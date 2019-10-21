 В Японии надеются на прекращение огня и разведение сил на востоке Украины, - глава МИД Мотеги

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Японии, в начале встречи японский министр приветствовал украинского коллегу в Японии и в который раз отметил неизменность позиции государства в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание любых изменений силовыми методами.

Стороны заверили друг друга в продолжении сотрудничества.

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Мотеги заявил, что Япония как одна из основных стран-доноров Украины будет продолжать поддерживать украинские реформаторские усилия, и в частности отметил важность углубления отношений в сферах безопасности, а также торговли и инвестиций. В свою очередь, министр Пристайко поблагодарил за японскую поддержку и подтвердил намерения усиливать сотрудничество с Японией в различных направлениях - безопасности, экономики, культуры, образования и науки, туризма и других.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в Украине. В частности, Мотеги выразил надежду, что прекращение огня и разведение сил на востоке Украины будет реализовано. По этому поводу министр Пристайко сообщил, что президент Украины Зеленский работает над как можно более мирным решением данного вопроса и на данном этапе ожидается проведение следующей встречи в нормандской формате, в результате которой удастся продвинуться еще на шаг к решению конфликта.

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