три отдела.

В то же время ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории.

Деятельность Департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. В то же время Верховная Рада дважды продлевала этот срок на год.

После 20 ноября 2019 года только следователи ГБР имеют право расследовать преступления, совершенные экс-президентамы, высшими госчиновниками, членами Центральной избирательной комиссии, депутатами Верховной Рады, руководством Генпрокуратуры, председателем Национального банка, судьями и правоохранителями.

Также читайте: Хотел бы поставить точку в расследовании дел Майдана и Иловайска, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3155070
 
 
 Топ комментарии
 
Може нарешті почнуть розслідувати злочини "майдану".
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Наступним кроком-створення департаменту нагляду за Департаментом процесуального керівництва та створення комісії по контролю за дотриманням Закооності Департаментом нагляду за .........! Ну ви зрозуміли!
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Департамент буде, а розслідування не буде.
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Продолжаются реформы шоколадника .
Как сообщалось, согласно п.1 Заключительных положений Уголовного процессуального кодекса, которые вступили в силу 20 ноября 2017 года, прокуратура утрачивала право расследовать преступления, подследственные Государственному бюро расследований. Источник: https://censor.net.ua/n3155070
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Може нарешті почнуть розслідувати злочини "майдану".
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совсем уже йо.у дались. толку уже от тех расследований? 5 лет не могли родить, и тут снова. или надо нужных людей после переаттестации куда то пристроить?
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Вічна "годівниця" буде. І кожен новий генпрокурвор киватиме на "папєрєдників".
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при юще была целая следственная группа человек на 30 в сбу, которая расследовала "сталинские преступления". лет 5 работали. офигенно там себя чувствовали. зарплата, выслуга, звание идет, дела в суд направлять не надо, серьезную работу делать не надо. сидишь себе в архиве, или по селам пенсионеров опрашиваешь. еще и коммандирвоочные капают нехилые. знакомый так целое лето сидел в одессе снимая хату за гос счет.
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1600 прокуроров в ГПУ, що они там делают. Раздают ЦУ по регионам, и реально ноль на выходе, зато на бумаге каждому орден ..
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По количеству прокуроров на 100 тысяч населения Украина занимает одно из первых мест в мире Источник: https://censor.net.ua/v3149023
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тут правда один нюанс есть. у прокуратуры в украине намного больше функций - чем в других странах мира. точнее было больше. вот щас и надо подкорректировать штат
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то что штат гпу дико раздут, уже все давно знают
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недавно озвучивали- в Японии 50 000 чиновников, в Украине 500 000 , и у каждого ну очень много функций по исполнению воли начальника . .
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не слушай хрень. в японии не может быть 50 000 чиновников. у них тот же парламент по численности в 2 раза больше украинского
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Наступним кроком-створення департаменту нагляду за Департаментом процесуального керівництва та створення комісії по контролю за дотриманням Закооності Департаментом нагляду за .........! Ну ви зрозуміли!
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Нарешті цілий світ узнає хто розстрілював Небесну сотню,хто вбив Нігояна,хто вбив Жизнєвського .Скажу по секрету що вбивці живуть в Україні
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Весь світ вже давно про це знає.............
Вбивці спокійно пишуть мемуари про ті часи і ті злочини.
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