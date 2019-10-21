 Контрразведка СБУ задержала в Умани российского ученого-диверсанта, планировавшего взорвать военный аэродром

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН 20 октября.
Три года назад Леонид Харитонов, ученый-химик из РФ, приехал в Украину и женился на украинке, которая жила рядом со стратегическим объектом. Ранее он был совладельцем российской химической фирмы, работал в США, был руководителем среднего звена в российском оборонном концерне С.Е.Д.
По словам супруги Виктории Панченко, его желание жениться именно на украинке ее насторожило. В сюжете говорится, что брак стал "идеальным прикрытием" для его легализации в Украине. Он давал возможность получить вид на жительство и осесть рядом с военным аэродромом.
Однажды ученый-химик бросился на жену с топором в руках из-за того, что не мог найти свой учебник по химии. После чего женщина пошла в полицию.
"Буйным россиянином заинтересовалась контрразведка. В доме Харитонова устанавливают скрытую камеру. Техника зафиксировала такие разговоры Леонида Харитонова: "Падлы говнистые... Только ты повернешься, оно тебе нож в спину... Вот такие они твари. Они все такие. Все, все. Все без исключения, сто процентов. Сто и ноль-ноль-ноль. Они все суки. Вот стоишь в очереди, а за тобой дедок стоит, фашист недобитый, белобрысый такой, ну чисто каратель!" Но поторопиться контрразведчиков заставило не то, что они услышали. Харитонов превратил жилье в химическую лабораторию и производственную линию взрывчатки", – говорится в сюжете.
Мужчина легко синтезировал взрывчатку под названием ГМТД, которая значительно опаснее тротила. О каждом этапе своей работы он отчитывался на российский телефонный номер набором кодовых слов.
В результате правоохранители решили не рисковать и задержали россиянина.
Журналисты рассказывают, что Харитонов нашпиговал сигареты взрывчаткой и регулярно проводил испытания. Опытный сапер Алексей Голубенко раньше не видел такое устройство – сигарета была лишь детонатором: "Она тлела, горела девять минут, затем огонь доходил до взрывчатого вещества, она взрывалась и влекла другой взрыв", – отметил он.
Девять минут было нужно Харитонову, чтобы, подпалив детонатор, отойти на безопасное расстояние.
"Он не был одиночкой, а имел кураторов, которые давали ему задания и переводили деньги на карточки, значительные суммы, после выполнения диверсии он планировал выехать за границу. Подрывник интересовался билетами в Гонконг. Деньги на побег держал буквально под боком – полмиллиона рублей", – говорится в сюжете.
При обыске у Харитонова нашли карты – его интересовал уманьский военный аэродром. Он полгода наблюдал за огромными цистернами, определялся с количеством взрывчатки. В металлических цилиндрах на аэродроме находится сотни тон авиационного топлива, а главное хранилище горючего – под землей. Взрыв на поверхности стал бы детонатором для жидкой подземной бомбы, мощность которой трудно спрогнозировать, говорят специалисты. В случае взрыва могло погибнуть значительное количество военнослужащих.
По словам экспертов, взрывчатка ГМТД не оставляет следов, поэтому ее любят террористы.
побороли питина поборем и зе
Источник: https://censor.net.ua/n3155052
какой искренний левацкий расизм..
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Шість (!) помилок у слові "кол"...
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- Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже - остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно. -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон...................................
Заслали одно-двух-трех "химиков" и привет лунатикам, и никакая охрана не помогла...
Да и тут кабы он на жену топором не махнул и она не стукнула в полицию, то и взорвал бы...
Повезло.
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Крепко жму руку этому человеку! Такая преданность своему делу не может не восхищать. Мужика наградить. Тётку - в расход за злостное б...ство.
а нада било проста пєрєстать стрєлять
Теперь отсидит несколько лет в нашей тюрячке, пока не обменяют на какого-нибудь заложника. Вернется на свою Рашку, где на него х*й положат, как путинский режим всегда ложил на своих хероев. Будет доживать свои годы на жалкой пенсии и сдохнет в застраной районной больничке, которую не ремеонтировали с времен совка.
За миллион евро аэродромный солдик-лейтенант сам установит что надо куда надо и свалит за границу пока неразбериха будет. А тут целый крутой спец три года подготавливался х.з. как пронести туда свои изделия.
Ну и плюс - у Рашки в 10 раз больше самолетов, они наоборот хотят, как грит Карлик - "потренироваться" в бою. Им тот аэродром нужен сто лет в обед - если и да, то ракеты есть у них.
За то, что раскрыл шовинистическое нутро террориста-великороса.