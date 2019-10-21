 В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.

В ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка удалось установить, что преступник, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

"В полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в этот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына", - сообщили в полиции.

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Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.

По указанным фактам начато уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проверяются показания заявителей и задержанного, а также возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

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