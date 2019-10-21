 Не видим продвижения в подготовке к встрече "нормандской четверки", - помощник Путина Ушаков

Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Нас несколько беспокоит ситуация, которая создалась после того, как определенную работу провели политические советники лидеров "нормандского формата" между собой, потом их договоренности были закреплены решениям Контактной группы в Минске, в частности, был подписан согласованный текст "формулы Штайнмайера", одобрен план-график разведения на двух участках линии соприкосновения - у населённых пунктов Золотое и Петровское. После этого начали поступать весьма противоречивые сигналы из Киева", - сказал он.

Ушаков также заявил, что "украинские националисты из добровольческих батальонов "Азов", "Айдар" и "Донбасс" прибыли к Золотому и Петровскому и предприняли все усилия, чтобы не допустить разведения".

Также помощник Путина напомнил о "противоречивых и неконструктивных" заявлениях спикера Леонида Кучмы. Ушаков отметил, что продвижения в подготовке встречи нет, хотя есть желание ее провести у всех сторон.

"Сейчас особого продвижения в контексте подготовки запланированной встречи в верхах "нормандского формата" не наблюдается. Хотя желание провести такую встречу у всех сторон имеется, но наша позиция всем известна - мы хотим, чтобы новый саммит был тщательно подготовлен. В том числе, чтобы был заранее согласован проект предстоящих итоговых решений и чтобы на этом саммите были намечены дополнительные шаги по реализации минских договорённостей, а не зафиксировано желание Киева пересмотреть положения минского комплекса мер. Мы готовы проводить саммит, но нужно его тщательно готовить", - добавил Ушаков.

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Как сообшалось, 10 октября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский допустил, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в ноябре 2019 года.