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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (308) налоговая милиция (1759) Хмельнитчина (449) топливо (467)

 Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области остановили незаконную торговлю горюче-смазочными материалами и изъяли товаров стоимостью более 1 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2019" были установлены двое жителей региона, которые, не будучи зарегистрированными в органах государственной власти как физические лица-предприниматели и не имеющие соответствующих разрешительных документов (лицензии на право розничной торговли горючим), осуществляли реализацию горючего на автозаправочных станциях, расположенных на территории области.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 02

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Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 03

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 28,5 тыс. литров дизельного топлива и 18,5 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью более 1 млн грн, а также оборудование АЗС стоимостью 400 тыс. грн.

Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 04
Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн 05

Смотрите: Схема незаконного производства и реализации ГСМ ликвидирована в Полтавской области. Изъято горючего стоимостью более 41 млн. грн, - ГФС. ФОТО

По указанным фактам в отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3155050
 
 
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