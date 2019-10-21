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 Двух руководителей банка подозревают в растрате 80 млн грн на Днепропетровщине, - МВД

Правоохранители Днепропетровщины сообщили о подозрении двум руководителям банка в растрате 80 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В ходе расследования полицейские установили, что должностные лица банка в течение ноября 2013 - апреля 2014 года предоставили кредиты еще 13 предприятиям на общую сумму более 1 млрд. гривен", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2013 году двое руководителей одного из коммерческих банков на основании поддельного официального документа предоставили одному из обществ кредит в сумме 80 млн гривен. Поскольку заемщик не вернул кредитные средства, на 2019 сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн. В дальнейшем, когда банк был ликвидирован, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил убытки, причиненные неправомерными действиями должностных лиц.

В течение ноября 2013 - апреля 2014 указанные должностные лица предоставили кредиты еще 13 предприятиям на общую сумму более 1 млрд грн. Кроме этого, в 2015 году сотрудники банка попали в поле зрения правоохранителей по подозрению в отмывании денег, добытых преступным путем. Полицией установлено несколько схем вывода наличных денежных средств через указанный банк. В настоящее время планируется дальнейшее отработки физических и юридических лиц, причастных к схемам минимизации доходов для уклонения от налогообложения.

В ходе расследования по указанным уголовным производствами были проведены обыски, судебные экспертизы и допрошены десятки свидетелей, что позволило 17 октября вручить заместителю председателя правления банка и заместителю начальника управления кредитования сообщение о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. За совершенные преступления подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155016
 
 
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Если кто не понял, то это - многоточие Двух руководителей банка подозревают в растрате 80 млн грн на Днепропетровщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7356
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