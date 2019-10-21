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 Политика Украины
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 В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак

Генеральная прокуратура Украины планирует создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак.

Чумак заявил, что в ГПУ хотят, чтобы следователи, которые сейчас занимаются делами Майдана, частично перешли в ГБР, потому что там надо создать специальное подразделение, которое бы продолжило расследование.

По его словам, они общались с Директором Государственного бюро расследований Романом трубой по этому поводу.

"У нас практически принято решение, что в прокуратуре будет создан специальный департамент или большое управление по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана. И туда пойдут те самые лучшие процессуальные руководители, которые были до сих пор, и, возможно, часть следственных из Главного следственного управления станут там процессуальными руководителями. Я с ними общаюсь. Там тоже очень профессиональные люди. Я никогда не забывал о делах Майдана, поэтому Горбатюк ежедневно у меня в кабинете", - рассказал Чумак.

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Отвечая на вопрос, когда общество услышит фамилии тех, кто виновен в расстрелах Героев Небесной сотни, Чумак ответил: "Если бы я был политиком, мог бы пофантазировать и сказать, что наверняка заказчиком является то, тот или тот. Это было бы легко. Кому было выгодно? Раз, два, три, четыре. На этой должности я перестаю быть интересным для журналистов, потому что не даю прямых ответов на прямые вопросы, говорю, что мне этого не позволяет профессиональная этика и закон. Я очень хочу, чтобы эти фамилии были названы. Поэтому сделаю для этого все максимально от меня зависящее".

По словам заместителя генпрокурора подозрения в расстрелах на Майдане объявят в ближайшее время: "Мы работаем над этим. Поверьте".

Полный текст интервью с Виктором Чумаком читайте здесь.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155034
 
 
 Топ комментарии
 
"В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак"
и руководить им поставят портного ))))))))))))
вы за это голосовали, 73 )))))))))))))))))
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под руководством портного всех причастных к майдану бегом пересажают. о, портнов, еще в августе обещал
)))))) 73 будут писять от восторга
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спасіба! Вже не треба, бо беркутів ніхто вже переслідувати не збираєця, а от за демонстрантів зараз візьмуця
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ну свыни- тикайте и главная свинья первая
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І до сторіччя Майдану появляться перші звинувачені?
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под руководством портного всех причастных к майдану бегом пересажают. о, портнов, еще в августе обещал
)))))) 73 будут писять от восторга
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нет.Просто будет открыт исторический отдел ГПУ и туда войдут еще и историки....
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Постоянно действующий депортамент надо создать.
Можно даже отдельно от прокуратуры.
И пусть занимаются.
Впереди вечность ...если путин не нападет...
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новый департамент, на фоне обещанных урезаний соцвыплат и пенсий?
ну, ну......
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Ё"аный позор.. ****, уникальная страна. Наверное, потому что уникальные люди..
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"В ГПУ планируют создать специальный департамент по процессуальному руководству расследованиями дел Майдана, - Чумак"
и руководить им поставят портного ))))))))))))
вы за это голосовали, 73 )))))))))))))))))
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спасіба! Вже не треба, бо беркутів ніхто вже переслідувати не збираєця, а от за демонстрантів зараз візьмуця
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Думаю, что все будет зависеть - КТО(!) будет руководить этим департаментом.........
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сергей сергеев,
Ну если заместитель генерального прокурора говорит о создании этого департамента, то подозреваю - «кандидатуры» также рассматриваются........
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Та после «назначения» Сивохо - уже не удивлюсь......, а если серьезно - становится - страшно что еще эти «новые» лица/молодые «новаторы» отчудят
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Начни с того, что выучи уголовный кодекс, законы и т.д. Как этих олухов без образования, на такие должности ставят.
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И возглавит его, ходят слухи, Андрей Портнов.
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Думаеш, Портнов посадит беркутовцев и Януковича?
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я думаю рановато. надо подождать еще лет 15
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Не надо. Зря это всё. Майдан все поломал и нанес огромный вред. Это дело не для Чумака - слишком мелок и некомпетентен. Правды обществу всё равно не скажут, основные виновники останутся безнаказанными (как в деле Гонгадзе). А последствия Майдана страна будет расхлебывать нудно и долго. Многие десятилетия, если не больше.
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Поломал вам всю коррупцию?
Ну ничего восстановите.
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А ее кто-то ломал? Вот чего-чего, а коррупцию таки никто не ломал.
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нужно чтобы этот Чувак и возглавил департамент по расследованию дел Майдана, как раз увидим результаты расследования этого делового проХВессиАнала.
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и отдельный отдел по убийству Гонгадзе, отдельно по Амине, отдельно по Шеремету и т.д.
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