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 История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву

Владельцы и менеджеры "95 Квартала" и канала "1 + 1" должны извиниться перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе хора имени Веревки, перед миллионами поклонников их творчества, а также перед Валерией Гонтаревой

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("ЕС"), экс-президент Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"История с Рамзаном Кадыровым доказала, что "Квартал" умеет извиняться, когда захочет. У дельцов, которые хотели угодить владельцу телеканала, которому обязаны всем, кроме разве что своего рождения, своих идеологических ценностей нет. А над чужими они издеваются уже не один год", - заявил он.

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"Оценку действиям нынешнего руководства хора дадут зрители. Возможно, кадровые выводы сделает Минкульт. Но хор это гораздо больше, чем его менеджмент. Чем та группа, которая пела в шоу. Хору Веревки 77-й год. За это время он стал одним из художественных символов Украины. Именно поэтому владельцы и менеджеры "95 Квартала" и канала "1 + 1" должны были бы извиниться - перед несколькими поколениями артистов, причастных к славе коллектива, перед миллионами поклонников их творчества. И конечно же перед (бывшей. - Ред.) главой Национального банка Валерией Гонтаревой", - резюмировал Порошенко.

Напомним, осенью 2014 года Владимир Зеленский принес извинения президенту Чечни Рамзану Кадырову из-за шутки, в ходе которой показали видео с плачущим президентом Чечни якобы сожалеющем о сносе памятника Ленину в Харькове.

Напомним, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Также министр экономики Милованов заявил, что номер "95 Квартала" о Гонтаревой негативно влияет на инвестиционный климат в Украине, а лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что "история с Кварталом и хором - дно".

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

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Напомним также, что дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

История с Кадыровым доказала, что Квартал 95 умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155019
 
   
 Топ комментарии
 
молодец Порох - так их ущербных))))))
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Проху -респект, проехался по Зе сцкунам 2 раза и как элегантно.
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Он должен еще извинится за порноактрису
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между тем, страус пока во власть не хочет
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Чья бы мычала. Порох -- вор и казнокрад похлеще Бени.
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а когда кадырке мужественно отдавали пленную кацапню этот героический "экс" был столь же резок в оценках..?
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Зезя я так зрозумів назвати треба його . Саме те !
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Вафельницы зелёные боятся царя зверей. Тот чуть что-на бутылку!
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Оба-на!!!
Свистать всех наверх!!!
Папа вылез из будки История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 51
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Почему твой папа живет в будке? Что ж ты за сын такой? Ах, твой папа - мазохист извращенец, да? Ну норм, у нас свободная страна.
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это петрик промычал??? "храбрец" который в 2014 распихивал свое бабло по офшорам???
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Але ж погодьтесь - файний стусан клоунам від неактора.
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Мокнув Гаганта мордою в смердючі сики История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 394
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Не просто распихивал, а тупо вывел из Украины. И теперь смелый такой. Забрать у него ворованное нельзя.
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да ладно, проше пана, раз бубочке можно, значит, всем можно!
...маємо 15,5 - 2,1= 13,4 мільйонів доларів, витрачених Зеленськими на придбання активів за 5 років війни. Це близько 335 мільйонів гривень.
згідно декларації за 2018 рік , нам стало відомо, що Володимир Зеленський станом на 1 січня 2019 року володіє такими активами (фото 1), в перерахунку на дату придбання на загальну суму близько 16,2 мільйонів доларів США. Цікаво, що найбільша сума покупок і накопичень були здійснені у період з 2014 по 2018 роки. На 15,5 мільйонів доларів (як мінімум) сім'я Зеленського поповнила свої активи за час війни України з Росією.

Окрім вказаних в таблиці (фото 3,4,5) українських підприємств, Зеленському належить контроль за такими іноземними компаніями: Aldorante Limited (Кіпр), Vilhar Holdings Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L (Італія), до передачі права Борису Шефіру ще й славнозвісна GREEN FAMILY LTD. Може саме там загубились доходи від численних концертів, фільмів, анімацій, продажу авторських прав, участі в рекламі , які дозволили Зеленським збагатитися на більш ніж 13 мільйонів доларів?Источник: https://censor.net.ua/b3146695
Почитай, вдруг понравится?
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История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 5811

хороший лещ от порошенко....
и Зе-ссыкуну возразить нечего...
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Даааааа.... Троллянул Петруха зебилов-95. Ща будут кричать, что угроза, млять... История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 6680 Сериал КАМАЗ-2 АбЄспЄчен История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 6680
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Просто Моника знает, что Гонтарева его на бутылку не посадит))
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где? Ото чмо?😀
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Педро скоро на майдане будет извиняться перед всем народом, как троянский конь Кремля , а сейчас он просто внимание отвлекает от себя
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Это каким образом отвлекает внимание от себя? Когда сказал что зе дунул в дудку кадырову?
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Кадыров его создатель, поэтому он перед ним и становился на колени, "95 Квартал = 95 регион". Город Грозный. 95 регион условное название 95 Квартал, пропагандистская машина россии где все украинское высмеивается. Цель добиться превращение украинцев в Украине в маргиналов или как минимум Гражданская война.
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Я как нормальный человек плохо отношусь к порошенко , но правда есть правдой , и мудозвоный квартал 95 может шутит только над теми , кто им в морду не десть , а вот над Кадыровом им не до шуток
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А почему "нормальный человек" должен плохо относиться к Порошенко? Он и у тебя пенсию украл? История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 6629
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Потому, что так сказали на телеканалье Г+Г
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Кадыров - ******. 95 квартал и зеленский, принесшие извинения кадырову - овцы!
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оу, а вот и сыньносый провокатор вылез.
А реплика то какая, огонь просто. Полностью с методички соевых дегенератов.
ох и чмо это диабетное чудовище
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Позовите Вия ! Вия ! - Кричали упыри,вурдалаки. - И он появился ))
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Ой, вы меня таки удивляете тов. Петро.

Это как было: Спрашивает наш кацапа - А вы не боитесь шо мы у вас начнем взрывать и брать заложников, прося прекратить войну?
А кацап: Ну так вы же цивилизованные, а не дикари, такого делать не будете, поэтому не боимся.

Так и тут - че Гонтарева сделает? Пригрозит отрэзат башка Лысому? Нет конечно. А вот Рамзанка поехавшая, поэтому - может))
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Только в кеше, самой статьи (уже?) нет, к сожалению
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Ось прихильники Харанта і в "історію" попали. Скоріше ніж Віктор Янукович. Бачу взяли на озброєння гасло : "Вріжем дуба, раніше строку"! История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 2988
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песня хорошая душевная, такую бы про парашенку послушать
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И тут высралось...
История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 4299
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))) ЗЕбобы...успокойтесь.

Скоро Весна...снова будете садить картошку?!)))))
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Петя тоже умеет:
Kadyrov_95Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским впечатляют обилием слов и отсутствием четкого плана по вопросам будущего Украины. Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова. Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова.
Так вот, господин Порошенко, я убедился, что с памятью у вас большие проблемы. Кажется, вы забыли, как при передаче мне журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко клялись в верности и любви к России. Вы забыли слова о том, что не будет у России более близкой и лояльной страны, чем Украина, не будет никого с более пророссийской позицией, чем вы лично? Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами.
Теперь про испуг! А почему вы столь спешно освободили по моему жёсткому требованию корреспондентов, похищенных по вашему указанию, если вы лично не испугались Рамзана Кадырова? А теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России.
Я ещё раз напоминаю, что за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спрошу должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе.
Напоследок советую сто раз подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова. Вы лично не достойны упоминать эти имена.
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Ты когда извинишься за несбывшиеся надежды и потерянное время, тварь свинорылая?
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Вы разве ещё не поняли? Зеля не извинится никогда
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Так не Зеля с 2014 по 2019 был президентом. А это свинорылое мурло.
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Коли ти мріяв, хтось не тратив час а діяв. История с Кадыровым доказала, что "Квартал 95" умеет извиняться, когда захочет, - Порошенко о номере про Гонтареву - Цензор.НЕТ 6176
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Можно вечно смотреть на 3 вещи: 1. Как горит огонь. 2. Как течёт вода. 3. Как водят )(уем по губам ЗЕбобикам.
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И пригласит с собой Хор "Мыла и табуретки".
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Где номер выдали, в свинарнике, на ухо? На цензоре засилье ЗЕвотных ЗЕбилов.
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Вот тут я с Петей первый раз полностью согласен.
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Ай да пэця,тут как тут подрыгнул говна в помойку.
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Когда будут извинения за это:
https://www.facebook.com/100002600324111/posts/2439673352795985?sfns=mo
Причем на коленях перед всем Народом Украины!!!
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Квартал сказал что это стёб. Тогда я тоже хочу постебаться над кварталом (в "нига" стиле).
- Квартал заглотил у Бени так глубоко, что когда он хочет почесать яйца он чешет голову Кошевого.
- Квартал засадил от Коломойского себе так глубоко, что когда тот хочет поссать, он просит открыть рот Юзика.
- Квартал каждое утро "кидает пальцы", что ему сегодня: заглотить у Бени или засадить от Бени.
- Почему у Разумкова такие выпученные глаза: Так у Юзика такая большая задница, что когда он заходит в Раду, Разумков с ним соревнуется, как может.
- Кто умнее: Кличко или Зеленский? Умнее Кличко, потому что он не Зеленский.
Извините - это стёб и у нас демократия. Кто может еще что придумает?
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Задницы, яйца, члены, заглоты... Типичный электорат Порохожопого.
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педрот не отнимет у Украинцев смех точка
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Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.
Среди последних - всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

Игорь Кохановский
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Что за "пуп земли" Гонтарева, из "неприкасаемых" что-ли ???
Только за обвал гривны в 3 раза должна сидеть с конфискацией имущества до конца своих дней.
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