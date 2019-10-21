" Это обычный туман, превышения концентрации вредных веществ в воздухе Киева нет, - КГГА

Об этом на брифинге заявил Александр Савченко, заместитель начальника управления - начальник отдела природопользования и контроля управления экологии и природных ресурсов, передает Цензор.НЕТ.

"Это не большое задымление, это так называемая температурная инверсия, когда днем ​​воздух прогревается, а ночью прохладный воздух. При условии, что 100-процентная влага на 9 утра была, то это обычный туман. Из-за того, что нет достаточного количества сквозняков, чтобы его сдувало, то мы видим взвешенные вещества невооруженным глазом", - пояснил он.

Чиновник добавил, что вокруг Киева также есть пожары, поэтому жители города частично это чувствуют.

"В соцсетях распространяют информацию, что в воздухе превышен уровень CO (монооксид углерода) в десятки, сотни раз - у нас по информации центральной физической обсерватории, по состоянию на 17 октября по точкам наблюдения в Киеве превышений CO не было, кроме проспекта Победы - там было на 3,5%. Значительных превышений в Киеве нет", - отметил Савченко.

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Он отметил, что это стандартная ситуация для этого времени года, когда туман более густой, вредные частицы, которые есть, потому что "город живет", более "приземленные". Также, по его словам, люди сжигают листья, хотя делать это запрещено, что в частности способствует появлению неприятного запаха.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

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