 В Японии надеются на прекращение огня и разведение сил на востоке Украины, - глава МИД Мотеги

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Японии, в начале встречи японский министр приветствовал украинского коллегу в Японии и в который раз отметил неизменность позиции государства в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание любых изменений силовыми методами.
Стороны заверили друг друга в продолжении сотрудничества.
Мотеги заявил, что Япония как одна из основных стран-доноров Украины будет продолжать поддерживать украинские реформаторские усилия, и в частности отметил важность углубления отношений в сферах безопасности, а также торговли и инвестиций. В свою очередь, министр Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях - безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.
Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине. В частности, Мотеги выразил надежду, что прекращение огня и разведение сил на востоке Украины будет реализовано. По этому поводу министр Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в нормандской формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.
- чого кричиш-пручаєся??? Відведи руки - порішай з ним мирно, а то вже всі втомилися
Интересно а в какую ето мы сторону продвинулись на шаг? К Киеву двигаемся жопой вперед?
Еще более мирным чем просто перестать стрелять после которого мы начали нести потери в несколько раз больше чем до етого?