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Все про:Нацполиция (10262) правоохранительные органы (415) Запорожская область (712) закупки (181) ГБР (646)

 В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением врио начальника отделения обеспечения автотранспортом центра обслуживания подразделений Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР 01

Чиновник осуществил под видом новых закупку непригодных для эксплуатации шин 1980 года выпуска на сумму 249 тыс. грн для комплектации БТР-80. Бронетранспортер впоследствии был передан батальону полиции особого назначения для использования во время проведения операции Объединенных сил.

В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР 02

Смотрите: ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны. ФОТОрепортаж

В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР 03

Открыто уголовное производство по  ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, в интересах третьих лиц использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом).

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Также читайте: У ГБР есть вопросы к законности процедуры закупки моторов для танков: в этом уголовном производстве будут миллионные убытки, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/n3155032
 
 
 Топ комментарии
 
ты в слове "говно" допустил 6 ошибок, больше даже чем собственно в нем букв В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 9401
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Порошенко! Доколе мы будем терпеть твоих Свынарчуков?!!
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ЗЕлёные свинарчуки. ЗЕ торгует на крови. ЗЕ - барыга офшорный.
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Знак якості на тих шинах є? Підстилка Каламойшого?
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Крадуть як і раніше, потрібна нова реформа поліції, вже без Авакова!
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Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. .. (с)
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ты в слове "говно" допустил 6 ошибок, больше даже чем собственно в нем букв В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 9401
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Теперь уже зеленая барыга )))) наживается на войне...
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Теперь уже наконец-то начали сажать тех, кто наживается на войне.
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оціночний критерій, як "атмосферне старіння гуми", бо резинові вироби поступово стають непридатними до використання, навіть без експлуатації
як харчові продукти,наприклад
так от: шини так довго не живуть! особливо радянські
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щоб ти поїздив на лінії вогню ,на шинах застою
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Вроде БТР полиции, а куда им ездить? Еще 10 лет простояла бы.
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Как-то всё обтекаемо! Фамилия чиновника, должность, дата закупки, кто начальник? А то не ясно, это уже конец эпохи бедности или только начало.
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Надо срочно демонтировать - эта-ж антиквариат, и сразу в еВау
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Зебилы торгуют на крови наших солдат!
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dd13. ДДТ-13. Дуст простий для народу тринадцять порцій. Роз'яснюю. Якби наживались ті, про кого ти мелеш, то винного сьогодні б не притягували до відповідальності. При Пєті таких покривали (приклад - Гладковський).А тобі аби п""діти.
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Полицаи не солдаты. Скорее прямая противоположность
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общественное порицание и месяц на мальдивах, для успокоения нервов от испуга .
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Не не не, эти, Зелёные свинарчуки будут отдыхать в Турции поедая шаурму.
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Научитесь хоть что то делать, как в клятом совке.
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Гулагов понастроить? Сажать за анекдот? Жаль что тебя не закрыли в сове за пустяк шоб не варнякал, воспевая людоедскую Ымперию.
Причем "людоедская" - это далеко не аллегория
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Почему в клятом совке в Украине 52 миллиона людей было? Ты даже живёшь в доме, который построили при совке. Или ты в гулаге живёшь? Сейчас без совка, почему всё куёво?
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Ты даже живёшь в доме, который построили при совке.\\\\\\\\\\\

Хрёновый из тёбя Носрадамус.
52 миллиона выпускали тысячи танков и ракет и жрали капусту и "суповые наборы"? в Риме тоже рабов было куча ииии....???
иди пожри водки и попроси св. Сралина шоб вернул тебе все взад В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3984
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Сейчас то вообще, как в сказке живёт Украина. Жрёт всё те же наборы, никуя при этом не выпуская. Только дураков как ты. Как с вами дураками , может жизнь в стране наладиться, если вам в камне жить нравиться.
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30 лет без кровавого совка. Назови хоть 1 показатель , который Украина улучшила.
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nazovy xotiabo odnu vec sto delali tvojiom sovke normalno?Stob na zapade xoteli by kupit sto to iz togo sto proizvodili?Nebylo takogo,byla tiurma narodov,genocid,liudi zyli ploxo izza togo i vse xoteli peremen zyt luce.
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тогда тебе вопрос. Почему в Украине и Литве, за 30 лет после совка, никуя ни чего не улучшено? Почему в Литве с 1993 года и по сей день, уменьшается население? Почему в Украине при геноциде было 52 млн населения, теперь в свободной стране 28-30 и то не надолго? Литва твоя как наркоман на дотациях существует. Не можете без хорошего хозяина никуя.
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Litve nicego nezimenilos В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 8515Vot tu zyvut uze liudi xoroso posravnenijem kak zyli pri okupaciji sssr.Necego daze sravnivat da i rosija uze otstala ot nas na 30 let po vsem parametram zyzni .Kakije ecio dotaciji i xoziajeva smesno daze ocen
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,,В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР."
-- При этом заплатили за них, как за изготовленные в 2080.
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Порошенко! Доколе мы будем терпеть твоих Свынарчуков?!!
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А Гладковський купував якісні запчастини...
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Ага, в том числе списанные у наших ремонтников и поставлял их потом под видом новых и по цене новых на наши же заводы.
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почему ж его не посадили? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3112 Куда смотрит Зеленский?! Неужели тоже зарабатывает на крови? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 6291 Можно же было хоть для вида по такому кричащему преступлению какое-нибудь досудебное расследование начать? В Запорожской области для БТРа Нацполиции закупили шины, изготовленные в 1980 году, - ГБР - Цензор.НЕТ 3816
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Ну так его арестовали недавно, али не слышал?
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ЗЕлёные свинарчуки. ЗЕ торгует на крови. ЗЕ - барыга офшорный.
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а каким нормативным или законодательным актом Украины, которым установлен предельный срок хранения автопокрышки, после которого она считается непригодной к эксплуатации и подлежит списанию со склада, который регламентирует период использования и условия хранения покрышек?
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да хотя-бы тендерной документацией.
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тендерная документация не является ни нормативной, ни законодательной!
Вопрос был: Чем в Украине (каким нормативным актом) регламентируется предельный срок хранения автопокрышек?
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решение по тендеру принимает "тендерный комитет" (это человек 10+/-),
вопрос: почему крайний стал какой "один хер", что он самостоятельно решил закупить не то и не там?
Тогда второй вопрос кто провел оплату не того и не туда?
походу это опять такой же разводняк от ГБР, как и с Гладковским.
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Этого чиновника который творит такое во время войны надо не закрыть в тюрьму, а сжечь на этих шинах
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очередное фуфло, высосанное из пальца??
чем плоха эта покрышка?? у нее есть максимальный срок хранения??
слово новая означает только не ходившая.. и не важно когда она выпущена...
))))))))))))))))))))
и, кстати, сколько эти покрышки уже прошли к моменту фотки?? и сколько им положено пройти? предъявленные дефекты на фотках не критичны и могут вполне иметь эксплуатационное происхождение.
где вы видели страхование покрышек у авто?? а почему? вот и ответ
так что голимый пиар и фуфло вместо работы у гбрыгов
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Зачем полицаям БТР? Игровые заведения крышевать и контрабас провозить?
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Эти покрышки ще цю дэржаву переживуть.
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вопрос на засыпку!где купят нормальную резину?подсказка-у нас шины а тем паче такие не выпускаются.
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