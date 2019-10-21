 За пять лет количество киберпреступлений в Украине возросло в 2,5 раза, - Опендатабот

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Опендатабот.

Отмечается, что скачок числа киберпреступлений отмечен в 2017 году. "В значительной степени он связан с вирусом "Петя". Однако с тех пор количество информационных преступлений не снижается. Количество дел, возбужденных против киберпреступников, растет не только из-за того, что участились сами преступления. Вторая причина - увеличилось специалистов, способных эти преступления обнаружить", - говорится в публикации.

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Отмечается, что в Уголовном кодексе четыре статьи за информационные преступления: №361 (предусматривает привлечение к ответственности за незаконное проникновение в компьютеры, системы или сети и вмешательство в их работу или ее блокировку), 361-1 (предусматривает санкции за написание и распространение вирусов, независимо от того, делается это бескорыстно или за деньги), 361-2 (призвана наказывать за злоупотребления правом доступа к информации) и 362 (предусматривает наказание для тех, кто имел право доступа к компьютеру или сети, но воспользовался им для других целей).

Например, по ст. 361 в 2015 году было возбуждено 432 дела, в 2016 - 294, а в 2017 - 1795.

Что касается преступлений, предусмотренных ст. 361-1, то здесь наблюдается сразу два скачка: в 2015 году зарегистрирован 21 такой случай, в 2016 - 15, в 2017 - 35, в 2018 - 134.

Лавинообразно растет количество преступлений по ст. 362. В 2015 году по ней было открыто 75 дел, в 2016 - уже 311, в 2017 - 670, в 2018 - 1070.

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На данный момент в судебном реестре 1,5 тысячи дел, связанных с киберпреступностью.