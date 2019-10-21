 На Полтавщине упал вертолет, погиб экс-министр аграрной политики Кутовой. ФОТО

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

Сообщается, что Кутовой был пилотом. Падение вертолета произошло в 16.00 на территории частного домохозяйства в селе Тарасенково Оржицкого района.

"В результате аварии пилот погиб. Обстоятельства происшествия выясняются", - отметил источник.

Предварительно установлено, что произошло падение самодельного вертолета "Робинсон - 44". Он следовал из Киева в Полтавскую область.

Отметим, Тарас Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины с 2016 по 2018 г. Также он был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У троих выживших в результате аварийной посадки Ан-12 возле Львова переломы, двое прооперированы, - замглавврача