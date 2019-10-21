 История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС"), экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - заявил он.
"Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор это гораздо больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу. Хору Веревки 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95 Квартала" и канала "1 + 1" должны были бы извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед (бывшей. - Ред.) главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - резюмировал Порошенко.
Напомним, осенью 2014 года Владимир Зеленский принес извинения президенту Чечни Рамзану Кадырову из-за шутки, в ходе которой показали видео с плачущим президентом Чечни якобы сожалеющем о сносе памятника Ленину в Харькове.
Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".
Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.
Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.
В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.
Свистать всех наверх!!!
Папа вылез из будки
...маємо 15,5 - 2,1= 13,4 мільйонів доларів, витрачених Зеленськими на придбання активів за 5 років війни. Це близько 335 мільйонів гривень.
згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.
Окрім вказаних в таблиці (фото 3,4,5) українських підприємств, Зеленському належить контроль за такими іноземними компаніями: Aldorante Limited (Кіпр), Vilhar Holdings Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L (Італія), до передачі права Борису Шефіру ще й славнозвісна GREEN FAMILY LTD. Може саме там загубились доходи від численних концертів, фільмів, анімацій, продажу авторських прав, участі в рекламі , які дозволили Зеленським збагатитися на більш ніж 13 мільйонів доларів?Источник: https://censor.net.ua/b3146695
Почитай, вдруг понравится?
хороший лещ от порошенко....
и Зе-ссыкуну возразить нечего...
А реплика то какая, огонь просто. Полностью с методички соевых дегенератов.
ох и чмо это диабетное чудовище
Это как было: Спрашивает наш кацапа - А вы не боитесь шо мы у вас начнем взрывать и брать заложников, прося прекратить войну?
А кацап: Ну так вы же цивилизованные, а не дикари, такого делать не будете, поэтому не боимся.
Так и тут - че Гонтарева сделает? Пригрозит отрэзат башка Лысому? Нет конечно. А вот Рамзанка поехавшая, поэтому - может))
Скоро Весна...снова будете садить картошку?!)))))
Kadyrov_95Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским впечатляют обилием слов и отсутствием четкого плана по вопросам будущего Украины. Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова.
Так вот, господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами.
Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.
Я ещё раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе.
Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена.
https://www.facebook.com/100002600324111/posts/2439673352795985?sfns=mo
Причем на коленях перед всем Народом Украины!!!
- Квартал заглотил у Бени так глубоко, что когда он хочет почесать яйца он чешет голову Кошевого.
- Квартал засадил от Коломойского себе так глубоко, что когда тот хочет поссать, он просит открыть рот Юзика.
- Квартал каждое утро "кидает пальцы", что ему сегодня: заглотить у Бени или засадить от Бени.
- Почему у Разумкова такие выпученные глаза: Так у Юзика такая большая задница, что когда он заходит в Раду, Разумков с ним соревнуется, как может.
- Кто умнее: Кличко или Зеленский? Умнее Кличко, потому что он не Зеленский.
Извините - это стёб и у нас демократия. Кто может еще что придумает?
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
Игорь Кохановский
Только за обвал гривны в 3 раза должна сидеть с конфискацией имущества до конца своих дней.