 В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Чиновник осуществил под видом новых закупку непригодных для эксплуатации шин 1980 года выпуска на сумму 249 тыс. грн для комплектации БТР-80. Бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом).
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
як харчові продукти,наприклад
так от: шини так довго не живуть! особливо радянські
Причем "людоедская" - это далеко не аллегория
Хрёновый из тёбя Носрадамус.
52 миллиона выпускали тысячи танков и ракет и жрали капусту и "суповые наборы"? в Риме тоже рабов было куча ииии....???
иди пожри водки и попроси св. Сралина шоб вернул тебе все взад
-- При этом заплатили за них, как за изготовленные в 2080.
Вопрос был: Чем в Украине (каким нормативным актом) регламентируется предельный срок хранения автопокрышек?
вопрос: почему крайний стал какой "один хер", что он самостоятельно решил закупить не то и не там?
Тогда второй вопрос кто провел оплату не того и не туда?
походу это опять такой же разводняк от ГБР, как и с Гладковским.
чем плоха эта покрышка?? у нее есть максимальный срок хранения??
слово новая означает только не ходившая.. и не важно когда она выпущена...
))))))))))))))))))))
и, кстати, сколько эти покрышки уже прошли к моменту фотки?? и сколько им положено пройти? предъявленные дефекты на фотках не критичны и могут вполне иметь эксплуатационное происхождение.
где вы видели страхование покрышек у авто?? а почему? вот и ответ
так что голимый пиар и фуфло вместо работы у гбрыгов