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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:авария (1105) Кутовой (47)

 На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой. ФОТО

В селе Тарасенково Полтавской области упал вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым на борту. Бывший чиновник погиб.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 01

Сообщается, что Кутовой был пилотом. Падение вертолета произошло в 16.00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил источник.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 02

Предварительно установлено, что произошло падение самодельного вертолета "Робинсон - 44". Он следовал из Киева в Полтавскую область.

На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой 03

Отметим, Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155033
 
 
 Топ комментарии
 
отличная тема для очередной безобидной шутки Квартала, правда, форца?
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Как и любой министр он бедовал....
Рейсовый автобус на Полтаву ему был не по карману....
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В какой ещё стране экс-министры аграрной политики могут позволить себе летать на вертолетах?
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Он вроде когда-то сам грюкнув дверями в свынячем кабмине, не захотев больше работать с винницким двоечником и командой реформаторов-мародеров На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой - Цензор.НЕТ 8001
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отличная тема для очередной безобидной шутки Квартала, правда, форца?
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Так Задорнов так і казав: впав, бо був важчий, ніж повітря
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Но в вертолете этого не стоило делать...
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Forza, Verona. Какими мародёрами ?! Он с кремлёвскими никогда не работал !
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він написав заяву "за станом здоровя" і долучив довідку про проблеми з серцем - наскільки я пригадую інфи того часу.
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Крылатая машина не выдержала позора . Картошка из Египта , Узбекистана , Азербайджана ....
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Фанат несвежей вялой картохи? Поздравляю.Детей тоже ею травишь?
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Сейчас, наверное, думает: "Лучше бы меня посадили.."
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це ЕКС мініст!! тупоголові!!! язвити з біди...Як парашинські вилупки!!! засуньте свій зеленогнійний яд собі в глотку...чмошники людоподібні...Бо вернеться бумерангом, недолюдки!
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Вот, к чему приводит когда министр становится лётчиком. RIP
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Скажіть це коміку Зеленському, але ж у вертольоті всі ми........
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Я в курсе. Вы правильно уловили мою аналогию.
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Образование: 1997-й год - диплом Национальной академии СБУ (с отличием).
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В какой ещё стране экс-министры аграрной политики могут позволить себе летать на вертолетах?
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Наверно в той, где без проблем можно купить вертолёт и сдать на права пилота?
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посетила аналогичная мысль..блеск и нищета третьего мира это наше всё..(
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У тій країні, де обирають пілота літака із пасажирів і кажуть: "В польоті навчиться..."
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во всех. в какой стране министр получает 500 у.е з.п.? в сомали?))
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Вертолет это конечно не "хата", но комменты похожие.
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хворе суспільсьво... з цього тільки кацапи зайди можуть сміятися
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Ну хоть так люстрация потихоньку проходит На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой - Цензор.НЕТ 2335
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Сегодня по всей Украине туман біл, даже рейсі задерживали.
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интересно, почему он полетел в туман, да еще на самодельном вертолете? На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 5242
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Робинсон R 44 II Бортовой номер...UR-KTB Свидетельство лётной годности РП4598 выдано 12.02.2019 . Никакая не самоделка. И самое интересное...вертолёт совершенно новый 2019 года выпуска. Ну а то что горе-пилот Кутовый Тарас Викторович не закончил обучение на этом вертолёте.. и не имел допуска к самостоятельным полётам....совсем другой вопрос. Слава Богу что никого не прихватив с собой!!!
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уже 3 за год на Полтаве ...АН-2 потом в Кобеляках дельтапланериста два упало теперь еще ...на Полтавский треугольник похоже
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Жаль человека, горе то какое, аж цельное соевое чмо на вертолете самовбилось а не воровал, жил бы дольше...это и Петюни касается!
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Если б он знал, то построил скромный гиперпул, глубоко, домой чтоб избирателя своей неприхотливостью не смущать!
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Краще почитайте його біографію, нормальний міністр був.
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Ага соросовская пташка из Возрождения. Ну а первый капитал поднял у Парцхаладзе в 21 веке. Как там его акции 21 века на Лондонской бирже до сих пор котируются? На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 8513
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Каждый должен заниматься своим делом: лечить - профессиональный врач,, управлять вертолётом - профессиональный лётчик......
Но как показала жизнь, дилетанты пытаются управлять вертолётом, принимать законы, управлять страной........
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Как и любой министр он бедовал....
Рейсовый автобус на Полтаву ему был не по карману....
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А ездил бы на автобусе так и не упал бы
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Так тогда мог бы съехать в обрыв какой-то и упасть 😁
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Полет на вертолете Робинсон -44, 40 минут - 16000 грн. Это ж сколько надо было в раде наколядовать... Бедные люди... Решил себе купить, шоб барыгам не переплачивать...
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450 000 долларов цена вертолёта. бедный чиновник, трудился не покладая рук на такую игрушку.
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Вроде написано САМОДЕЛЬНЫЙ. Это что, игрушка конструктор для взрослых?
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Козацкая земля оказалась сильнее соросовского накурка.
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цікаво, буде якась пісня з цього приводу на 95 кварталі?
і обов'язково - хор.
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і ще...нащо в Україні робити гарні дороги, якщо є вертольоти.
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Робинсон R44 аж ніяк не "саморобний" На Полтавщині впав вертоліт, загинув ексміністр аграрної політики Кутовий - Цензор.НЕТ 4587 Це найпопулярніший гелікоптер такого класу, їх уже виготовлено понад 5 тисяч штук. Те, що в новинах таке пишуть, свідчить у черговий раз про низький рівень української журналістики. Так звані журналісти не лише нічого не знають самі, але й навіть Гуглом користуватися не вміють, щоб перевірити, що вони там понаписали.
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Ну що ти чешеш. Саморобним визнають і таке повітряне судно, що було відновлено у неналежних умовах некваліфікованими робітниками.
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Теперь по этому крушению ждём песню на Вечернем квартале?
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не попользовался земелькой зато теперь земелька будет пользоваться.
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Тих, хто по другу сторону барикади не жаль, як їм не жаль нас простих громадян України.
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Инвесторы в страну не идут, бизнес не развивается. Народ милионами валит за бугор, потому что дома платят копейки. Зато у чинуши при з/п максимум 2 тыс. баксов (со всеми надбавками) есть личный вертолет.
Вот не жалко его, ни капли. Бюрократия это враг общества. Одним врагом меньше.
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Сам по себе вертолет очень легкий. Плюс сборка. Легкий боковой ветер, мог и "подхват случиться", плюс вес (топливо выработал). Короче - не умеешь не дергай "шаг-газ" и на рулевой винт педалями осторожней.
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... вертолёт 2019 года. Законный по всем параметрам. Пилот имел свидетельство частного пилота... но программу подготовки не закончил и к самостоятельным полётам допущен не был. Решение убиться видимо принял сам....
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А чи не можливо всіх комунопорохобариг в один гелікоптер втиснути?
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В саморобному гвинтокрилі... звичайно, без ліцензії на політ і без дозволу повітряної служби... отакий у нас був "законослухняний міністр". Земля йому... назустріч.
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Очередной латифундист , укравший паи и обдиравший народ! Делал облет своих владений или катал кого то....У нас тоже такой есть...
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