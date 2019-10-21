 Чтобы военная прокуратура была действенной, нужны два элемента: военная полиция и военные суды, - Чумак

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Чумак заявил, что можно ликвидировать все, что угодно. Но не армию и то, что ее касается. И здесь нужна своя специфика надзора за этими отношениями.

По его словам, расследование дел из этих отношений как раз и доказывает, что нужны люди со специализацией внутри прокуратуры.

"Поэтому военную прокуратуру то создавали, то ликвидировали. Это уже третья ее ликвидация в Украине. А происходит так потому, что у нас модель военной юстиции не такая, как принято в других странах мира. Чтобы военная прокуратура была действенной, нужны еще два элемента: военная полиция с правом проведения негласных следственно-розыскных действий и военные суды", - отметил Чумак.

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Заместитель генпрокурора считает: "Если такая вертикаль всей военной юстиции создана, военная прокуратура абсолютно нормальная. Если этой вертикали нет, то, простите за сравнение, она получается как бы полубеременной. Потому что у нее нет собственного инструмента для расследования - военной полиции. И нет своего инструмента для решения всех споров, а все дела идут в общие суды. И расследуют их общенациональные органы досудебного расследования: Служба безопасности, Национальная полиция или ГБР, что случается чаще всего".

По его словам, поэтому и нужно создавать специализированную прокуратуру, которая будет отвечать исключительно за сферу национальной безопасности и обороны.

"Это как две неразрывные части этого огромного пласта. Первое - это военные преступления, процессуальное руководство в военной сфере. А второе - преступления, связанные со специальным субъектом - военнослужащим, процессуальное руководство в этой сфере, и субъектом защиты, то есть национальная безопасность и оборона. Речь идет о преступлениях, которые совершаются военными вместе с гражданскими на предприятиях Министерства обороны, Национальной гвардии, "Укроборонпрома" и другие", - заявил Чумак.

Полный текст интервью с Виктором Чумаком читайте здесь.

Напомним, в июле Руслан Рябошапка, будучи в должности Заместителя главы Офиса президента, заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

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