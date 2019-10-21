 В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР. ФОТО

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник осуществил под видом новых закупку непригодных для эксплуатации шин 1980 года выпуска на сумму 249 тыс. грн для комплектации БТР-80. Бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

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