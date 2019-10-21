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 Политика Украины
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Все про:МИД (5165) Япония (970) Донбасс (19714) Пристайко (242)

 В Японии надеются на прекращение огня и разведение сил на востоке Украины, - глава МИД Мотеги

В понедельник, 21 октября, прошла встреча между главой МИД Японии Тошимицу Мотеги и Вадимом Пристайко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Японии, в начале встречи японский министр приветствовал украинского коллегу в Японии и в который раз отметил неизменность позиции государства в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание любых изменений силовыми методами.

Стороны заверили друг друга в продолжении сотрудничества.

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Мотеги заявил, что Япония как одна из основных стран-доноров Украины будет продолжать поддерживать украинские реформаторские усилия, и в частности отметил важность углубления отношений в сферах безопасности, а также торговли и инвестиций. В свою очередь, министр Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях - безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине. В частности, Мотеги выразил надежду, что прекращение огня и разведение сил на востоке Украины будет реализовано. По этому поводу министр Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в нормандской формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155065
 
   
 Топ комментарии
 
У Японии большой опыт договоренностей с рашостаном, и главное "результативный"...
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це наше посольство в Японії почало називати війну внаслідок агресії рашостана "конфліктом"? Швидко перевзулися в зебільні лапті... швидко... Ну і діла...
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Нехай спочатку Японія поверне свої окуповані території і отримає від Рашки компенсацію. А потім можна буде і прислухатися до їхніх порад 😕
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У Японии большой опыт договоренностей с рашостаном, и главное "результативный"...
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Не забывая в сми называть зебобу моникой...
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це наше посольство в Японії почало називати війну внаслідок агресії рашостана "конфліктом"? Швидко перевзулися в зебільні лапті... швидко... Ну і діла...
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А неразведение войск мешает Японии подписать мирный договор с россией?
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І ми надіємось на як найшвидше припинення цієї безглуздої кровавої бійні.......
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А вернуть территории страны надеетесь?
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При таких розкладах - хоча б не втратити те що залишилось...............
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Японская поддержка? Свежо предание, но верится с трудом. Что той Японии к Украине? Злить Россию устраивая особые отношения с Украиной и надеяться на разрешение спора по южно-курильским островам - Японии это не нужно.
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Нехай спочатку Японія поверне свої окуповані території і отримає від Рашки компенсацію. А потім можна буде і прислухатися до їхніх порад 😕
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Чем больше творит эта зешобла, тем больше не могу прощать своих знакомых, голосовавших за зекретина...
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І лани широкополі і Дніпровські кручі , продадуть за три копійки зебайстрючата сучі.
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Надеемся что Япония сойдется на середине на востоке россии и таки подпишет с рашей мирньій договор , хватит враждьі
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ожидается проведение следующей встречи в нормандской формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта. -какого конфликта?
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дівчину ґвалтують на вулиці - вона репетує, а жильці з сусідніх будинків закликають її не верещати, бо їх це турбує:
- чого кричиш-пручаєся??? Відведи руки - порішай з ним мирно, а то вже всі втомилися
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Конфликта, начавшегося в Украине после государственного переворота 2014 (в просторечии - революция гыдности) и происходящего, начиная с Одессы 2 мая 2014 года и длящегося до сих пор в ОРДЛО(ЛНР/ДНР).
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шо-то я волнуюсь за монику. там у них в Японии хоть шаурма есть?
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Вы там с Курилами разберитесь ,узкоглазые самураи
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А Япония не хочет еще дальше отвести войска от Курильских островов чтобы не правацировать *****?
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А кто против разведения, у того Пристайко заберет треть зарплаты, треть пенсии и закроет треть школ.
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в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.

Интересно а в какую ето мы сторону продвинулись на шаг? К Киеву двигаемся жопой вперед?
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Няша обратилась за визой в Японию для т.с. АзнАкАмітЄльного візіта, млятЬ. Те ее послали нах... АнА вАзмущЄна, мол как ЄтА так в 21-м вЄкЄ не далі візу даже нЄ Абіснілі пачЄму... В Японии надеются на прекращение огня и разведение сил на востоке Украины, - глава МИД Мотеги - Цензор.НЕТ 1050
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Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса
Еще более мирным чем просто перестать стрелять после которого мы начали нести потери в несколько раз больше чем до етого?
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Прекращение огня не более возможно , чем безвиз с Японией.
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