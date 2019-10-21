EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1368  29
Материалы по теме:
Все про:Загороднюк (56) Луйк (1)

 В Украине разрабатывают новую концепцию теробороны, - Загороднюк. ВИДЕО

Сегодня, 21 октября, состоялась встреча Министра обороны Украины Андрея Загороднюка с эстонской делегацией во главе с Министром обороны Эстонской Республики господином Юри Луйком.

В ходе встречи Министр обороны Украины поблагодарил эстонскую сторону за последовательную и неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также за значительную помощь в усилении возможностей украинских Вооруженных Сил, которую предоставляет Правительство Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Эстония является надежным партнером и другом Украины. Это страна, которая поддерживает нас как политически, так и сфере обороны. Мы надеемся на усиление военного сотрудничества между нашими странами, - отметил Андрей Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Эстонии важно усиление оборонительных возможностей Украины, - глава Минобороны Луйк

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах организации территориальной обороны и кибербезопасности. Андрей Загороднюк акцентировал внимание на важности изучения и обмена опытом Эстонии по указанным вопросам.

- Мы имели интересную встречу с моим коллегой из Эстонии. У нас много общих интересов с точки зрения безопасности и обороны, мы договорились о некоторых совместных действиях по обмену опытом, обмену информацией. В частности, мы заинтересованы в перенятии опыта Эстонии в организации сопротивления, организации территориальной обороны и кибербезопасности, а также организации перехода образования на стандарты НАТО. У наших партнеров есть Балтийский колледж обороны, который интересует нас как модель развития отечественных образовательных учреждений, - отметил Андрей Загороднюк.

Министр обороны Украины также отметил, что в оборонном ведомстве пока идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны, в котором важным будет использование опыта наших эстонских коллег.

В свою очередь, министр обороны Эстонской Республики Юри Луйк поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств во многих направлениях и важных совместных проектах. В частности, по двустороннему сотрудничеству между сухопутными войсками, военно-морскими и воздушными силами армий двух стран и сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Юре Луйк также заверил украинскую сторону в неизменности позиции Эстонской Республики по поддержке Украины и отметил готовность наращивания сотрудничества. В частности, в сфере профессиональной подготовки военных кадров, продолжении привлечения к процессу обучения эстонских военных инструкторов в сфере реформирования военного образования, изучении иностранного языка украинскими военнослужащими, в области военно-медицинского обеспечения, медицинской реабилитации личного состава ВС Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155014
 
 
 Топ комментарии
 
Тем не менее после развала маскавитской империи смогли отстоять независимость и удерживать её фактически до второй мировой..чего не скажешь о нас..
 показать весь комментарий
 
новая концепция... на коленях перед хуйлом... що ж ви зробили з Україною, українці? кляті жиди сміються над вами.....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эстонцы извесная своими военными победами нация.
 показать весь комментарий
 
Тем не менее после развала маскавитской империи смогли отстоять независимость и удерживать её фактически до второй мировой..чего не скажешь о нас..
 показать весь комментарий
 
 
Єстонії повезло - при владі не було олігархів, завгарів і клоунів.
 показать весь комментарий
 
 
Ви щас прямо в трьох словах описали одного відомого кондитера.
 показать весь комментарий
 
 
Вам звичайно образливо, але багато чого доведеться осягнути найближчим часом.
 показать весь комментарий
 
Сколько было тех концепций. Ни одну до ума не довели. Так же будет и с этой.
 показать весь комментарий
 
 
новая концепция... на коленях перед ******... що ж ви зробили з Україною, українці? кляті жиди сміються над вами.....
 показать весь комментарий
 
 
ці зелені дебіли зроблять чергову дурню
 показать весь комментарий
 
 
Концепція територіальної оборони за формулою «Штайнмеєра»?
 показать весь комментарий
 
 
новая концепция обороны от зебиляток
 показать весь комментарий
 
если те же спецы, что разработали "концепцию" про 4000Є зарплаты для учителей, то это страшно.
А других, ведь, у зелени нет...
 показать весь комментарий
 
 
Концепція така - заходять кацапи в Україну, то треба їх зустрічати з хлібом-сіллю, напоїти братушек файним самогоном, а коли поснуть щасливі - кожному у вухо електрод. В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2266
 показать весь комментарий
 
 
Я не вірю в концепції цієї команди - всі вони відкосили від армії, у них нема психологічних установок, які напрацьовуються при службі у війську, уявлення про це у них є тільки з чужих уст або з серіалів і фільмів кацапського походження. Тому- моя концепція - всякий кацап зі зброєю на території України має іти до Кобзона.
 показать весь комментарий
 
 
Для реализации программы теробороны нужно в городах создать батальоны из резервистов и раздать им домой оружие с боеприпасами (в сейфы под пломбы).
Но вы же понимаете что никакая власть Киева не пойдет на то чтобы раздать народу оружие.
Это будет означать потерю центром монополии на применение силы и регионы (местные бароны) могут при желании использовать эти батальоны против Центра.
Если появится умный и харизматичный региональный народный Лидер с деньгами и командой, то он может при слабом Киеве идеологически обработать/договориться с командирами теробороны и объявить Конфедеративный статус для своего региона.
***
Например - Одесский регион имеет 80% портов Украины + развитую инфраструктуру и с/х мощности + выход через Дунай и Черное море к внешним рынкам. Зачем Одессе кормить Киев и пр. дотационные районы?
 показать весь комментарий
 
А, насмілюсь запитати.резервістів яких ОР1, ОР2? Чи Д1(диванний 1) ? В Україні розробляють нову концепцію тероборони, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8457
 показать весь комментарий
 
Затем что есть международное право и Крым с портами, но под санкциями
 показать весь комментарий
 
И эта концепция оч. краткая "1. просто перестать стрелять 2. отвести войска". хорошая, героическая такая концепция..
 показать весь комментарий
 
США Билецкого уравняли с Усамой бин Ладеном..Будут отстреливать.Натаскивал и духовно вдохновлял террориста Новой Зеландии.
 показать весь комментарий
 
Ни о Чём...
Необходимо создавать группы "пятерки", контрразведка в курсе
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх