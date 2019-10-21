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Все про:контрразведка (157) Умань (203) аэродром (71) диверсия (42)

 Контрразведка СБУ задержала в Умани российского ученого-диверсанта, планировавшего взорвать военный аэродром

Контрразведка Службы безопасности Украины в Умани Черкасской области задержала россиянина-диверсанта, который готовился к теракту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН 20 октября.

Три года назад Леонид Харитонов, ученый-химик из РФ, приехал в Украину и женился на украинке, которая жила рядом со стратегическим объектом. Ранее он был совладельцем российской химической фирмы, работал в США, был руководителем среднего звена в российском оборонном концерне С.Е.Д.

По словам супруги Виктории Панченко, его желание жениться именно на украинке ее насторожило. В сюжете говорится, что брак стал "идеальным прикрытием" для его легализации в Украине. Он давал возможность получить вид на жительство и осесть рядом с военным аэродромом.

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Однажды ученый-химик бросился на жену с топором в руках из-за того, что не мог найти свой учебник по химии. После чего женщина пошла в полицию.

"Буйным россиянином заинтересовалась контрразведка. В доме Харитонова устанавливают скрытую камеру. Техника зафиксировала такие разговоры Леонида Харитонова: "Падлы говнистые... Только ты повернешься, оно тебе нож в спину... Вот такие они твари. Они все такие. Все, все. Все без исключения, сто процентов. Сто и ноль-ноль-ноль. Они все суки. Вот стоишь в очереди, а за тобой дедок стоит, фашист недобитый, белобрысый такой, ну чисто каратель!" Но поторопиться контрразведчиков заставило не то, что они услышали. Харитонов превратил жилье в химическую лабораторию и производственную линию взрывчатки", – говорится в сюжете.

Мужчина легко синтезировал взрывчатку под названием ГМТД, которая значительно опаснее тротила. О каждом этапе своей работы он отчитывался на российский телефонный номер набором кодовых слов.

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В результате правоохранители решили не рисковать и задержали россиянина.

Журналисты рассказывают, что Харитонов нашпиговал сигареты взрывчаткой и регулярно проводил испытания. Опытный сапер Алексей Голубенко раньше не видел такое устройство – сигарета была лишь детонатором: "Она тлела, горела девять минут, затем огонь доходил до взрывчатого вещества, она взрывалась и влекла другой взрыв", – отметил он.

Девять минут было нужно Харитонову, чтобы, подпалив детонатор, отойти на безопасное расстояние.

"Он не был одиночкой, а имел кураторов, которые давали ему задания и переводили деньги на карточки, значительные суммы, после выполнения диверсии он планировал выехать за границу. Подрывник интересовался билетами в Гонконг. Деньги на побег держал буквально под боком – полмиллиона рублей", – говорится в сюжете.

При обыске у Харитонова нашли карты – его интересовал уманьский военный аэродром. Он полгода наблюдал за огромными цистернами, определялся с количеством взрывчатки. В металлических цилиндрах на аэродроме находится сотни тон авиационного топлива, а главное хранилище горючего – под землей. Взрыв на поверхности стал бы детонатором для жидкой подземной бомбы, мощность которой трудно спрогнозировать, говорят специалисты. В случае взрыва могло погибнуть значительное количество военнослужащих.

По словам экспертов, взрывчатка ГМТД не оставляет следов, поэтому ее любят террористы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155052
 
   
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Сеньор голодомор - Нічого святого у зеленоі потвори Зеленського
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"белобрысый такой, ну чисто каратель!"
Источник: https://censor.net.ua/n3155052
какой искренний левацкий расизм..
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Нужно его посадить на всегда и не обменивать!
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> на всегда <
...
Шість (!) помилок у слові "кол"... Контрразведка СБУ задержала в Умани российского ученого-диверсанта, планировавшего взорвать военный аэродром - Цензор.НЕТ 8748
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его желание жениться именно на женщине ее насторожило
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Контрразведка СБУ задержала в Умани российского ученого-диверсанта, планировавшего взорвать военный аэродром - Цензор.НЕТ 1528

.......................
- Вот и первое заданье: в три пятнадцать, возле бани,
Может, раньше, может, позже - остановится такси.
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.


И еще. Оденьтесь свеже, и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
-Не хотите ли черешни?- Вы ответите: - Конечно. -
Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон...................................
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А він громадян України і мав право голосувати? Ти хоч думай іноді.
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Мабуть отримав громадянство після одруження,ти іноді думай головою.
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Зачем? Вид на жительство. Картонная бумажка такая + налоговый код. Знаю много таких примеров - паспорт оставляют себе русский.
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Якщо він готував теракт, то скоріше за все він отримав громадянство Украіни.
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Хорошо что прищучили этого г а н д о н а , плохо что скорее всего обменяют и он не прочувствует наказания
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хімія складна наука, але СБУ розібралась - респект та пошана!
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взорвали бы его и надпись неудачные химические опыты
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они хоть паспортный контроль проходят ? Или так кому захотелось тот и проходит.
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Так цей росіянин мабуть і громадянство отримав.
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Порохло могло й продати громадянство.
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Скрытые камеры не помешали бы и на Банковой .
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Любой укр.чиновник продаст услугу по легализации террористов в Украине, не думая о последствиях для государства и гражданах Украины.
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Вот примерно так и бахнули наши склады в своё время...
Заслали одно-двух-трех "химиков" и привет лунатикам, и никакая охрана не помогла...
Да и тут кабы он на жену топором не махнул и она не стукнула в полицию, то и взорвал бы...
Повезло.
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Главное, чтоб уловил мысль, не он, так другой. И что это за хранение опасных веществ, что любой может взорвать
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Однажды ученый-химик бросился на жену с топором в руках из-за того, что не мог найти свой учебник по химии.
---
Крепко жму руку этому человеку! Такая преданность своему делу не может не восхищать. Мужика наградить. Тётку - в расход за злостное б...ство.
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вот, да чіво чєлавєка давєлі, баригі!
а нада било проста пєрєстать стрєлять
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Вот реально е*анутый фанатик. Выехал в США, работал на приличной должности, мог претендовать на гражданство. Жизнь почти удалась. Но вместо этого поехал в Умань диверсии делать за вяликую державу.
Теперь отсидит несколько лет в нашей тюрячке, пока не обменяют на какого-нибудь заложника. Вернется на свою Рашку, где на него х*й положат, как путинский режим всегда ложил на своих хероев. Будет доживать свои годы на жалкой пенсии и сдохнет в застраной районной больничке, которую не ремеонтировали с времен совка.
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Нифига себе.... Но чет слишком много мороки - жениться, оседать и т.д.
За миллион евро аэродромный солдик-лейтенант сам установит что надо куда надо и свалит за границу пока неразбериха будет. А тут целый крутой спец три года подготавливался х.з. как пронести туда свои изделия.
Ну и плюс - у Рашки в 10 раз больше самолетов, они наоборот хотят, как грит Карлик - "потренироваться" в бою. Им тот аэродром нужен сто лет в обед - если и да, то ракеты есть у них.
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Надо найти белобрысого дедулю-"карателя" из очереди и наградить.
За то, что раскрыл шовинистическое нутро террориста-великороса.
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Статья читается как книга, но в жизни все проще, хотел взорвать не доказуемо в суде, точно так же как и его лаборатория, если реально были кураторы, то и адвокатик прибежит. Но все это похоже на чью-то фантазию... скорее всего обычный ватник со знаниями в области химии.
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Вата головного мозга, терминальная стадия.
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Горжусь украинским СБУ. Со сменой руководства превратились в дебилов не хуже чем в **********.
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