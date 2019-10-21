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 С начала суток 21 октября враг 7 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил:

неподалеку Авдеевки - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов;

у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов;

у Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг атаковал позиции украинских воинов в районе н.п. Попасная, Пищевик, Водяное и Авдеевка, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север российские оккупационные войска осуществили 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Золотого-4 - из стрелкового оружия;

у Попасной п- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Орехово п - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В течение текущих суток, в результате обстрелов, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3155063
 
 
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