 Суд арестовал без права на залог двух мужчин, организовавших похищение и убийство женщины, - прокуратура Киева

Такое решение Днепровский районный суд. Киева принял 21 октября 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

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Ранее в ведомстве сообщали, что следователи Днепровского управления полиции установили и задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в похищении 44-летней женщины и ее убийстве.

Один из задержанных оказался бывшим мужем погибшей.

"43-летний мужчина, действуя из корыстных побуждений, а именно с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого.

15.10.2019 бывший муж позвонил потерпевшей и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район Киева).

Около 15:30 женщина прибыла на встречу на автомобиле Land Rover Discovery", - говорится в сообщении.

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Потом злоумышленники напали на потерпевшую, надели на нее наручники, посадили в ее же автомобиль и отвезли в лесополосу рядом с селом Вороньки Бориспольского района Киевской области.

"Прибыв на место, похитители увели женщину вглубь леса, где начали наносить ей удары по жизненно важным органам, голове и туловищу, причинив несовместимые с жизнью травмы.

Совершив убийство, злоумышленники забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить подозреваемых и задержать их", - отмечают в прокуратуре.

19 октября по согласованию местной прокуратуры злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

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Досудебное следствие продолжается.