 В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Подольское управление полиции обратилась директор школы с сообщением о том, что неизвестный проник в помещение туалета и совершил развратные действия в отношении малолетнего ученика.
В ходе беседы с работниками школы, учениками и родителями ребенка удалось установить, что преступник, в присутствии 6-летнего ребенка обнажил половой орган и пытался совершить развратные действия. Мальчик оттолкнул незнакомца и выбежал в коридор.
"В полицию обратились родители ученика другой школы с заявлением о том, что в этот день при аналогичных обстоятельствах неизвестный пытался совершить развратные действия в отношении их 8-летнего сына", - сообщили в полиции.
Проведенными розыскными мероприятиями сотрудники ювенальной превенции установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 28-летний местный житель, который к уголовной ответственности ранее не привлекался.
По указанным фактам начато уголовное производство по части 4 статьи 152 (Изнасилование) и части 2 статьи 156 (Развращение несовершеннолетних), Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время проверяются показания заявителей и задержанного, а также возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Киева.
Ну на всякий случай шоб було.
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Мертвечук. 112, NewsOne та ZIK.
Порошенко. 5канал. Прямий
Жеваго. ЕспресСадовий.
Садовий Канал 24
Мураев. "Наш"
А как получается тогда так, когда насильщик насилует девушку (когда ее муж защитил от него). Насильнику светит ДО 5 лет? Получается, если насиловать, можно получить меньше, чем когда просто обнажить причандал?
Просто полиция старается как можно больше накидать.
Получат звезду героя и погоны.
Как в совке.