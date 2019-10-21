 "Акциз-2019": В Ужгороде налоговая милиция изъяла алкогольной продукции на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что в одном из складских помещений Ужгорода осуществляется незаконное накопление алкогольной продукции.

При добровольном согласии арендатора был проведен осмотр склада, по результатам которого обнаружено и изъято более 8,6 тыс. литров алкогольной продукции отечественного производства без документов относительно ее происхождения и с сомнительными марками акцизного налога Украины.

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Изъятую подакцизную продукцию общей стоимостью более 2 млн грн. передано на ответственное хранение.

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Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.