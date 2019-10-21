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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении учеников школы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция 01

В Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.

В ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка удалось установить, что преступник, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.

"В полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в этот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына", - сообщили в полиции.

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Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.

По указанным фактам начато уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проверяются показания заявителей и задержанного, а также возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155041
 
 
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в школу вообще кроме учеников и учителей никого пропускать нельзя. Должна быть охрана за которую родители обязаны платить.
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Шо опять депутат Кива с ОПЗЖ В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5882
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Медиаресурсы олигарха Пинчука совершают развращение малолетних в промышленных масштабах.
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Тема изнасилования не раскрыта.
Ну на всякий случай шоб було.
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в школу вообще кроме учеников и учителей никого пропускать нельзя. Должна быть охрана за которую родители обязаны платить.
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Медиаресурсы олигарха Пинчука совершают развращение малолетних в промышленных масштабах.
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Дмитрий Фирташ
"Интер""НТН""К1""Кино ТВ" ("Ентер-фильм")"Музыкальное телевидение" (ZOOM)"К2""Мега" ("М")"Музыка ТВ" ("Пиксель TV")
Ринат АхметовТРК "Украина""Индиго tv""НЛО. tv""Аспера 2011" ("Эскулап-TV")
Игорь Коломойский
ТРК "Студия 1+1""Телекомпания ТЕТ""Реал Истейт-ТВ" ("2+2")Виктор Пинчук"МК ТРК" (ICTV)"ТК СТБ" (логотип "С-Можливо все!")"Новый канал""Телеодин" (логотип "М1")

Мертвечук. 112, NewsOne та ZIK.
Порошенко. 5канал. Прямий
Жеваго. ЕспресСадовий.
Садовий Канал 24
Мураев. "Наш"
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в цього збоченця є за що дякувати зюзі: хімічної кастрації не буде
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По указанным фактам начато уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Источник: https://censor.net.ua/n3155041

А как получается тогда так, когда насильщик насилует девушку (когда ее муж защитил от него). Насильнику светит ДО 5 лет? Получается, если насиловать, можно получить меньше, чем когда просто обнажить причандал?
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Если обнажил причиндалы это не изнасиловвние.
Просто полиция старается как можно больше накидать.
Получат звезду героя и погоны.
Как в совке.
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только что , выступал мосийчук, мелкая гнида ляшка и обвинил гончарука, в домогательстве подчиненного, вот правда или нет, а ведро говна вылил
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а зєлєбобіки відхилили проект щодо химічної катрації подібних виродків!!!
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Гуманнее - народная механическая .
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як воно взагалі потрапило в школу? Батьки платять за охорону! під час Майдану, син 11 класник одягнув арафатку та куртку з каптуром... охорона зхватила ще в дверях.. а це ти Саша, не роби так більше! Троещина, школа 238
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А кто будет платить за 73%, голосовавших за дятла? Ведь тоже должен же быть кто-то за это накакзан? Первым начал это зелёное "г" проталкивать Гордон. Или как?
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Его нужно казнить!!! Этот бес не заслуживает на жизнь!
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Я вибачаюсь, але не розумію кубиків на обличчі. Це щоб не впізнали в іншій школі куди ця сволота забреде?
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Хто знає, може в нього мармиза така і є. В Майнкрафті зроблена...
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До того часу доки судом не доказана винуватість, не можна показувати фейс!
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Отрезать ему буй, намазать клеем и вставить в жо\пу.
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