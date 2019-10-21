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Все про:налоги (2698) предприниматели (989) Гайдай Сергей (1)

 Усиливая налоговое давление, Зеленский теряет рейтинг, - Гайдай

Усиление налогового давления, в частности, на физлиц-предпринимателей (ФЛП) убивает рейтинг президента Владимира Зеленского.

 Такое мнение высказал политолог Сергей Гайдай в статье  "Конец медового месяца: Рейтинг Зе и его команды продолжает стремительно снижаться по понятным причинам", передает 112.

"Поведение с предпринимательской средой - ФЛП, таксистами - абсолютно хамское и чиновничье", - говорит Гайдай.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал законы о введении программных регистраторов расчетных операций (РРО), электронных чеков и кэшбека покупателям за незаконно выданный чек. Накануне переговорная группа со стороны ФЛП выразила недоверие Юлии Ковалив и призвала Зеленского наложить вето на законы.

Кроме того, законопроекты 1210 и 1210-1 предусматривают, в частности, резкое повышение ставок ренты на железорудное сырье почти в 5 раз и оставляют неизменной ставку ренты для марганцевой руды, которую добывают ГОКи олигарха Игоря Коломойского, который имеет огромное влияние на команду Зеленского. Как сообщалось, из-за повышения рентной платы прогнозируется закрытие трети отечественного производства. Кроме того, Украина потеряет 70% экспорта руды и, как следствие, около 30% всех валютных поступлений. Железнодорожная отрасль в этом случае может лишиться 40% объемов грузоперевозки. Рост стоимости добычи железной руды в Украине приведет к росту трудовой миграции, подчеркивают эксперты. В поддержку металлургов, как сообщалось, уже выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата. Кроме того, согласно исследованию одного из представителей четверки мировых аудиторов – PWC: налоговые инициативы, заложенные в законопроектах 1210 и 1210-1, сделают добычу руды в Украине в 9 раз дороже чем в России.

В октябре рейтинг президента Владимира Зеленского упал на 7% по сравнению с сентябрем. Ранее к президенту положительно относились 73% граждан, а в октябре их число снизилось до 66%, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Рейтинг соратников президента также снизился: премьер-министра Алексея Гончарука - с 17 до 10%, спикера Рады Дмитрия Разумкова - с 33 до 27%.

Источник: https://censor.net.ua/n3155035
 
   
 Топ комментарии
 
Избиратели зе должны почуствовать покращання на своей шкуре и желудке.
Поэтому все правильно Владимир Александрович делает.
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ЗЕлепузики уверяют, что рейтинг у него только растет....как же так?... Усиливая налоговое давление, Зеленский теряет рейтинг, - Гайдай - Цензор.НЕТ 7950
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т.е. пересажает всех ФОПов, а налоги кто платить будет ты? а с чего ты их будешь платить имеешь свою личную нефтяную скважину?
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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.

Понедельник, 21 октября 2019, 17:55

Соответствующее заявление Мосийчук обнародовал на своей странице в Facebook.

Мосийчук утверждает, что "сын его знакомого", который устроился на работу в аппарат Премьера, пожаловался на сексуальные домогательства.

Народный депутат VIII созыва привел диалог парня со своим отцом:

- он ко мне приставал… - кто он? - кто? кто? Премьер… - и как приставал? - как? как? прямо приставал, домогался интимных отношений со мной…

"Сразу скажу, - мне безразлична сексуальная ориентация Премьера. Ею пусть занимаются правые, которые приглашают этого человека на свои мероприятия и концерты. Меня же интересует, чтобы Премьер работал в интересах Украины и украинцев и не нарушал действующее законодательство. И вот тут проблема. Действия Премьер-министра по домогательствам к подчиненному нарушают нормы международного права и подпадают под действие уголовного кодекса Украины…Пока убеждаю парня и родителей дать публичные показания…", -добавил Мосийчук.

Отметим, никаких доказательств Мосийчук не привел.
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Мосейчук?,это то из анальной партии,у них тема гомосеков в приоритете
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пусть покажет этого сына. в его заявлении нет ни капли конкретики. какой-то парень, какой-то его отец... похоже на выдуманную историю
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Это нормально,падает,поднимается,посмотрим,на второй срок Зеленский и не рассчитывает, пересадит всю ******* как и обещал
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У него от этого рейтинг только растет. Фанаты думают, что чем больше сбивать бабла с "барыг", тем больше им, пролетариям, перепадет. Причинно-следственных связей они не видят, как ни объясняй.
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у меня такое впечатление - шо моника будет первым президентом ,который сам уйдет ,после протестов, по весне
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шоп ізбєжать судьби дуче і джамахєра
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Сначала тебе индейцу скальп срежут...
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та ты шо - много было вас таких - мечтателей ......))))))
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Тебе как видно оставили ,только мозг удалили (((
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А ты куда чугуниний лезешь? Давно посылали? ПНХ!
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Как в свое время Саакашвили снимет с себя полномочия и объявит досрочные выборы???
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Практика показывает, что рейтинг не имеет никакого значения. Ну станет рейтинг ЗЕ = 10-20% и что?
Ну выйдут люди на майдан - а Зеленский уедет на встречу с западными лидерами или с проверкой куда-то в Жмеринку.
Народ покричит и разойдется.
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у зели уже рейтинг в полной жопе...народ уже хейтит его хуже яныка
через месяцев 6 у него рейтинг будет 5% и всю эту зеленую нечисть будем гнать на ростов
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Сажать.
Весной что бы зелень свеженькая была.
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доллар по100, дефолт, аааааааааааа, каравул, верните мародера пэтю, ааааа.
Ты скольно налогов заплатил, страдалец?
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Если посадок без всяких выкупов коррупционеров в ближайшее время не будет, от него большинство людей, голосовавших за него, отвернутся.
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кажись, Зє!біл нащупал жилку - гільйотіни на площаді - цього прагне толпа Зє!білів
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Это его главное обещание, которого все украинцы ждут недождутся.
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Ты такой наивный.
Сажать надо не петиных коррупционеров а те которые сейчас при кормушке.
А зе своих сажать не будет.
Поэтому это твоя утопия.
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"Усиливая налоговое давление"..... в основном на торгующих семечками и помидорами со своего огородика бабушек на базаре и приказывающим этим бабушкам приобрести за свой счет от выручки продажи семечек по стаканам свои именные кассовые аппараты.
Офис 95-квартала из телевизора поднимает экономику страны.

А вот почему-бы в КАЖДОМ чиновничьем кабинете по ВСЕЙ Украине не поставить кассовые аппараты, что-бы при принятии взятки или даче взятки любому вонючему чиновнику через кассовый аппарат отдавать 20 % или сколько там положено по "кассовому аппарату" процентов.

Во *** зажили-бы.
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у зели рейтинг не падает потому что зебилы не платят налогов и им без разницы какие они будут
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А ты платишь, или совые боты, как инвалиды, неплательщики налогов.
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ну ты же ходишь в школу, пока же не закрыли, значит пока плачу))
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Это ж на кого повысилось налоговое давление?
На владельцев ГОКов? Т.е. на Ачметова, Жевого и Со.
Суперы електонники и рестораны? Т.е. Эльдорадо, Розетка, Комфи и Со.

Ужас!
Все на майдан!
Особенно бабушки с семечками с наспинными кассовыми аппаратами (со взломаной фискальной памятью)
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За коммуналку платить или нет?
Тарифы грабительские или нет?
Посмотрите потом напишите...
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не хочешь платить за коммуналу переезжай в шалаш))
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О как вы запели.
А почему 73% не переезжали в шалаш?
По моему им там и место...
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