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Все про:Кличко (2760) суд (22650) Окружной админсуд Киева (26)

 Окружной админсуд открыл производство по иску Кличко к Богдану

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску мэра Киева Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану из-за решения уволить его с поста главы КГГА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд будет рассматривать данный иск по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон.

"Истец просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно обращения к правительству с письмом о внесении президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА", - сказано в сообщении.

30 сентября Кличко подал в суд на Кабинет министров Украины, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об освобождении его от должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

8 октября ОАСК открыл производство и назначил на 31 октября подготовительное заседание по иску Кличко к Кабинету министров Украины и главе правительства Алексею Гончаруку.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155013
 
   
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Для судьи дилемма - кого больше бояться.
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Интересуюсь спросить у знающих людей, нашли ли тех, кто Богдану предлагал 20 лимонов баксов в год, чтоб Кличко на должности остался?
Андруша, ты же знаешь, кто это, ведь, одно твое слово и ты в дамках?
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Богдан Иосипович сдулся как шарик. П@здабол как вся их наркотическая коМанда
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