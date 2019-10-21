 В Украине разрабатывают новую концепцию теробороны, - Загороднюк. ВИДЕО

В ходе встречи Министр обороны Украины поблагодарил эстонскую сторону за последовательную и неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также за значительную помощь в усилении возможностей украинских Вооруженных Сил, которую предоставляет Правительство Эстонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

- Эстония является надежным партнером и другом Украины. Это страна, которая поддерживает нас как политически, так и сфере обороны. Мы надеемся на усиление военного сотрудничества между нашими странами, - отметил Андрей Загороднюк.

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Основной темой встречи стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и Эстонии в сферах организации территориальной обороны и кибербезопасности. Андрей Загороднюк акцентировал внимание на важности изучения и обмена опытом Эстонии по указанным вопросам.

- Мы имели интересную встречу с моим коллегой из Эстонии. У нас много общих интересов с точки зрения безопасности и обороны, мы договорились о некоторых совместных действиях по обмену опытом, обмену информацией. В частности, мы заинтересованы в перенятии опыта Эстонии в организации сопротивления, организации территориальной обороны и кибербезопасности, а также организации перехода образования на стандарты НАТО. У наших партнеров есть Балтийский колледж обороны, который интересует нас как модель развития отечественных образовательных учреждений, - отметил Андрей Загороднюк.

Министр обороны Украины также отметил, что в оборонном ведомстве пока идет процесс разработки новой концепции территориальной обороны, в котором важным будет использование опыта наших эстонских коллег.

В свою очередь, министр обороны Эстонской Республики Юри Луйк поблагодарил украинскую сторону за тесное сотрудничество оборонных ведомств во многих направлениях и важных совместных проектах. В частности, по двустороннему сотрудничеству между сухопутными войсками, военно-морскими и воздушными силами армий двух стран и сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Юре Луйк также заверил украинскую сторону в неизменности позиции Эстонской Республики по поддержке Украины и отметил готовность наращивания сотрудничества. В частности, в сфере профессиональной подготовки военных кадров, продолжении привлечения к процессу обучения эстонских военных инструкторов в сфере реформирования военного образования, изучении иностранного языка украинскими военнослужащими, в области военно-медицинского обеспечения, медицинской реабилитации личного состава ВС Украины.