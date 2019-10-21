 Усиливая налоговое давление, Зеленский теряет рейтинг, - Гайдай

Такое мнение высказал политолог Сергей Гайдай в статье "Конец медового месяца: Рейтинг Зе и его команды продолжает стремительно снижаться по понятным причинам", передает 112.
"Поведение с предпринимательской средой - ФЛП, таксистами - абсолютно хамское и чиновничье", - говорит Гайдай.
Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал законы о введении программных регистраторов расчетных операций (РРО), электронных чеков и кэшбека покупателям за незаконно выданный чек. Накануне переговорная группа со стороны ФЛП выразила недоверие Юлии Ковалив и призвала Зеленского наложить вето на законы.
Кроме того, законопроекты 1210 и 1210-1 предусматривают, в частности, резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз и оставляют неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского. Как сообщалось, из-за повышения рентной платы прогнозируется закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. В поддержку металлургов, как сообщалось, уже выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата. Кроме того, согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC: налоговые инициативы, заложенные в законопроектах 1210 и 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже чем в России.
В октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с сентябрем. Ранее к президенту положительно относились 73% граждан, а в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС.
Рейтинг соратников президента также снизился: премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, спикера Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.
Понедельник, 21 октября 2019, 17:55
Соответствующее заявление Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook.
Мосийчук утверждает, что "сын его знакомого", который устроился на работу в аппарат Премьера, пожаловался на сексуальные домогательства.
Народный депутат VIII созыва привел диалог парня со своим отцом:
- он ко мне приставал… - кто он? - кто? кто? Премьер… - и как приставал? - как? как? прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…
"Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентация Премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы Премьер работал в интересах Украины и украинцев и не нарушал действующее законодательство. И вот тут проблема. Действия Премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины…Пока убеждаю парня и родителей дать публичные показания…", -добавил Мосийчук.
Отметим, никаких доказательств Мосийчук не привел.
Психи захватили дурдом и требуют один доллар и миллион вертолётов
Ну выйдут люди на майдан - а Зеленский уедет на встречу с западными лидерами или с проверкой куда-то в Жмеринку.
Народ покричит и разойдется.
через месяцев 6 у него рейтинг будет 5% и всю эту зеленую нечисть будем гнать на ростов
Весной что бы зелень свеженькая была.
Ты скольно налогов заплатил, страдалец?
Сажать надо не петиных коррупционеров а те которые сейчас при кормушке.
А зе своих сажать не будет.
Поэтому это твоя утопия.
Офис 95-квартала из телевизора поднимает экономику страны.
А вот почему-бы в КАЖДОМ чиновничьем кабинете по ВСЕЙ Украине не поставить кассовые аппараты, что-бы при принятии взятки или даче взятки любому вонючему чиновнику через кассовый аппарат отдавать 20 % или сколько там положено по "кассовому аппарату" процентов.
Во *** зажили-бы.
Кінець епохи бідності: у Держбюджеті-2020 суттєво скоротять видатки на медицину, освіту й соцвиплати
На владельцев ГОКов? Т.е. на Ачметова, Жевого и Со.
Суперы електонники и рестораны? Т.е. Эльдорадо, Розетка, Комфи и Со.
Ужас!
Все на майдан!
Особенно бабушки с семечками с наспинными кассовыми аппаратами (со взломаной фискальной памятью)
Тарифы грабительские или нет?
Посмотрите потом напишите...
А почему 73% не переезжали в шалаш?
По моему им там и место...