 Чтобы военная прокуратура была действенной, нужны два элемента: военная полиция и военные суды, - Чумак

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Чумак заявил, что можно ликвидировать все, что угодно. Но не армию и то, что ее касается. И здесь нужна своя специфика надзора за этими отношениями.
По его словам, расследование дел из этих отношений как раз и доказывает, что нужны люди со специализацией внутри прокуратуры.
"Поэтому военную прокуратуру то создавали, то ликвидировали. Это уже третья ее ликвидация в Украине. А происходит так потому, что у нас модель военной юстиции не такая, как принято в других странах мира. Чтобы военная прокуратура была действенной, нужны еще два элемента: военная полиция с правом проведения негласных следственно-розыскных действий и военные суды", - отметил Чумак.
Заместитель генпрокурора считает: "Если такая вертикаль всей военной юстиции создана, военная прокуратура абсолютно нормальная. Если этой вертикали нет, то, простите за сравнение, она получается как бы полубеременной. Потому что у нее нет собственного инструмента для расследования - военной полиции. И нет своего инструмента для решения всех споров, а все дела идут в общие суды. И расследуют их общенациональные органы досудебного расследования: Служба безопасности, Национальная полиция или ГБР, что случается чаще всего".
По его словам, поэтому и нужно создавать специализированную прокуратуру, которая будет отвечать исключительно за сферу национальной безопасности и обороны.
"Это как две неразрывные части этого огромного пласта. Первое - это военные преступления, процессуальное руководство в военной сфере. А второе - преступления, связанные со специальным субъектом - военнослужащим, процессуальное руководство в этой сфере, и субъектом защиты, то есть национальная безопасность и оборона. Речь идет о преступлениях, которые совершаются военными вместе с гражданскими на предприятиях Министерства обороны, Национальной гвардии, "Укроборонпрома" и другие", - заявил Чумак.
Полный текст интервью с Виктором Чумаком читайте здесь.
Напомним, в июле Руслан Рябошапка, будучи в должности Заместителя главы Офиса президента, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.
18 жовтня о 19:43 ·
Пам'ятаєте я позавчора написав пост про артилерію НГУ ?
А сьогодні я показав як працює артилерія ЗСУ в особі одного міномета.
Це все рубрика - "Я не вірю в розумні і ефективні реформи в Україні."
Сьогодні я подивився відео як два некомпетентних високих чиновника ГПУ всьому світу показували свою дрімучу некомпетентність в абсолютно елементарному процесуальному дійстві - врученні підозри Лукаш.
Ну це якась ганьба!
Соромно .
Таке відчуття, що найвищі посадові особи держави грають в гру " Розсміши коміка".
Публічно під відеозапис замгенпрокурора і важнючий прокурор задокументували фальсифікації своїх процесуальних дій і процесуального документу .
Замгенпрокурора ( прикордонник у відставці) Чумак задокументував свою брехню і неправомірну діяльність.
Людина не розуміє що коється і що він має робити.
Ну як таке може бути на найвищому рівні Прокуратури ?
Як така людина зараз буде проводити атестацію серед прокурорів і визначати хто відпровідає своєму фаху, а хто не відповідає ?
І знову природній відбір - Найцінніші кадри із прокурутари підуть в адвокатуру та в структури до рінатівліонідовичів.
Одним словом - Лукаш прийшла в ГПУ , добротно їх допитала і задокументувала.
І буде правильно, якщо ще й зареєструє кримінальне провадження в ЄРДР проти тих двох.
За фальсифікацію, недбалість і некомпетентність.
Як можна з такими людьми, які знаходяться на найвищих щаблях державної влади , говорити про Законність, Право і здоровий глузд ?
Як суд наш зможе по таких горе- розслідуваннях виконувати завдання кримінального процесу ?
Невже не можна було на посади в ГПУ підібрати фахівців ?
Та у нас в адвокатурі уйма силенна адвокатів, які мають досвід прокурорської і слідчої діяльності, багато колишніх суддів.
Ну чому обов'язково як не Луценко то Чумака ?.....
А в поліцію Геращенка чи Шкіряка....
Ну що це за державна політика ?
Ну куди не ткнись - на посадах одні пихаті Стецьки із " Сватання на Гончарівці."
Здається мені, що це агонія нашої незалежності, панове.
До тошноти й конкретно про суть - в пості Анатолія Івановича і в відео Шарія.
18 жовтня о 15:28
Рубрика: Володимир Зеленський, женіть їх бо вони загонять вас!!!
Відразу прошу псевдопатріотів і інших недалеких людей, на кшталт порохобтів не починати - ааа, це ж Шарій, зрадник, рупор Кремля і все таке, то навіщо це взагалі дивитись, бо дивитись є чого, хоча б тому, що саме тут в чергове яскраво демонструється головна проблема нашого сьогодення - купка кричущих бездар, бо ж - непрофесіонали, то для них надто висока оцінка, які зараз якимось дивом попролазила до влади і роблять все можливе аби цю владу втопити своєю бездарною не професійністю.
Наразі, маємо ГПУ - вершина правоохоронної системи в країні. Кращі з кращих і що ми маємо - жах і повне домінування отієї бездарно кричущої непрофесійності, то хто в цьому винний - Шарій чи може та Лукаш, яка тупо нагибає не соромялячись свого статусу підозрюваної двох прокурорів, один з яких - зам генерального, як малят що тільки но навчились говорити, невнятно і мляво вимовляючи слова, смішно збираючи їх в якість не доречні фразочки...
А тепер до прози життя. От скажіть мені, як можна пред'являти підозру людині по такій важливій, резонансній справі і не повідомити офіційно про відновлення слідства, навіть не маючи самої кримінальної справи а лише жмот паперів, скріплених прищепкою, які тіпа - уточнена підозра. Хоча для людини, яка ні дня не була в прокуратурі тим більш у воєнній і раптово стала воєнним прокурором це мабуть так природно. (4.22)
Капец і розрив мозку!!!
До речі, відразу питання, коли представляється Івщенко, то каже, що є захисником Лукаш і водночас підозрюваним в кримінальному провадженні - хіба так можна??? (4.26)
А далі, ну не посперечаєшся - на законну вимогу щодо отримання постанови про відновлення слідства, прокурор розказує, що ті "вимагатєлі" таки її отримають, а от коли і яким чином???
Та, яка різниця, ці ж хлопці не читають законів, вони ж керівники то навіщо то їм. Врешті, вони прокурори, а не якісь там слідчі то яка ж для них різниця коли яку постанову вручати, спочатку про підозру а потім про відновлення слідства чи навпаки, чи може взагалі про відновлення не вручати ми ж, каже, не для цього тут зібрались ))) Лише стояти і падати з такою фаховістю!!!
Лукаш розмовляє з Чумаком, на хвилиночку, з головним військовим прокурором, заступником генпрокурора ну реально як з поцом якимось, аж не вдобно, не те що, відверто демонструючи повну відсутність поваги а просто вочевидь показуючи повну зневагу і як отому поцу каже: ще раз, я вам розповідаю, як особі, яка немає жодного досвіду роботи в правоохоронних органах (5.39)
Це майже як плювок в обличчя тільки ще гірше. Тут взагалі можна було б поставити крапку і призупинити дійство, але наші прокурори мужні хлопці, і вирішили якщо позоритись то вже до кінця. Мабуть то їм не вперше...
Далі гарно видно, наскільки Чумак не розуміється в цих процесуальних ділах, але ж це його робота і без цих знань саме в прокуратурі нема що робити. Не знаючи процесу, єдине спасіння він знаходить в зверненні до свого підлеглого прокурора, махаючи йому своєю правицею, аби той як фахівець і знаток КПК тупо виручав, але ж той ситуацію заганяє ще в глибший кут бо насправді ні яким фахівцем не являється і нічого не тямить в кримінальному законодавстві, так само демонструючи лише повну профнепригодність.
Абалдєть, рехфарматори!!!
І от вам після чергового змаху руки Чумака професійне пояснення прокурора. Зверніть на вишукану юридичну мову, повну не аби якої краси епітетів, що лише в чергове свідчить, що Юра Луценко, не маючи а ні досвіду а ні освіти врешті міг "заливати" на юридичні теми розказуючи про страшних терористів в спідниці і обрушені купола куди цікавіше і образніше, а тут суцільна скука і розчарування: "Я думаю, що, в зв'язку з тим шо у прокурора на даний час матеріали кримінального породження не перебувають під руками (6.50)
Це капець!!! Нове розуміння і трактування КПК - матеріали кримінального провдження не перебувають під руками, чи то під ногами, а може під головою чи під жо...
Реальний капець. Далі не коментую, бо це таки точно капець. Коли Лукаш каже Чумаку:"включіте знаніє КПК і воображеніє і підготуйте й інші необхідні документи що б ми потім не переривались" то я взагалі не розумію хто тут підозрюваний а хто прокурор і хто таки, а це найголовніше, керує проведення слідчих дій. Як на мене то - Лукаш, а це геть не правильно і не лише щодо виконання вимог КПК.
Далі взагалі весело, Захисник Лукаш, він же й підозрюваний, до речі, з юридичного боку, справжня умнічка, а не повний профан і лох, як то виглядає протилежна сторона, тупо ловить прокурорів на підробці документів а це вже взагалі злочин і тут тим паче не понятно хто ж з них там прокурори а хто злочинці (17.17)
Виходить прокурор абсолютно не знає КПК!!! То навіщо він там тоді сидить і це ж кращі з кращих, бо ж Чумак не взяв би собі в справу якогось невдаху і аутсайдера розуміючи резонансність справи. І це вони так підготувались... )))
Ну і завершую словами самого Шарія і знов таки, тут абсолютно не важливо, хто і як до нього ставиться то що він каже то, на превеликий жаль є чиста правда, а правда, як на мене, не має політичних чи якихось інших інших окрас: Нахрєн розжиніть цю генпрокуратуру, а потім сжиніть назад але вже геть з інших людей...
І це правда, бо з цими людьми ми не те що не зробимо жодних реформ ми опустимося ще нижче а ніж то було за часів Порошенки чи Януковича і чим раньше ми то зрозуміємо тим більше в нас шансів вилізти з цієї багнюки...
https://www.youtube.com/watch?v=JVK0k_9Ejc0