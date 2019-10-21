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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1503) Закарпатье (1661) налоговая милиция (1759) Ужгород (315)

 "Акциз-2019": В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Закарпатской области изъяли крупную партию алкоголя неизвестного происхождения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что в одном из складских помещений Ужгорода осуществляется незаконное накопление алкогольной продукции.

При добровольном согласии арендатора был проведен осмотр склада, по результатам которого обнаружено и изъято более 8,6 тыс. литров алкогольной продукции отечественного производства без документов относительно ее происхождения и с сомнительными марками акцизного налога Украины.

Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 02

Смотрите: Партию фальсифицированного алкоголя стоимостью около миллиона изъяли в Донецкой области, - ГФС. ФОТО

Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 03
Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 04Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 05

Изъятую подакцизную продукцию общей стоимостью более 2 млн грн. передано на ответственное хранение.

Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 06

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Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 07
Акциз-2019: В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн 08

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3155068
 
 
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Весь этот ассортимент в Дасторе продаётся
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а закарпатського коньяку там немає, справжні патріоти області
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